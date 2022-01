Grenchen: Der Fischerpräsident wirtet jetzt selbst im Fischerhaus

Grenchen Fischereiverein Grenchen-Bettlach: Der Präsident wird jetzt auch Pächter Das beliebte Restaurant Fischerhaus an der Aare ist in neuen Händen. Daniel Wälchli wirtet ab dem 5. März. Andreas Toggweiler 1 Kommentar 28.01.2022, 05.00 Uhr

Daniel Wälchli vor dem Restaurant Fischerhaus. André Weyermann

Es sieht noch ziemlich leer aus im Fischerhaus an der Aare bei unserem kürzlichen Besuch. Der neue Pächter und Präsident des Fischereivereins Grenchen-Bettlach Daniel Wälchli entschuldigt sich denn auch für das (noch) bescheidene Angebot. Es gebe in der Tat noch einiges zu erledigen bis zur offiziellen Eröffnung am 5. März.

Daniel Wälchli gilt als ein Mann der Tat, der den Verein nicht nur umsichtig führt, sondern dessen Grossanlässe, wie das traditionelle Fischereifest vor der eigenen Haustüre, aber auch auswärtige Einsätze wie beim «Rock am Märetplatz» oder in der Kleintiersiedlung jeweils von A-Z organisiert:

«Ich habe bemerkt, dass mir das gefällt, dass ich ein Händchen dafür habe.»

Zudem zählt er das Kochen zu seinen Leidenschaften. Nachdem der Vertrag mit dem bisherigen Pächter nicht verlängert wurde, habe er seine Ambitionen auf die Nachfolge dem Vorstand mitgeteilt: «Selbstverständlich habe ich mich aus der Entscheidungsfindung komplett herausgehalten.»

Einer der beliebtesten Ausflugsorte

Nun denn. Die Verantwortlichen des Vereins (Fischereiverein Grenchen-Bettlach) sind übereingekommen, es mit dem Präsidenten als Pächter des Restaurants zu «versuchen». Dieser freut sich auf die neue Aufgabe, ist sich aber auch seiner Verantwortung bewusst, denn immerhin zählt das Fischerhaus zu den beliebtesten Ausflugsorten für Spaziergänger, Velofahrer und Wanderer in der Region.

Nicht selten sind bei gutem Wetter die knapp 140 Plätze (wovon 100 auf der Terrasse) ausgebucht. «Ich spüre, dass ich etwas nervös werde, je näher der Eröffnungstag rückt», bekennt denn auch der passionierte Fischer.

Er ist ursprünglich gelernter Lastwagenchauffeur. «Mir hat der Job eigentlich gefallen, aber in den letzten Jahren wurde der Druck insbesondere seitens Grossfirmen und Händlern immer grösser. Zudem habe ich mit meinem Engagement im Verein gemerkt, dass es noch andere Dinge im Leben gibt», erklärt Daniel Wälchli. Im Moment ist er übrigens im Begriff, das Wirtepatent zu erwerben.

Am bisherigen Konzept will er festhalten, wobei die eine oder andere Änderung angedacht ist. Es werden also weiterhin die beliebten Zanderfilets in verschiedenen Variationen kredenzt, dazu kommt das eine oder andere Fleischgericht, möglicherweise auch in Form von Imbissen. Er werde sich dazu noch mit einem befreundeten Gastro-Unternehmer austauschen, lässt sich Daniel Wälchli zitieren.

Wieder zum Treffpunkt für den Verein machen

Und noch eines liegt dem neuen Pächter am Herzen. «Es ist schön, dass das Fischerhaus in der Bevölkerung so beliebt ist. Ich will aber versuchen, die Lokalität auch wieder vermehrt zu einem Treffpunkt der Vereinsmitglieder zu machen. So wird er am Eröffnungstag der Forellensaison, am 16. März, am morgen früh, eine «Rösti zubereiten: «Das war früher Tradition, und diese will ich wieder aufleben lassen.»

Das Fischerhaus Grenchen ist ein beliebtes Ausflugsziel an der Aare. kcg

Der Verein zählt 160 Mitglieder und ist auch finanziell gesund durch die Pandemie gekommen. Zur Erinnerung: Als der Verein vor sechs Jahren vor der Auflösung stand, haben der damals 29-jährige Daniel Wälchli und einige Freunde das Boot wieder auf Kurs gebracht. Zusammen mit zwei «Routiniers» bestellen sie seitdem den Vorstand, haben den Verein in ruhigere Gewässer geführt.

Dazu Daniel Wälchli: «Es läuft wirklich gut, wir haben insbesondere versucht, Junge an das faszinierende Hobby Fischen heranzuführen. Hier müssen und wollen wir die Anstrengungen noch intensivieren. Wir sind ja selber diesen Weg gegangen, haben als Jungfischer angefangen und schliesslich gesehen, dass nur so auf Dauer der Verein erfolgreich sein kann.»

