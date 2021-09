Grenchen Der Gesamtleiter des Bachtelen tritt ab: «Es gab schon immer Kinder, die uns bis zur Grenze gefordert haben» Karl Diethelm wird als Gesamtleiter des «Bachtelen» verabschiedet. Im Interview schaut er zurück auf eine Zeit voller Umbrüche. Er betont: der Mensch – als Kind oder Erwachsener – sei dabei stets im Zentrum geblieben. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Karl Diethelm wird nach 34 Jahren im Bachtelen pensioniert und am 10. September mit einer Feier verabschiedet. Hanspeter Bärtschi/SZ

Sie waren 34 Jahre im «Bachtelen» tätig, davon 26 Jahre als Gesamtleiter. Was waren die wichtigsten Veränderungen?

Eine zentrale Veränderung war sicher der Rückzug der IV aus der Finanzierung der Sonderschulen und damit die Übernahme der entsprechenden Verantwortung durch den Kanton im Jahre 2008. 2006 haben wir deshalb im Bachtelen die Vision Bachtelen 2011 erarbeitet und diese bis ins Jahr 2011 auch schrittweise umgesetzt. Diese Vision sah unter anderem vor, das Altersspektrum nach unten und oben auszuweiten auf 0 bis 25 Jahren.

Ausserdem nahmen wir uns vor, das Angebot zu flexibilisieren, zum Beispiel Internatsbesuch nur an einzelnen Tagen, aber auch Aufbau eines Jahresinternats während 365 Tagen, sozialpädagogische Betreuung nach der Schule auf Tagesgruppen ohne Übernachtung.

Zudem wollten wir unsere Leistungen vermehrt beim Lebensmittelpunkt der betreuten Kinder und Jugendlichen anbieten. Wir bauten deshalb die Abteilung integrative sonderschulische Betreuung auf mit dem Ziel, dass Schülerinnen und Schüler von unseren Fachleuten in der Regelschule vor Ort betreut werden. Und analog bauten wir ein Angebot für sozialpädagogische Familienbegleitung auf. Diese Entwicklung führte dazu, dass wir heute Standorte mit unterschiedlichsten Angeboten anbieten, nicht nur in Grenchen, sondern auch in Solothurn, in Dornach, in Hägendorf, in Derendingen, auf dem Brunnersberg und in Olten.

Es gab etliche Reorganisationen, meist vom Kanton verordnet. Spürten die Kinder etwas davon?

Wie schon erwähnt gab und gibt es immer verschiedene «Treiber» für eine Veränderung. Das Bachtelen hat es in seiner Geschichte – und schon lange vor meiner Zeit als Leiter – immer wieder verstanden, sein Angebot den Anforderungen der Zeit anzupassen, ohne die eigenen Werthaltungen und Qualitätsansprüche einfach aufzugeben.

In meiner Zeit spielte sicher die verstärkte Diskussion um integrative Angebote in der Regelschule sowie generell der Anspruch, Kinder mit besonderem Bedarf möglichst in ihrem angestammten Umfeld zu unterstützen, eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung der Institution. Und wir dürfen schon hoffen, dass die Kinder, die Jugendlichen und ihre Familien diese Veränderungen auch wahrnehmen konnten.

Dabei ist es aber in der Tat nicht immer einfach, aber wichtig, den Spagat zu finden zwischen den Polen «Verändern» und «Bewahren». Es war mir immer ein grosses Anliegen, aber auch eine grosse Herausforderung hier immer die richtige Balance zu finden.

Das Bachtelen ist unter Ihrer Leitung weit über Grenchen hinaus gewachsen. Wie konnten Sie den Überblick behalten?

In der Tat hat sich gezeigt, dass die ursprüngliche Führungsorganisation mit einem Heimleiter und einem grösseren Kader mit der Zeit nicht mehr angepasst war, um einer Institution mit diversen Angeboten und mehreren Standorten gerecht zu werden. Wir haben deshalb in der Folge diese Führungsorganisation angepasst mit einer dreiköpfigen Gesamtleitung (Gesamtleiter, Leiterin Koordination und Entwicklung, Leiter Finanzen und Infrastruktur) und heute 6 teilautonome Bachtelen-Institutionen mit je einer eigenen Leitung (vgl. Kasten).

Für mich persönlich bedeutete diese Entwicklung auch immer schrittweise Abschied zu nehmen von liebgewonnenen Traditionen und Beziehungen.

So kannte ich zu Beginn meiner Tätigkeit noch alle Kinder im Bachtelen persönlich, später noch alle Mitarbeitenden und später dann vor allem noch die Verantwortlichen für die einzelnen Institutionen.

Diese Schritte waren für mich persönlich manchmal durchaus auch etwas schmerzhaft, aber sicher sinnvoll und wichtig. Weil ich aber alle Bereiche von Grund auf direkt gut kannte, konnte ich bei wichtigen übergreifenden Entscheidungen immer auf meine direkten Erfahrungen mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Mitarbeitenden zurückgreifen, was mir sicher immer sehr geholfen hat.

Was ist heute vom ursprünglichen «Bachtelen-Geist» geblieben? Das Kinderheim wurde ja einst stark von Ordensschwestern geprägt.

Da der sogenannte «Geist» ja immer recht schwierig fassbar und beschreibbar ist, ist diese Frage auch nicht einfach zu beantworten. Als ich vor 34 Jahren meine Arbeit im Bachtelen aufgenommen habe, ist mir sehr schnell aufgefallen, dass hier immer wieder versucht wird, den «Menschen» bei allen Fragen und Entscheidungen ins Zentrum zu rücken.

Dies gilt sowohl für die betreuten Kinder und Jugendlichen wie auch für deren Eltern. Und für die Mitarbeitenden, wie auch für all die externen Stellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dies immer wieder aktiv zu versuchen, habe ich als Vermächtnis von meinem Vorgänger Anton M. Meier übernommen.

Und ich durfte über all die Jahre erfahren, dass immer dort, wo mir dies gelungen ist, etwas Positives entstanden ist.

Auch dann, wenn schwierige Voraussetzungen vorhanden waren oder wir schwierige Verhandlungen führen mussten. Selbstverständlich ist mir dies nicht immer gelungen, aber das Bemühen darum war stets vorhanden. Und ich glaube, diese Haltung kennzeichnet etwas den «Bachtelen-Geist», wie er hier stets spürbar war und auch bleiben wird. Und diesen Geist haben gerade auch einzelne der Ordensschwestern, an die ich mich gerne zurückerinnere, sehr gelebt und geprägt.

Nicht nur die Institution verändert sich, auch die Kinder, die sie betreut. Ist Ihnen da im Laufe der Zeit etwas aufgefallen?

Die Beurteilung, dass die betreuten Kinder immer schwieriger werden und die Störungen komplexer sind als früher, hört man aus den meisten Sonderschulen und Institutionen und so durchaus auch bei uns im Bachtelen. Ich bin da immer etwas skeptisch, ob dem wirklich so ist, denn ähnliche Beurteilungen habe ich immer wieder im Laufe meiner Anstellung im Bachtelen gehört.

Sicher ist es so, dass Schülerinnen und Schüler mit weniger stark ausgeprägtem Förderbedarf heute eher integrativ in der Regelschule betreut werden und so nicht mehr in die Sonderschule oder ins Internat kommen.

Und dies führt wohl schon dazu, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler mit einem sehr hohen Förderbedarf in einer einzelnen Klasse oder in einer einzelnen Wohngruppe zugenommen hat, obwohl es schon immer Kinder gab, die uns sehr stark und bis an unsere Grenzen gefordert haben. Häufig sind es aber gerade auch diese Kinder, bei denen wir die grössten Veränderungen bewirken können und deren Betreuung im Nachhinein eine grosse Befriedigung mit sich bringen.

In Ihre Zeit fielen erfreuliche Ereignisse wie das 125-Jahr-Jubiläum, aber es gab sicher auch schwierige Momente. Woran erinnern Sie sich ungern?

Schwierige Momente erlebte ich immer dann, wenn es uns in einer Krise bei einem Kind nicht mehr gelang, dieses bei uns förderlich zu betreuen und wir einen Wechsel in eine andere Institution oder Schule einleiten mussten. Sowohl aus der Forschung wie auch aus vielen persönlichen Gesprächen mit Ehemaligen weiss ich, dass solche Abbrüche in der Biografie von Menschen mit besonderem Förderbedarf meist als sehr schwierig und häufig gar als traumatisch erlebt werden. In solchen Situationen, die es glücklicherweise nicht sehr häufig gab, fühlte ich mich jeweils sehr hilflos.

Und als Einzelereignis bleibt als schwierigster Moment sicher in Erinnerung als ein Eindringling einen Schüler bei uns lebensgefährlich verletzte und wir über einen längeren Zeitraum hinweg nicht wussten, ob das Kind überlebt oder ob es schwere Schäden davontragen wird. Glücklicherweise ist beides nicht eingetroffen.



Und woran erinnern Sie sich lieber?

Wie schon erwähnt war sicher das Jubiläumsjahr 2016 mit den verschiedenen gut besuchten Anlässen, mit einer einmaligen Stimmung während der Festspielwoche und vielen schönen Begegnungen ein Highlight meiner Zeit als Leiter des Bachtelen. Sehr gerne erinnere ich mich auch immer zurück an die Abschlussfeierlichkeiten am Ende eines Schuljahres.

Vor allem die Verabschiedung der austretenden Schülerinnen und Schüler habe ich in bester Erinnerung.

Es war schön wahrzunehmen, wie es diese Schülerinnen und Schüler geschafft haben, mit einem gut gefüllten Rucksack in die Regelschule und in die Familie zurückzukehren oder eine Berufslehre zu starten. Dies sind Momente, bei denen wir einen direkten Erfolg unserer Bemühungen wahrnehmen können.

Was haben Sie in 34 Jahren Bachtelen gelernt, das Sie «nach Hause» mitnehmen?

Die lange und intensive Berufstätigkeit im Bachtelen hat mich sicherlich auch persönlich geprägt, sodass ich wohl vieles in meine nächste Lebensphase mitnehmen werde. Bewusst nehme ich sicher mit, dass es sich lohnt, in Beziehungen zu investieren und mit nehme ich auch die Erkenntnis, dass auch in schwierigen Situationen immer wieder andere lichtere Zeiten folgen werden und dass ich aktiv etwas dafür tun kann.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger Gustav Keune?

Meinem Nachfolger Gustav Keune wünsche ich von Herzen, dass er seine Freude an der Aufgabe über Jahre aufrechterhalten kann. Und ich wünsche ihm auch, dass er seine energievolle und zupackende Art beibehalten kann. Ich wünsche ihm, dass er immer wieder auch viel Befriedigung in diesem faszinierenden Amt finden kann und die Sinnhaftigkeit seines Tuns erkennen und erleben darf. Und ich bin überzeugt, dass dies so sein wird, da ich Gustav Keune schon über eine lange Zeit als Führungspersönlichkeit miterleben durfte.

Ein Netzwerk von (heil-)pädagogischen Institutionen Das «Bachtelen» besteht heute aus folgenden Institutionen mit jeweils separater Leitung: das sonderpädagogische Zentrum Bachtelen SZB in Grenchen, die Tagessonderschule Bachtelen TASO in Solothurn, die Tagessonderschulen Bachtelen TADO in Dornach, die Kinderheime Solothurn Bachtelen KISO in Hägendorf und Derendingen, die Jugendwohngruppen Foyer Jeunesse FJE Bachtelen in Grenchen und Olten, sowie der Heilpädagogische Früherziehungsdienst HPD Bachtelen in Solothurn und Grenchen. (at.)