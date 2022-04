Erster Auftritt der Canta Gaudio nach langer Coronapause

Grenchen Erster Auftritt nach langer Coronapause im Parktheater Das Frühlingskonzert des Grenchner Chors Canta Gaudio bestach mit seiner Leichtigkeit. Die Coronazeit ging aber nicht spurlos am Chor vorbei. Daniel Trummer 03.04.2022, 15.43 Uhr

Konzert von Canta Gaudio. Der Dirigent am Piano Jürg M. Rickli. Bild: José R. Martinez

«Wie Phönix aus der Asche» ist Canta Gaudio auferstanden, und gab am vergangenen Samstag im Parktheater ein vielbejubeltes Konzert. Zwar kann, wie in der zitierten Redewendung, der Neuanfang nicht auf eine Niederlage, wie in der griechischen Mythologie, zurückgeführt werden. Der Männerchor musste jedoch wegen der Pandemie lange darben.