Stadtpolizei: Ist die Gemeindeversammlung zuständig?

Grenchen Erfolgreiche Unterschriftensammlung für die Stadtpolizei – doch ist alles nur ein trügerischer Hoffnungsschimmer? Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, das Korps der Grenchner Stadtpolizei aufzulösen. Eine Unterschriftensammlung, mit der die Stadtpolizei erhalten werden soll, war erfolgreich. Doch der Hoffnungsschimmer könnte trügen.

Zu früh gefreut? Christian Riesen präsentiert seine Unterschriftenbogen. at.

Nun hat also der Gemeinderat am Dienstag entschieden, dass das Korps der Stadtpolizei definitiv aufgelöst wird. Den Befürwortern einer eigenständigen Grenchner Polizei bleibt noch ein letzter Hoffnungsschimmer. Sie haben bereits 543 Unterschriften gesammelt, mit denen sie eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Thema Stadtpolizei fordern.

Im November 2021 hatte die Stadt Grenchen 9820 Stimmberechtigte, wie Stadtschreiberin Luzia Meister auf Anfrage bestätigt. Mindestens fünf Prozent, also knapp 500, müssen laut der Gemeindeordnung die Forderung nach einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung unterschreiben. «Wir sammeln zur Sicherheit noch ein paar Tage weiter und werden die Listen Anfang nächster Woche einreichen», sagt der erfreute Initiator Christian Riesen.

Ist die Gemeindeversammlung zuständig?

Die Stadtschreiberin bestätigt, dass es so möglich ist, eine ausserordentliche Gemeindeversammlung herbeizuführen. So weit, so gut. Doch die Wortwahl lässt aufhorchen. Das gelte «für Beschlüsse, die der Kompetenz der Gemeindeversammlung unterliegen.» Das lässt vermuten, dass man auf der Stadtverwaltung die Auffassung hat, dass die Forderung nach einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung aus formellen Gründen abgewiesen werden könnte.

«Ich bin kein Jurist und die Formulierungen können wir nicht mehr ändern», sagt Riesen.

«So oder so, wir dürfen uns als moralische Sieger fühlen. Wir haben die Leute, die in Grenchen die Macht ausüben, daran erinnert, wer ihnen die Macht übertragen hat.»

In dieser Situation freuen sich die Unterschriftensammler über Unterstützung vom kantonalen Amt für Gemeinden. Reto Bähler, Rechtsanwalt und Leiter Gemeindeorganisation beantwortete, eine Anfrage von Elias Meier so: «Die Stadtpolizei und deren Aufgaben sind in der Gemeindeordnung explizit festgehalten. Soll diese definitiv abgeschafft werden, muss zuerst die Gemeindeordnung entsprechend geändert werden, was einen Beschluss der Gemeindeversammlung erfordert.»

Eine Frage des Spielraums

Das bedeutet, dass nur die Gemeindeversammlung die Stadtpolizei definitiv abschaffen könnte. Deren Aufgaben und Bestand auf ein Minimum zu reduzieren, das liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Aus Sicht der Stadt sei es nun in erster Linie wichtig, mit guter, verständlicher Kommunikation zu erklären, warum der Gemeinderat in Sachen Stadtpolizei genau so entschieden habe, meint Stadtschreiberin Luzia Meister. «Wenn klar offengelegt wird, welche Vor- und Nachteile das für unsere Stadt und ihre Bevölkerung hat, werden sich sicher manche Fragen und Befürchtungen klären lassen.»

