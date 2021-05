Grenchen Endlich steht die Lösung fürs Parktheater: Der bisherige Wirt übernimmt von der Rodania Geschäftsführer Argim Asani hat die Aktien der Betriebsgesellschaft Rodania Gastro AG übernommen. Er wird alleiniger Verwaltungsrat der neuen Betriebsgesellschaft «Parktheater Gastro AG». Oliver Menge 18.05.2021, 18.00 Uhr

Argim Asani, der neue Eigentümer der Betriebsgesellschaft des Parktheaters.

Hanspeter Bärtschi

Was man eigentlich schon länger erwartet hatte, ist nun Tatsache geworden: Der bisherige Geschäftsführer der Rodania Gastro AG, Argim Asani, wird die Geschicke im Parktheater auch weiterhin leiten, allerdings jetzt als neuer Eigentümer der Betriebsgesellschaft. Er übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2021 als Alleinaktionär sämtliche Aktien der Rodania Gastro AG und firmiert künftig unter dem Namen Parktheater Gastro AG.

Das gaben Ronnie Dürrenmatt als Stiftungsratspräsident der rodania, Stiftung für Schwerbehinderte, Stadtpräsident François Scheidegger, Thomas Vogt als Verwaltungsrat der ehemaligen Betriebsgesellschaft Rodania Gastro AG und Argim Asani als «alter und neuer Wirt» an einer Medienkonferenz am Dienstag bekannt.

v. l.: Ronnie Dürrenmatt, Stiftungsratspräsident Stiftung rodania, Stadtpräsident François Scheidegger, Thomas Vogt, ehemaliger Stiftungsratspräsident, VR-Präsident der Betriebsgesellschaft Rodania Gastro AG, Argim Asani, Geschäftsführer und einziger Verwaltungsrat der neuen Parktheater Gastro AG. Oliver Menge

Über die finanziellen Bedingungen, die zwischen der Stadt als Eigentümerin des ganzen Hauses, der Rodania Gastro AG und Asani ausgehandelt wurden, hat man Stillschweigen vereinbart. Vogt liess aber durchblicken, dass die Stiftung im Interesse eines unbelasteten Starts für den neuen Eigentümer der Aktien «auf Einiges verzichtet» hat. Sie habe einen Strategiewechsel vollzogen und wolle sich vermehrt auf ihr Kerngeschäft, die Hilfe und Unterstützung von Schwerbehinderten fokussieren.

Auf die Frage, was denn so lange gedauert habe – immerhin pfiffen die Spatzen die nun bekanntgegebene Lösung schon längst von den Dächern – meinte Vogt, dass es doch einige Abklärungen zu treffen und Verhandlungen mit der Stadt zu führen gegeben habe. Eine Aktienübertragung gehe bei einer Stiftung nicht so schnell über die Bühne, und« ausserdem kam uns die Coronazeit in die Quere».

Stadtpräsident François Scheidegger, VR-Präsident Thomas Vogt und neuer Alleinaktionär Argim Asani im Interview:

Oliver Menge

Ein Blick zurück von Verwaltungsratspräsident Thomas Vogt

Die seit dem 1. April 2015 für den Betrieb des Restaurants Parktheater zuständige Stiftung zieht sich also nach sechs Jahren zurück. Oder sieben, wenn man die Vorbereitungen für den Umbau und die Sanierung damals mit einrechnet. Thomas Vogt, der ehemalige Stiftungsratspräsident der Rodania und bis zuletzt Verwaltungsratspräsident der Betriebsgesellschaft, erinnerte sich in seinen Ausführungen an die Anfänge, als bei der rodania eine Auslegeordnung gemacht werden musste: Das Haus war gewachsen und die kleine Küche reichte nicht mehr. Erstellt man einen mehrere Millionen teuren Neubau mit neuer Küche? Oder sucht man eine andere Lösung?

Damals war das Parktheater praktisch schon ein Jahr lang geschlossen, die vorherigen Pächter hatten sich ganz auf Catering fokussiert und den Restaurantbetrieb eingestellt. Auch die Grenchner Vereine blieben aussen vor und konnten das Haus nicht mehr wirklich nützen. Zusammen mit dem damaligen Stadtbaumeister Claude Barbey wurde die neue Lösung erarbeitet, die gleich mehrere Fliegen mit einem Schlag erledigen sollte: Die rodania, Stiftung für Schwerbehinderte, übernahm den Betrieb des ganzen Hauses, das damals noch der Genossenschaft Parktheater gehörte. Die Rodania konnte so über eine Grossküche verfügen, in der die Mahlzeiten für ihre Aussenwohngruppen zubereitet werden konnten.

In der Folge wurde die Küche saniert, das Haus an die Fernwärmezentrale angeschlossen und das Restaurant komplett neu gestaltet, zu einem Bijou, wie Vogt sagte. Er erinnerte sich:

«Trotz harter Verhandlungen mit allen Beteiligten kamen wir immer wieder zusammen, denn es ging um ein Ziel: Den Erhalt des Parktheaters als kulturelles Zentrum mit einem funktionierenden Restaurant»

Das sei auch gelungen, so Vogt: «Wir konnten das Parktheater wieder zu neuem Leben erwecken». Man habe aber auch viel gelernt in der Zeit: Gastronomie sei ein «engmargiges» Geschäft. «Es gab holprige Zeiten und es kommt drauf an, wer die Leitung innehat».

«Asani war und ist ein Glücksfall für Grenchen»

Nach den verschiedenen Geschäftsführern in den letzten Jahren sei dann Argim Asani als Glücksfall nach Grenchen gekommen. In den Augen Vogts ist Asani ein wahrer Gastgeber, der es in den letzten Jahren geschafft hat, das Parktheater erfolgreich zu führen. Und deshalb sei auch er der Wunschkandidat für eine erfolgreiche Zukunft gewesen.

Der neue Eigentümer auf der Terrasse des Parktheaters. zvg

Stiftungspräsident Ronnie Dürrenmatt doppelte nach: Mit Asani habe die Wunsch-Nachfolgelösung realisiert werden können. Dank der Härtefallentschädigungen im letzten Jahr habe man niemanden entlassen müssen und alle Angestellten hätten ihren Lohn erhalten. Die rodania werde auch künftig die Mittagessen für die Wohngruppen vom Parktheater beziehen.

Der Stadt war das Parktheater immer wichtig,

betonte Stadtpräsident François Scheidegger. Deshalb sei man auch immer bereit gewesen, in die Infrastruktur zu investieren. Scheidegger erinnerte an die Investitionen in die Heizung, die Küche, den Lift und die Technik. Auch im Gemeinderat sei das Parktheater immer wieder Thema gewesen und es habe mehrfach ein klares Bekenntnis gegeben dafür, als gesellschaftlicher und kultureller Treffpunkt für die Stadt.

Ab und zu harte Verhandlungen

«Es war nicht immer einfach», sagte Scheidegger. Die Verhandlungen mit der Stiftung seien ab und zu hart gewesen – die Stadt hatte das Haus von der inzwischen aufgelösten Genossenschaft übernommen – aber man sei auf der sachlichen Ebene geblieben und habe stets dasselbe Ziel verfolgt: Das Parktheater als Leuchtturm und wichtiges Zentrum zu erhalten. «Es war nicht immer einfach mit den Pächtern, aber wir wussten von den Herausforderungen».

Mit Asani habe sich alles zum Besseren gewendet, denn er sei stets mit Leidenschaft dabei gewesen. Die Stadt stehe voll hinter ihm – auch im eigenen Interesse, denn viele Anlässe der Stadt fänden im Parktheater statt und es gebe auch sonst viele Berührungspunkte. Man fahre auch besser, so hob Scheidegger hervor, wenn man nur einen Ansprechpartner habe.

Der «alte und neue» Wirt freut sich auf die Herausforderung

«Dank guten Verhandlungen retten wir ein Stück Kultur und können auch den Künstlern etwas Sicherheit bieten», liess sich schliesslich der neue Parktheater-Chef verlauten. Asani, der seit Dezember 2017 als Leiter Restaurant und Bankett und seit 2018 als Geschäftsführer tätig ist, plant für die Zukunft eine Erweiterung und Intensivierung der kulturellen Veranstaltungen.

Der Verein CosmosK mit Schauspielerin Sandra Sieber und dem Kinoveranstalter Angel Rodriguez sowie Corinne Maier werden auch künftig für den Theaterbetrieb zuständig sein. Allerdings erwartet Asani noch nicht allzu viel für das laufende Jahr. So richtig durchstarten werde man wohl erst nächstes Jahr, sobald der Bund die nötige Planungssicherheit gebe. Er sei glücklich, habe er alle Angestellten übernehmen können. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung».