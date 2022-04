Die GP-Kommission für Grenchen ist gewählt

Grenchen Diese Kommission soll die Grenchner Verwaltung kontrollieren Der Gemeinderat der Stadt Grenchen hat die fünf Mitglieder der neu eingeführten Geschäftsprüfungskommission gewählt. Prominentestes Mitglied ist Marcel Châtelain. Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.00 Uhr

Die GPK begleitet und überwacht die Grenchner Stadtverwaltung. Oliver Menge

Der Jurist Marcel Châtelain-Ammeter ist ein ehemaliger Amtschef und Departementssekretär im kantonalen Departement des Innern. Mit seiner Wahl gelang es der Stadt eine kompetente und erfahrene Persönlichkeit mit umfassendem Verwaltungswissen für diese Kommission zu gewinnen.

Die weiteren Mitglieder der fünfköpfigen Kommission sind André Brunschwyler, Daniela von Büren, Tanja Schaad und Peter Traub. Die Kommission wird sich gemäss Auskunft von Stadtschreiberin Luzia Meister selbst konstituieren.

Der Gemeinderat hatte vor zwei Jahren eine externe Treuhandfirma mit der Aufgabe der vorgeschriebenen Rechnungsprüfung beauftragt und entsprechend die Rechnungsprüfungskommission aufgehoben.

Marcel Châtelain Michel Luethi

Für die Aufgabe der Geschäftsprüfung, die ihren Schwerpunkt eher auf der Leistungsseite als auf der Finanzseite hat, wurde neu eine Geschäftsprüfungskommission geschaffen. Die Gemeindeversammlung hatte einer entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt.

Die Aufgaben der GPK sind in einem Pflichtenheft geregelt. Sie nimmt ihre Aufgaben unabhängig und selbstorganisiert wahr. «Sie wird einen wichtigen Beitrag für eine korrekt und effizient geführte Verwaltung leisten können und damit auch für das Vertrauen der Bevölkerung in die Verwaltungstätigkeit», schreibt die Stadt Grenchen in einer Mitteilung. (at.)

