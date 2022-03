Grenchen ehrt seine Sportlerinnen und Sportler

Grenchen Die Sportstadt würdigt herausragende Erfolge Am Freitagabend wurden im Grenchner Parktheater 59 Personen für ihre sportlichen Verdienste geehrt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 26.03.2022, 18.19 Uhr

Zum Abschluss der Sportlerehrung versammelte sich die ganze Gruppe auf der Bühne des Parktheatters. Hans Peter Schläfli

In einem feierlichen und fröhlichen Rahmen wurden am Freitagabend im Parktheater die erfolgreichen Grenchner Sportlerinnen und Sportler geehrt. Erstmals wurde dazu die durch die Stadt neu geschaffene Arbeitsgruppe Sport einbezogen. Mit 59 Personen war diesmal die Gruppe der Geehrten besonders gross, weil nicht nur die Erfolge des vergangenen Jahres gewürdigt, sondern auch noch die wegen der Pandemie ausgefallene Feier des vorangehenden Jahres nachgoholt wurde.

Stadtpräsident François Scheidegger hielt die Laudatio für Suzanne und Willi Dysli. Hans Peter Schläfli

Den Auftakt machte Michelle Lauber mit einer emotionalen Tanzvorführung, dann folgten verschiedene Redner, die die grossen sportlichen Taten mit Worten würdigten. Stadtpräsident François Scheidegger betonte den gesundheitlichen Faktor: « Wer sich mehr bewegt, ist weniger krank und wird schneller gesund», fasste Scheidegger eine gesellschaftliche Bedeutung des Sports zusammen. Viel mehr als eine Uhrenstadt sei Grenchen eine Sportstadt. Er hob das Velodrome, das neue Leichtathletikstadion, die aufgewertete Minigolfanlage, das neue Dojo der Judokas – dessen Initiatoren mit dem Anerkennungspreis geehrt wurden – sowie den neuen Skilift heraus. «Die Stadt befasst sich derzeit mit der Sanierung des Fussballstadions Brühl. Sobald uns das gelungen ist, wird Grenchen eine wunderbare Sportstättenzone haben, wie es weitherum keine vergleichbare gibt.»

Die Tanzgruppe racoonZ wurde nicht nur für ihre Erfolge geehrt, sie begeisterte das Publikum auch mit ihren Vorführungen. Hans Peter Schläfli

Der Solothurner Regierungsrat und Sportminister Remo Ankli betonte die Vorbildfunktion des Sportes. «Ihr seid alle über euch hinausgewachsen, habt eure persönlichen Grenzen verschoben und seid über euch selber herausgewachsen», lobte Ankli. «Liebe Sportlerinnen und Sportler, freut euch über die Ehrung, ihr habt sie verdient, und wir sind überzeugt davon, dass ihr weiterhin aussergewöhnliche Leistungen zeigen werdet.»

Die geehrten Grenchner Sportlerinnen und Sportler:

Beachvolleyball: Jasmin Schwab: SM 2021 U23 und B-SM 2021 je 2. Rang. Fallschirmspringen: Säm Verri SM 2020 Wing Suit Intermediate 3. Rang; Dominic Scheurer SM 2020 4 Way Open 3. Rang; Peter Flück SM 2020 4 Way Open 3. Rang; Martin Grolimund SM 2020 4 Way Open 3. Rang; Martino Gügi SM 2020 Wing Suit Intermediate 1. Rang; Matthias Wem SM 2021 Freefly Intermediate 2. Rang; Amadeusz Szymanczuk SM 2021 Freefly Intermediate 2. Rang; Reto Nyffenegger CH Rekord Wingsuit Formation.

Fussball: Leana Claude seit 01.07.2021 U-19 Nationalteam.

Laufsport: Edi Steffen SM 24-Lauf 1. Rang; Patrik Hegelbach Deutschlandlauf 5. Rang; Cristina Hernandez MünsingenLauf 1. Rang. Leichtathletik: Lenja Heusser SM 2020 Kugelstossen U18 1. Rang, SM 2020 Diskus U18 2 Rang und Hallen SM 2020 Kugelstossen U18 1. Rang. Jazzdance: Kaja Aeschlimann, Jennifer Hostettler, Jaël Lanz, Luana Mast, Lana Sanktjohanser, Michelle Walthert SM Jazz/Modern Schüler Group 3. Rang. Judo/Ju Jitsu: Sina Staub WM 2021 Abu Dhabi 3. Rang, SM 2021 –52 kg und Open 1. Rang; Motorradsport: Gabriele Cali SM 2021 Minibike Pitbike 1. Rang.

Powerlifting/Skirennsport: Peter Hofer SM 2020 Powerlifting Herren –93 kg 1. Rang, 2021 Powerlifting All Categories 2. Rang, SM 2020 Riesenslalom Kat. Masters 3. Rang, Cup 2020 Masters S/RS/SG 1. Rang. Streetdance/Hip-Hop: Gabriele Galvanauskaite, Larissa Racine, Julia Isch, Fiona Marku, Giulia Scheurer, Daria Ivanova, Tiffany Wan, Mary Joan Stehfest, Alisea Calafato, Amelia Moussaoui, Aliyah Brechbühl, Mia Faga, Ayana Thai, Sofia Oliver Gonzales, Lidia Giombanco, Andrea Steiner, Aischa Wiedenbauer, Samutha Bakrudeen, Gajaana Arunakirinathan, Christin Kauert Tiziana Bürgi, Huhui Wan 2. und 3. Ränge in diversen Formationen und Kategorien SM 2021; Lucia Wachtel, Sarah Hügli 1. Rang SM 2021 Duo adults.

Tennis: Alina Granwehr: EM 2021 U-18 2. Rang. Trampolin: Luc Waldner SM 2021 Herren 1. Rang, SM 2021 Synchron 1. Rang, SM 2021 Team Elite 2. Rang; Noa Wyss SM 2021 Herren 3. Rang, SM 2021 Synchron 1. Rang, SM 2021 Team Elite 2. Rang; Jamie De Pellegrin, Cynthia Huber, Ramona Schaad, Andri Steiner, Luana Taubers, Simona Bläuer, Dario Käser, Mika Keller SM 2021 Diverse Kategorien 2. und 3. Rang.

Sportpreis: Willy + Suzanne Dysli, Segel u. Motorfluggruppe Anerkennungspreise: Lilo und Othmar Dellsperger, Marc Willemin, Thomas Hagmann, Markus Fürst+Bau-Team.

