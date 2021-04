Grenchen Die Quartierbeiz Feldschlösschen erwacht wieder zum Leben Das «Feldschlösschen», eines der letzten Grenchner Quartierrestaurants, wird am Samstag wiedereröffnet. Es soll mit dem bewährten Konzept weitergeführt werden. Daniela Deck 29.04.2021, 05.00 Uhr

Erwarten ab Samstag wieder Gäste auf der «Feldschlösschen»-Terrasse: Hatice und Kamil Madenkuyu. Andreas Toggweiler

Am Samstag, 1. Mai, öffnet das «Feldschlösschen» wieder seine Tür. Hatice und Kamil Madenkuyu übernehmen die grosse Quartierbeiz im Norden der Stadt als Pächter. Sie wollen das bewährte Restaurantkonzept mit italienischer Küche der langjährigen Inhaber weiterführen.

Aktuell sind sie auf der Suche nach Personal zu ihrer Unterstützung. Dass sie zumindest stundenweise und am Wochenende Verstärkung brauchen werden, davon gehen Madenkuyus aus. Denn sie hoffen, dass die zahlreiche «Feldschlösschen»-Stammkundschaft der Beiz die Treue hält und nach der viermonatigen Pause zurückkehrt.

Als Pizzaiolo im «Baracoa» tätig

Hatice und Kamil Madenkuyu stammen wie ihre Vorgänger aus der Türkei. Gekannt hätten sich die Familien nicht, bevor Kamil Madenkuyu sich vor einigen Monaten in der Gastronomie selbstständig machen wollte und deshalb beim «Feldschlösschen» anklopfte.

Das «Feldschlösschen» ist eine der letzten Quartierbeizen der Stadt. at.

In den letzten fünf Jahren sei er im «Baracoa» als Pizzaiolo tätig gewesen, erzählt er beim Medientermin. Den Kochlöffel schwingt er beruflich schon seit vielen Jahren. Auch seine Frau – in der Türkei war sie früher als Chemielehrerin tätig – wird im Betrieb mithelfen.

Die beiden Brüder Mehmet und Bayram Yigit, die Besitzer und früheren Wirte des Restaurants, wollen ihren Nachfolgern mit Tipps zur Seite stehen und gelegentlich einmal hereinschauen und selbst am Tisch Platz nehmen.

Anteil nehmen am Leben im Quartier

Seit 16 Jahren leben Madenkuyus in der Schweiz. Ihre Kinder, acht- und zehnjährig und bedingt durch die Schule mehrsprachig, sind hier geboren. Noch wohnt die Familie in Biel. Doch für das neue Schuljahr möchte sie nach Grenchen zügeln, möglichst in die Nähe des «Feldschlösschen».

Die neuen Pächter sprechen Hochdeutsch und Kamil auch etwas Italienisch, weil ein Teil seiner Familie in Norditalien lebt. Auch wenn es mit der Verständigung manchmal noch etwas holpert und die eine oder andere Nachfrage nötig ist, für das Ehepaar Madenkuyu ist klar: Zu einem Bier oder einem Essen in ihrem Restaurant soll auch der soziale Kontakt gehören.

«Ich freue mich, die Gäste kennen zu lernen und, wenn sie das mögen, auch einmal einen Schwatz mit ihnen zu halten»,

sagt Hatice Madenkuyu. Sie wird hauptsächlich im Service tätig sein. Ihr Mann wird in der Küche das Zepter führen.

Klassiker gibt’s auch weiterhin, dazu Burger

Einen Teil der bisherigen Speisekarte wollen die Pächter weiterführen. «Das gilt besonders für beliebte Speisen wie zum Beispiel ‹Spaghetti alla Pescatore›», sagt Kamil Madenkuyu. «Wir schauen auf die Vorlieben der Gäste und passen uns ihnen an.» Eigene Akzente will er beim Pizzasortiment setzen – «und natürlich ist der Teig hausgemacht».

Ausserdem sollen die Gäste zwischen verschiedenen Varianten von Burgern wählen können. In den nächsten paar Wochen soll es am Mittwochabend den Pizzaplausch geben, bei dem alle Pizze im Restaurant und im Take-away jeweils zehn Franken kosten.

Es wird ein Mittagsmenu mit kleiner Vorspeise und Dessert geben. In Grenchen und der näheren Umgebung soll es bis auf weiteres auch Hauslieferungen geben, Dienstag bis Freitag mittags und abends, am Wochenende nur am Abend. Montag ist Ruhetag. Bei den Lieferanten wollen Madenkuyus sich an ihren Vorgängern orientieren und wenn finanziell möglich lokale oder zumindest regionale Anbieter berücksichtigen.

Skulptur von Peter Travaglini im «Feldschlösschen»:

Ab Samstag ist die Terrasse offen

Aufgrund der behördlichen Einschränkungen kann am Samstag keine «Aatrinkete» stattfinden. Das «Feldschlösschen» öffnet am Morgen um 9 Uhr einfach die Terrasse, als habe es die Schliessung nie gegeben. Dass vorerst nur draussen gewirtet werden darf, kommt den Pächtern entgegen. Der Schritt zum eigenen Betrieb ist ein Wagnis, dessen ist sich das Ehepaar bewusst.

Auf einen Schlag alle 200 Plätze besetzt zu finden, würde sie überfordern. So finden sie es nicht schlecht, wenn der Betrieb stufenweise hochgefahren werden kann. Sind die Einschränkungen erst einmal Geschichte, dann sollen wieder Vereinsanlässe und Familienfeste wie früher im «Feldschlösschen» gefeiert werden können.

Geschlossen bleiben bis auf weiteres die Bar und die Kegelbahn.