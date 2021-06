Grenchen Die Girls der Tanzschule «move!» bringen mit ihren Choreos den Asphalt der Flugpiste zum Glühen Weil Auftritte nach wie vor fast unmöglich sind, setzt die Grenchner Tanzschule ihre Street-Dance-Formationen in Videoclips in Szene. Oliver Menge 23.06.2021, 05.00 Uhr

«Hast du keine schwarzen Hosen dabei für deine Tochter?», fragt Sarah Cattin eine Mutter, die auf dem Marktplatz zusammen mit anderen Müttern ihren Kleinen zuschaut, die von Severine Isch unter dem Stadtdach gerade instruiert werden, wo sie stehen müssen. Tatsächlich trägt ein einziges Mädchen bunt geblümte Shorts, alle anderen schwarze, halblange Leggins. «Nein, nur zu Hause», meint sie. «Ich kann helfen, habe noch ein paar Ersatzhosen dabei», sagt eine andere Mutter und kramt sie aus der Tasche. Alles in Ordnung, die Show kann beginnen.

Severine Isch dreht die Videoclips, hier auf der Piste des Flughafens. Tom Ulrich

Die Musik ertönt aus einem kleinen Lautsprecher ab Handy. Die Choreografien haben die Mädchen intus, jeder Schritt, jede Bewegung sitzt - mehr oder weniger, denn diese Mädchen sind wirklich noch sehr jung, 6 bis 7-jährig. Severine Isch wuselt mit einer kleinen, aber äusserst leistungsfähigen Videokamera durch die Girls, macht Einzelaufnahmen und Schwenks, während die Mädchen zeigen, was sie drauf haben. «Ich weiss schon bevor ich anfange zu filmen, welche Bilder ich machen will, habe quasi das Script schon im Kopf», sagt Isch, deren Tochter ebenfalls die Tanzschule besucht und bei den «RabbiZ» tanzt (siehe auch Infobox).

Beim «Philosophieren» auf die Idee gekommen

Die Idee sei irgendwann bei einem langen Telefongespräch zwischen ihr und Sarah Cattin geboren worden. «Wir können stundenlang miteinander telefonieren, philosophieren und uns in Diskussionen verlieren und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht.» Damals hätten sie einen Weg gesucht, wie man den Kids etwas bieten könnte, das ihre Motivation etwas stärkt. Denn das, was die Kids am meisten motiviert, konnte pandemiebedingt nicht stattfinden: öffentliche Auftritte.

«Wir sind nun schon fast zwei Jahre nicht mehr aufgetreten»,

sagt Sarah Cattin.

Ein kleiner Zusammenschnitt von verschiedenen Drehorten. Tom Ulrich

Normalerweise kann sich die «move!danceschool» nie über einen Mangel an Publikum beklagen, egal, wo sie in Grenchen auftritt. Sei es an der mia, sei es auf dem Marktplatz oder im Parktheater, wo Anfang Dezember 2019 die «Magical Park Show» über die Bühne ging. Danach wurde alles abgesagt, jetzt auch noch mia. «Wir hatten uns sehr darauf gefreut, an der mia aufzutreten, die Kinder und Jugendlichen natürlich auch. Wir wussten, dass wir jetzt etwas unternehmen müssen», sagt Sarah Cattin. Denn ausser für die Showgruppen lief rein gar nichts für die Tänzerinnen und Tänzer.

Irgendwann kam die Idee mit den Videos auf. Wer von den beiden sie hatte, lasse sich nicht eruieren. «Das spielt auch keine Rolle, wir ticken sowieso genau gleich», meint Severine Isch schmunzelnd. Also entwickelten sie die Idee weiter und kamen so zum Konzept, das sie jetzt innerhalb von acht Tagen umsetzten. Severine Isch wird verschiedene Videos schneiden, solche für den Privatgebrauch, sprich für die Eltern, andere für die Öffentlichkeit.

Auf dem Rasen und der Tribüne des Stadions Brühl

Die Girls werden im Stadion Brühl platziert. Oliver Menge

Szenenwechsel: Im Fussballstadion Brühl machen sich die Girls der Junioren Showgruppe «Rascals» bereit. «Wo sind deine roten Schuhe? Vergessen?» fragt Sarah Cattin einen der ca. 12-jährigen Teenager. Aber zum Glück hat auch hier jemand noch ein Ersatzpaar dabei - eine Nummer zu klein zwar, aber für die kurze Zeit sollte es reichen. Dieses Mal tanzen die Mädchen ihre Choreografie mitten im Anspielkreis. Über ihnen surrt eine kleine Drohne, es ist diejenige von Simon Cattin, dem Ehemann von Sarah, der mit der Flugkamera zusätzliches Videomaterial generiert, das Severine Isch dann zusammenschneiden und zu verschiedenen Versionen weiterverarbeiten wird.

Es ist heiss, die Sonne brennt vom Himmel und blendet. Aber - und genau das will Simon Cattin ins Bild bannen - die Schatten der tanzenden Mädchen sehen senkrecht von oben gesehen sehr interessant aus. Severine Isch hält derweil mit der Kamera auf die Tanzgruppe und macht Totalaufnahmen, bei einem zweiten Take Detailaufnahmen, sogenannte Close-ups. «Beeilt Euch, wir haben noch genau 15 Minuten, dann müssen wir hier raus sein», treibt Sarah Cattin die zweite Gruppe an, die sich auf der Tribüne für einen improvisierten Take bereit machen. Es sind die Mädchen, die im Duo tanzen oder solo auftreten. Die Girls tanzen keine einstudierte Choreo, sondern machen improvisierte Dance-Moves an Ort - zwischen den Sitzen haben sie eh wenig Platz.

Alle Tänzerinnen und Tänzer der Schule machen mit

«Wir haben uns vorgenommen, Videos mit allen unseren Tanzgruppen und Klassen zu machen. Und zwar an diversen Orten in der Stadt». 16 Gruppen mit insgesamt 180 Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen werden gefilmt. Nebst Marktplatz und Stadion Brühl haben sie beim Nord- und Südbahnhof, der Terrasse des Parktheaters, im Stadtpark, auf dem Pumptrack bei der Tennishalle, auf der Haldenschulhaustreppe und dem Vorplatz des Kunsthauses gedreht. Beim Dreh im Chappeli wurde die Crew vom Gewitter überrascht, aber dank des Wirtepaars konnten sie den Videodreh kurzfristig in der Scheune machen.

Das absolute Highlight allerdings sei der Videodreh auf der Flugpiste des Regionalflughafens gewesen, wo sich die RabbiZ und RacoonZ in Szene setzten, sagt Sarah Cattin. Das war sehr speziell, vor allem auch, weil die Bewilligung kurzfristig erteilt wurde. «Es war lange nicht klar, ob sich nicht ein Flieger anmeldet, der ausserhalb der üblichen Betriebszeiten des Flughafens landen möchte, und wir dann hätten verschieben müssen.»

Das war das Eine. Das Andere - das wissen Drohnenpiloten nur zu gut - das Fliegen mit Drohnen ist im Umkreis von 5 Kilometern von der Flugpiste strengstens verboten. Flughafendirektor Ernest Oggier habe ohnehin etwas skeptisch reagiert, als sie ihn wegen des Videodrehs samt Drohne angefragt haben. Und Simon Cattin musste seine Drohne, obwohl sie vom Gewicht her zugelassen wäre, softwaremässig von der Herstellerfirma entsperren lassen, denn auch solche «Spielzeugdrohnen» der neusten Generation starten in Flugverbotszonen nicht einfach so.

Die Kids werden auch mit einer Drohne gefilmt, für die es eine spezielle Bewilligung brauchte. Tom Ulrich

Aber es klappte, und die Girls betraten ehrfürchtig die extra beleuchtete Piste. Inmitten der Markierung und Bremsspuren am Boden zeigten sie Streetdance vom Feinsten, mit viel Energie und Präzision. Der Flughafendirektor sah dem Treiben aufmerksam zu, und offenbar packte es auch ihn ein wenig, als die beiden Showgruppen, die sich ja sogar für die kommenden Weltmeisterschaften qualifiziert haben, ihr Können auf der Piste unter Beweis stellten. Jedenfalls habe er selber auch seine Fotokamera in die Hand genommen. «Am Eindrücklichsten war es aber bestimmt für die Kids. Denn so etwas werden sie wohl in ihrem ganzen Leben nicht mehr erleben, dort zu tanzen, wo normalerweise Flugzeuge und sogar Jets landen», sagt Sarah Cattin.