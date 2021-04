Grenchen Die Frauen eroberten sich ihren Platz im Gemeinderat auf leisen Sohlen Nach der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 politisierten die Frauen in Grenchen zuerst als Ersatz-Gemeinderätinnen. Margrit Kaufmann erinnert sich. Daniela Deck 15.04.2021, 05.00 Uhr

Margrit Kaufmann gehörte zu den ersten Frauen im Grenchner Gemeinderat in den 1970er-Jahren. Hanspeter Bärtschi

Die Geschichte der Frauen im Gemeinderat Grenchen fing schon eine Legislaturperiode vor der Wahl der ersten Grenchnerin an. Das Erfolgsrezept der Frauen: Die parteiübergreifende Solidarität, praktische Hilfe im Alltag und eine gute Prise Humor.

Für das Frauenstimmrecht sind in Grenchen die Frauen aus allen Stadtparteien geweibelt, um Freundinnen und Bekannte zu mobilisieren. «Unsere Motivation war gross», erinnert sich Margrit Kaufmann, die damals keiner Partei angehörte. Die diplomierte Pflegefachfrau hatte einen urfreisinnigen Mann geheiratet und entstammte selbst einer Familie aus dem CVP-Milieu.

«Von der SP bis zur FDP hatten wir alle dasselbe Ziel. Endlich wollten wir stimmen und wählen.»

Und gewählt werden. Doch das dauerte noch ein Weilchen. Zur ersten Gemeinderatswahl der neuen Ära 1973 traten 15 Frauen an (und 66 Männer), sechs bei der FDP, vier bei der SP, vier bei der CVP und eine bei den Progressiven Organisationen. Bloss der Landesring trat mit einer Viererliste von nur Männern an, von denen keiner die Wahl schaffte.

Ebenso wenig schafften es die Frauen im ersten Anlauf. Am nächsten dran am begehrten Gemeinderatssitz war Margrit Kaufmann. Inzwischen war sie der FDP beigetreten, der mit 13 Sitzen grössten Fraktion im damals 30-köpfigen Gremium. Nur 105 Stimmen fehlten ihr zur Wahl. So wurde sie erster Ersatz – und sass während der vier offiziell frauenlosen Jahre fast ununterbrochen im Rat. Häufiger war sie dort als Elsbeth Probst (CVP, vgl. Kasten), die dann 1977 als erste Frau tatsächlich gewählt wurde.

Elsbeth Probst: Die erste Gemeinderätin Bei den Gemeinderatswahlen 1977 wurde Elsbeth Probst (1928–1995) als erste Grenchnerin gewählt. Die Christdemokratin hatte vier Jahre zuvor die Wahl nur knapp verpasst. Probst war Lehrerin und musste sich bereits den beruflichen Weg über Stellvertretungen erkämpfen. Als sie 1947 das Patent erhielt, herrschte im Lehramt auf der Primarstufe Überfluss. Im Herbst 1949 wurde sie dann als Lehrerin in Grenchen gewählt. Nach Weiterbildungen im Heilpädagogischen Bereich Mitte der Sechzigerjahre und einem Studienurlaub zum Italienischlernen in Florenz 1976, nahm ihre politische Karriere Fahrt auf. Bis 1985 sass sie im Gemeinderat, 1981–1985 war sie Ersatzmitglied der Gemeinderatskommission (GRK). Marianne Stadelmann, CVP-Gemeinderätin 1997–2005, erinnert sich an Elsbeth Probst «als liebenswerten Menschen, eine stille Schafferin, auf die man sich stets verlassen konnte». Gisela Widmer schreibt in Probsts Nachruf in den Grenchner Schulnachrichten: «Sie sagte ihre Meinung, aber sie verletzte nie. Dazu besass sie einen sehr feinen Humor.» (dd)

Kurz vor den Wahlen, Anfang März 1973, wurde Kaufmanns zweiter Sohn geboren.

«Im Gemeinderat, statt beim Säugling daheim – die spinnt»,

erinnert sich Margrit Kaufmann an die Sprüche, die sie sich da gelegentlich anhören musste, und lacht. «Allerdings nie von den politisch aktiven Grenchner Frauen. Sie haben mich optimal unterstützt und dazu gehörten so praktische Handreichungen wie das Waschen der Windeln. Überhaupt hatten wir es immer gut zusammen, über die Parteigrenzen hinweg.» Als dann 1975 noch ihre Tochter geboren wurde, konnte Kaufmann auf ein so gut eingespieltes Netzwerk zählen, dass die Politik in ihrem Leben weiterhin Platz hatte.

Die grösste Knacknuss seien die Fraktionssitzungen gewesen. «Die Termine am Vorabend waren wirklich die dümmste Zeit, um das Familienleben zu stören. Das habe ich den Herren Gemeinderäten gesagt und sie haben die Zeiten sofort für mich angepasst», sagt Kaufmann. In diesen Fraktionssitzungen tat sich ihr eine neue Welt auf.

Zuerst Zuhören und Fragen stellen

«Einmal ging es um Perimeterbeiträge. Ich hatte das Wort vorher noch nie gehört.» Für die Fraktionssitzung hiess das: aufmerksam zuhören, Hintergrundinformation nachlesen und Fragen stellen. «Wahrscheinlich habe ich neben schlauen Fragen zwischendurch die eine oder andere dumme gestellt, aber das hat mir nie jemand übelgenommen», blickt Kaufmann zurück.

Nur einmal wäre sie vor Scham am liebsten im Boden versunken. Sie kam just zu der Gemeinderatssitzung zu spät, bei der ihr Mann, Stadtarchivar Hans Kaufmann, als Fachmann zu den Bibliotheken referierte. Margrit Kaufmann: «Meine Uhr war stehengeblieben. Da war für mich klar: Jetzt ist Schluss mit dem diffizilen mechanischen ‹Zytli› zum Aufziehen. Am nächsten Tag habe ich mir eine Quarzuhr gekauft und dann, sobald sie auf den Markt kam, eine Swatch. Dabei bin ich geblieben. Da weiss man, dass Verlass auf die Uhr ist.»

Unterstützung vom Ehemann

Margrit Kaufmanns Mann nahm den peinlichen Moment nicht halb so tragisch. Er unterstützte ihre politischen Aktivitäten ideell und praktisch. «Hin und wieder kam es ihm gelegen, dass er Engagements mit der Begründung abweisen konnte, er hüte die Kinder – und er war für die Kinder da, mit grosser Begeisterung», sagt Margrit Kaufmann.

Nach der Legislaturperiode als unermüdlicher (Dauer-)Ersatz schien die Wahl eine ausgemachte Sache zu sein. Doch Margrit Kaufmann stellte die Weichen anders: «Ich habe mich für die Auskunftsstelle des Roten Kreuzes entschieden und gegen die Politkarriere. Mich dünkte, dass ich beim Roten Kreuz mehr bewirke als im Gemeinderat, so spannend und lehrreich diese Zeit auch war», sagt sie.

Rosmarie Chatelain: Der Sprung in den Kantonsrat

Einflussreiche Familien betrieben früher gezielt Heiratspolitik. Heutzutage liegt uns das fern. Dennoch musste die SP erfahren, dass sogar in der auf persönliche Fähigkeiten ausgerichteten Uhrenstadt Politik und Heirat einen Zusammenhang haben können. Der Grund war die Heirat von Gemeinderätin Rosmarie Ammeter, Kindergärtnerin, mit Marcel Chatelain 1983, mitten in ihrer ersten Legislaturperiode. Nun sass zwar nicht ihr Mann im Gemeinderat, ihr Schwiegervater, René Chatelain, hingegen seit vielen Jahren. Und zwei Mitglieder derselben Familie war damals gemäss Gemeindegesetz zu viel. «Für mich war der Rücktritt eine klare Sache, ich fühlte mich dadurch nicht benachteiligt», erinnert sich Rosmarie Chatelain. «Im Gespräch mit ‹meinen zwei Männern› habe ich mich entschlossen, mich auf die kantonale Politik zu konzentrieren, parteipolitisch und verbandspolitisch. Der Erfolg nach der Babypause gab ihr Recht. Sie amtete als Präsidentin des kantonalen Kindergartenverbandes. Sie sass (nach einer vergeblichen Kandidatur 1985) 1989 bis 1997 für die SP im Kantonsrat, also schon vier Jahre, bevor die Frauen 1993 auf kantonaler Ebene ihren grossen Aufbruch (von 16 auf 50 gewählte Frauen) erlebten. Akzente setzte Chatelain mit ihrer Tätigkeit in der Geschäftsprüfungskommission, der Bildungs- und Kulturkommission sowie als Vizepräsidentin der SP- Kantonsratsfraktion. (dd)