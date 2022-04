Grenchen: Coop baut Filiale zum Megastore aus

Grenchen Die Coop-Filiale an der Solothurnstrasse wird zum Megastore ausgebaut Nach der Migros baut auch der andere Schweizer Grossverteiler Coop das Hauptgeschäft im Zentrum komplett um. Die Umbauarbeiten dauern bis Ende Jahr und machen ein Provisorium notwendig. Oliver Menge Jetzt kommentieren 26.04.2022, 12.15 Uhr

Die Coop-Filiale an der Solothurnstrasse in Grenchen wird zum Megastore ausgebaut. Hanspeter Bärtschi

Gerüchte kursieren schon seit ein paar Tagen in Grenchen, dass beim Coop an der Solothurnstrasse «etwas geht», dass ein Umbau des Ladengeschäfts ins Haus steht. So ist beispielsweise der Kleiderladen rechts neben dem Eingang schon länger verwaist und ein Nachmieter war offenbar nicht in Sicht.