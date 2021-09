Grenchen Die Alpha Elektrotechnik AG weiht ihren Neubau ein und ermöglicht einen Blick in die Produktion Vor etwas mehr als einem Jahr wurde bekannt, dass die Alpha ET von Nidau nach Grenchen umzieht. Der Neubau steht nun und die Produktion läuft bereits auf Hochtouren. Oliver Menge Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Stadtpräsident François Scheidegger übergibt CEO Jean-Marc Gamma eine Skulptur von Marc Reist als Präsent; links: Fritz Hunziker, VR-Präsident der Pfiffner Gruppe, zu der die Alpha ET gehört. Oliver Menge / Nikon Z6

Mit einem Fest für Mitarbeitende, für die Handwerker und Bauleute sowie für Kunden, Zulieferer und Gäste aus der Verwaltung Grenchens wurde der neue Produktionsbau der Alpha Elektrotechnik AG letzte Woche eingeweiht. Bevor Fritz Hunziker, Verwaltungsratspräsident der Pfiffner Gruppe, zu der die Alpha Elektrotechnik AG seit sechs Jahren gehört, CEO Jean-Marc Gamma und Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger den offiziellen Eröffnungsakt durchführten, bestand für die geladenen Gäste die Möglichkeit, sich auf einem Rundgang durch den Bau und die Produktion einen Eindruck über die Firma und den Neubau zu verschaffen.

Geführt wurden die einzelnen Gruppen von leitenden Mitarbeitenden, wie zum Beispiel Produktionsleiter Urs Hiltbrunner, der die Gäste kompetent und unterhaltsam auf dem Rundgang informierte.

Produktion der Kabel Oliver Menge / Nikon Z6 Ein Mitarbeiter macht den Finish an einem Stecker Oliver Menge / Nikon Z6 Der Kabel-Paternoster fasst 16 Rollen Oliver Menge / Nikon Z6 Jedes Kabel wird von A-Z hier gefertigt Oliver Menge / Nikon Z6 Momentan arbeiten 4 Mitarbeiter in dieser Abteilung, Platz hätte es für 8-10. Oliver Menge / Nikon Z6 Im Faradyschen Käfig werden die Kabel geprüft. Oliver Menge / Nikon Z6 Produktionsleiter Urs Hiltbrunner in der Entwicklungsabteilung. Oliver Menge / Nikon Z6 Die PV-Anlage liefert pro Jahr im Schnitt 200 MWh. Oliver Menge / Nikon Z6 Modernste Wärmetechnik unter dem Dach. Oliver Menge / Nikon Z6 Ein Besucher unterhält sich mit einer Mitarbeiterin über die Vor- und Nachteile von Grossraumbüros. Oliver Menge / Nikon Z6 Auch hier gibt es noch reichlich Platz. Oliver Menge / Nikon Z6 Neben dem Gebäude die Einfahrt zur Einstellhalle und dem Kabellager. Oliver Menge / Nikon Z6 Fritz Hunziker, VR-Präsident der Pfiffner-Group. Oliver Menge / Nikon Z6 Stadtpräsident François Scheidegger übergibt CEO Jean-Marc Gamma ein Präsent, eine Skulptur von Marc Reist. Oliver Menge / Nikon Z6 Stadtpräsident François Scheidegger, CEO Jean-Marc Gamma und Fritz Hunziker, VR-Präsident der Pfiffner-Group durchschneiden das obligate Band. Oliver Menge / Nikon Z6 Vor dem Haus steht eine für den Abtransport bereite Lieferung. Oliver Menge / Nikon Z6 Eröffnung Neubau Alpha Elektrotechnik AG Oliver Menge / Nikon Z6

Ein spezialisiertes Schweizer Unternehmen Die Alpha Elektrotechnik AG produziert Kabel und Stromtrenner. Doch nicht einfach irgendwelche Kabel, sondern sehr spezielle, die vor allem im Bahnbereich eingesetzt werden. 12 bis 15 Meter lang im Durchschnitt, einzelne sogar bis 25 Meter Länge. Sie werden mit verschiedenen, speziellen Steckern versehen und verbinden zum Beispiel die einzelnen Wagen von Zugskompositionen miteinander.

Unter ihnen Stadtpräsident François Scheidegger, Stadtbaumeister Aquil Briggen und Wirtschaftsförderin Susanne Sahli. Der Rundgang führte durch die Produktion, wo Mitarbeiter an Kabeln arbeiteten und die individuellen und komplexen Stecker, für die es jeweils eigens dafür konzipiertes Werkzeug braucht, zusammenstellten.

In einem sogenannten Paternoster hängen 16 grosse Kabelrollen mit den verschiedenen Kabelsorten, wo sich jeder Mitarbeiter in diesem Teil der Produktion selber bedienen kann und soviel Kabel von der Rolle nimmt, wie er für den jeweiligen Auftrag benötigt. In einem speziellen Raum, einem Faradayschen Käfig, werden die Kabel und Stecker geprüft, bevor sie verpackt und für den Versand fertiggestellt werden.

2000 Kabel werden etwa pro Jahr produziert, das sind etwa 150 Projekte, 350 Aufträge. Die Firma macht pro Jahr einen Umsatz von rund 7 Millionen Franken. Momentan sind dort 38 Mitarbeitende beschäftigt, die Firma hat auch vier Lernende in verschiedenen Bereichen.

Lieferungen auch nach Übersee Eigentliche Bahnunternehmen und Firmen, welche Bahnunternehmen beliefern, gehören zu ihren Kunden weltweit: wie die Alstom, Bombardier, Stadler, Talgo, Hitachi, CAF, Siemens, ABB und AXPO. Die Kabel werden in diverse Länder Europas, in die USA, nach Russland, Japan und neuerdings nach Indien geliefert. Für China produziert Alpha Elektrotechnik AG ebenfalls, allerdings (noch) nicht direkt für die staatliche Eisenbahngesellschaft.

In der Entwicklungsabteilung zeigt Produktionsleiter Urs Hiltbrunner den Gästen das zweite Standbein der Firma, das eng mit dem ersten, den Kabeln zusammenhängt: die Entwicklung und Produktion von Stromtrennern. Das sind Anlagen, die bei Überlandleitungen oder Bahnoberleitungen eingebaut werden und – wie der Name schon sagt – den Strom trennen, also den Stromfluss unterbrechen, indem dazwischen montierte «Arme» zur Seite oder nach oben schwingen. Diese Teile müssen extreme Stromstärken aushalten können und werden durch externe Stellen geprüft und zertifiziert.

Stromtrenner für Hochspannung Für 170 Kilovolt, also 170'000 Volt, sind die Trenner der Alpha Elektrotechnik AG bereits zertifiziert, man ist daran, die Zertifizierung eines weiteren Modells für 420 Kilovolt zu erlangen.

Nach dem Rundgang, der auch durch die Büroräumlichkeiten und aufs Dach führte, wo eine Fotovoltaikanlage jährlich rund 200 MWh produziert, die unter anderem auch der Strom für die in der Einstellhalle installierten Ladestationen für E-Fahrzeuge liefert, einem Abstecher auf die Terrasse und den grosszügigen Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden sowie Schulungsräume und dem Lager für die grossen Kabelrollen im UG, traf man sich wieder im Bereich der Spedition.

Fritz Hunziker, VR-Präsident der Pfiffnergruppe und Hauptinvestor des Neubaus, berichtete von einem nicht ganz einfachen Bau. Als man immer mehr feststellen musste, dass die alten Gebäude in Nidau den Ansprüchen nicht mehr genügen können und jegliches Wachstum unmöglich machten, habe man sich nach einer Alternative umgesehen. Biel habe sich wenig interessiert gezeigt, in Grenchen sei man von Beginn weg willkommen geheissen worden. Das 4000 m2 Grundstück gehörte der Stadt und man sei schnell handelseinig geworden, sagte Hunziker.

Innerhalb eines Jahres realisiert Im Mai letztes Jahr wurde der Spatenstich durchgeführt für einen modernen Industriebau von 60 Metern Länge, 32 Metern Breite, 15 Metern Höhe, 30 Parkplätzen im Untergeschoss und, wie erwähnt, einer FV-Anlage auf dem Dach. Die Produktionsfläche beträgt knapp 2200 m2, die Bürofläche inklusive Cafeteria und Archiv 688 m2. Das Fundament steht auf 140 Pfählen. Im August dieses Jahr fand der Umzug innerhalb von einer Woche statt.

«Das Land war günstig, aber der Bau war umso teurer», scherzte Fritz Hunziker, dessen Tochter zusammen mit ihrem Team für das leibliche Wohl der Gäste sorgte. «Der Boden hier war alles andere als einfach. Wenn es mal regnete, blieb das Wasser tagelang in Pfützen liegen, weil der undurchlässige Lehmboden ein Versickern verhindert.» CEO Jean-Marc Gamma dankte den Mitarbeitenden, die massgeblich zum Umzug, der während laufender Produktion durchgeführt wurde, beigetragen haben.

Stadtpräsident François Scheidegger schliesslich gratulierte zu diesem Vorzeigebau. «So stellen wir uns einen Industriebau vor, so muss es sein.» Von der Kubatur, dem Grad der Ausnützung diene dieser Bau künftig als Vorbild. Technisch absolut auf dem neusten Stand, mit Einstellhalle für die Mitarbeitenden und FV-Anlage auf dem Dach sei hier die Vorstellung eines idealen Industriegebäudes perfekt umgesetzt worden.

Nach dem obligaten Banddurchschneiden waren Mitarbeitende, Bauhandwerker und Gäste zum Apéro riche geladen.