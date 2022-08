Grenchen: Weiterer Schulleiter hat gekündigt

Grenchen Der Schulleiter der Schulkreises Halden hat gekündigt Matthias Maibach, Schulleiter des Schulkreises Halden, hat nach gut zweijähriger Tätigkeit bei der Stadt Grenchen per 31.Oktober 2022 gekündigt. Dies teilen die Schulen Grenchen mit. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 03.08.2022, 18.10 Uhr

Schulhaus Halden in Grenchen. Oliver Menge / D5

Maibach werde als Wohngruppenleiter eine neue Herausforderung annehmen. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und Ressortverantwortlicher für die Primarschule. Er schreibt in seiner Kündigung gemäss Mitteilung der Stadt:

Matthias Maibach, Schulleiter Kreis Halden Zvg / Solothurner Zeitung

«Mit der Übernahme der Schulleitung wurde der Auftrag formuliert, den Schulkreis Halden nach den vielen Wechseln von Schulleitungen, zu einen und die notwendige Struktur, Halt und Orientierung zu geben. Ich konnte mit dem Team, speziell in enger Zusammenarbeit mit der Steuergruppe, die notwendig gewesene Aufbau- und Entwicklungsarbeit leisten. Den Lehrpersonen ist der Rücken für das Unterrichten frei.

Ich konnte sie darin unterstützen und fördern sowie gemeinsam schwierige schulische Situationen meistern. Die sich daraus entwickelte Veränderung zeigt sich nun in der gelebten Schul- und Schulhauskultur. Den Schulkreis habe ich in den vergangenen 2 ½ Jahren gut aufgestellt, so dass nun die nächste Entwicklungsphase ins Zentrum rückt. Dementsprechend habe ich die Entscheidung getroffen, mich einer nächsten Herausforderung zu stellen.»

Die Schulen danken ihrerseits Maibach für sein Engagement. Ende Juni hatte bereits Ruth Bieri, die Leiterin des Schulkreises Kastels, ihre Demission bekannt gegeben.

