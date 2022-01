Grenchen: In drei Jahren soll der Windpark Strom liefern

Grenchen Der Kauf wird bereits vorbereitet: In drei Jahren soll der Windpark auf dem Grenchenberg Strom liefern Dank Fortschritten in der Technologie sollen vier Windenergieanlagen fast so viel produzieren, wie die ursprünglich geplanten sechs. Die Gegner wollen sich derweil weiter gegen die Realisation des Windparks auf dem Grenchenberg wehren. Hans Peter Schläfli 1 Kommentar 28.01.2022, 05.00 Uhr

So hätte der Windpark auf dem Grenchenberg aussehen können – vor dem Gerichtsurteil. Nun müssen die SWG umplanen. Zvg

Die Städtischen Werke Grenchen (SWG) glauben an die Wirtschaftlichkeit ihres Windkraftwerks. In einer Mitteilung verkünden sie, dass die vier genehmigten Standorte rasch realisiert werden sollen. Bereits ab 2025 soll auf dem Grenchenberg Strom produziert werden.

Nachdem das Bundesgericht entschieden hatte, dass zwei der sechs auf dem Grenchenberg geplanten Windräder aus Gründen des Tierschutzes nicht gebaut werden dürfen, hofften die Gegner des Windparks, dass das Projekt damit gescheitert sei.

Die SWG halten weiterhin sechs Standorte für möglich

«Der Verwaltungsrat der SWG hält am Projekt ‹Windkraft Grenchen› fest», teilten die SWG mit. Die Prüfung der Pläne aufgrund des Urteils des Bundesgerichts habe ergeben, dass sich mit den heutigen Windenergieanlagen an vier Standorten annähernd gleich viel Strom produzieren lässt, wie mit den ursprünglich geplanten sechs Standorten. Möglich machten das Windenergieanlagen der neusten Generation. «Dadurch ist die Wirtschaftlichkeit weiterhin gegeben», schreiben die SWG.

Und sie wollen sich nicht mit den vier nun erlaubten Standorten zufriedengeben: Die Prüfung des Projekts unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsurteils habe ergeben, dass das Potenzial für mindestens zwei zusätzliche Windenergieanlagen vorhanden sei.

Per Just, Geschäftsleiter SWG. Oliver Menge / 2018

«Das im kantonalen Richtplan vorgesehene Gebiet ist sehr gross, da gibt es noch alternative Standorte, die wir prüfen wollen», sagt dazu Per Just, Geschäftsleiter der SWG.

«Der Windpark Grenchen würde nur 0.01 Prozent des Schweizer Energiebedarfs decken, aber unser Naherholungsgebiet in eine Industriezone verwandeln.»

So begründet Elias Meier, warum er sich weiter gegen die Realisation stemmt. «Unter dem Windpark würden alle Wanderer leiden, es würden Vögel und Fledermäuse sterben und die Landschaft verschandelt. Der Schaden steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.»

Elias Meier, Präsident der «Freien Landschaft Schweiz», im November vor dem Bundesgericht. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Windenergie sei eine besonders nachhaltige Methode, um Strom zu produzieren, findet dagegen Per Just. «Sie hat eine hervorragende Ökobilanz und amortisiert sich energetisch bereits nach einem halben Jahr. Am Ende der Lebensdauer können die Windenergieanlagen vollständig rückgebaut und recycelt werden.»

Der Beschaffungsprozess wird bereits eingeleitet

Der nächste Schritt: Die SWG wollen das im Jahr 2019 kommunal genehmigte und vor dem Solothurner Verwaltungsgericht hängige Baugesuch gemäss den Auflagen des Bundesgerichtes ergänzen. Dann soll es erneut zur Prüfung eingereicht werden. Parallel dazu werde der Beschaffungsprozess eingeleitet, erläutert Per Just.

«Die Dimensionen der Windkraftanlagen werden nicht verändert, aber wir müssen bei der Anpassung des Baugesuches ganz genau definieren, welche technischen Anlagen wir nun verwenden wollen.»

Sobald alle Bewilligungen vorliegen, werde bestellt. Dazu stehen 34 Millionen Franken bereit. Just sagt:

«Aus heutiger Sicht kann der Windpark 2025 in Betrieb gehen.»

Anstelle des inzwischen abgebrochenen Adev-Kleinkraftwerks (Bild) sollen auf dem Grenchenberg bald vier grosse moderne Windenergieanlagen stehen. Christoph Schmutz

Als Präsident der Vereinigung ProGrenchen ist Elias Meier überzeugt, dass das Projekt noch gestoppt werden kann. Dass die SWG auf dem Grenchenberg nach Ersatz für die zwei bundesgerichtlich verbotenen Standorte suchten, könne er nicht nachvollziehen. «Den bisherigen Nutzungsplan können die SWG nicht einfach abändern. Sollten die SWG sich entscheiden, ein neues Parklayout zu entwerfen, muss der ganze Windpark von vorn geplant und neu bewilligt werden.»

Gegner fordern eine Volksabstimmung

Das Bundesgericht habe zwar festgestellt, dass ein Windpark grundsätzlich möglich wäre, so Meier, aber unter hohen Auflagen und mit sehr grossen finanziellen Risiken. «Sollte sich herausstellen, dass im Betrieb mehr als zehn Fledermäuse im Windpark sterben, müssen die Turbinen wieder abgestellt werden», sagt Meier. Das habe das Bundesgericht so festgehalten. «Wir verlangen deshalb, dass jetzt rasch eine Volksabstimmung durchgeführt wird, damit sich endlich die Grenchner Bevölkerung, die das finanzielle Risiko trägt, zum Projekt der Stadt äussern kann.»

Per Just erklärt hingegen, dass eine solche Volksabstimmung im Bewilligungsprozess nicht vorgesehen sei, und er garantiert: «Die SWG halten sich strikt an alle Regeln und gesetzlichen Vorgaben.»

1 Kommentar nelly kummer vor etwa 7 Stunden An allen Anlagen ist ablesbar, dass Sonne oder Wind seit Jahren tagelang fehlen und kein Strom produzieren. Zwecks Abbau von CO2 und lückenloser Stromlieferung ins öffentliche Stromnetz, gehört Gesetzlich zu jeder Solar- und Windanlage ein passender Stromspeicher, empfehlen auch die Händler. Alle Kommentare anzeigen