Grenchen «Der Job macht mir nach wie vor grosse Freude!»: Das Interview mit Stadtpräsident François Scheidegger vor den Wahlen François Scheidegger ist der einzige Kandidat für die Stadtpräsidiumswahlen vom 13. Juni. Im Interview erzählt er, weshalb er nochmals antritt und weshalb Grenchen weiterhin sparen muss. Andreas Toggweiler und Oliver Menge 03.06.2021, 05.00 Uhr

François Scheidegger stellt sich erneut zur Wahl als Stadtpräsident Grenchens.

François Scheidegger, Sie stellen sich erneut zur Wahl fürs Stadtpräsidium, dieses Mal ohne Konkurrenz. Was motiviert Sie, erneut für das Amt zu kandidieren?

Ganz einfach: Der Job macht mir nach wie vor grosse Freude! Ich habe sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ist konstruktiv und gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viel bewirkt. Zahlreiche Projekte sind noch in der «Pipeline», die ich gerne weiter begleiten möchte.

Was ist Ihnen persönlich bisher gut gelungen, wo gibt es Verbesserungspotenzial?

Dies zu beurteilen, möchte ich lieber anderen überlassen. Sicher ist es mir aber bisher gut gelungen, Projekte richtig aufzugleisen und politisch mehrheitsfähig zu machen. Ich denke an das Strategiepapier «Kompass», welches der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat, den Wechsel zum Beitragsprimat bei der städtischen Pensionskasse, das Agglomerationsprogramm mit Bettlach und Lengnau, die Genehmigung des Projektes Bahnhofplatz Süd, die langersehnte Realisierung des Kunstrasens oder die Strukturreform SWG, um ein paar Beispiele aufzuzählen. Verbesserungspotenzial gibt es immer und überall – angefangen bei mir selbst.

Ein paar Fragen zum Thema Finanzen: Die Rechnung 20 hat einen grossen Überschuss – die Politik sagt, man müsse jetzt trotzdem sparen. Wie geht das zusammen?

In der Tat: In der Summe der letzten drei Rechnungsjahre weist die Stadt einen Überschuss von knapp 17 Mio. Franken aus, ausserdem verfügen wir über ein Eigenkapital von 74,5 Mio. Franken. Das ist umso bemerkenswerter, als wir gleichzeitig die Investitionsquote erhöht und die Steuern gesenkt haben. Bei genauerer Betrachtung erweist sich jedoch, dass diese Ergebnisse vor allem Einmaleffekten und dem kantonalen Finanzausgleich zu verdanken sind. Ohne diese Faktoren wäre unsere Rechnung tief rot. Es besteht also Handlungsbedarf!

In Seminaren versucht der Gemeinderat, das strukturelle Defizit des städtischen Budgets zu verkleinern. Wie hoch ist das Sparziel und wie kommt man da voran?

Der Gemeinderat hat sich keine einfache Aufgabe gestellt und auch weniger erreicht, als anfänglich erhofft. Aber immerhin: Mit Wirkung ab 2022 sollen einstweilen 2 Millionen Franken gespart werden. Dies will man primär durch Plafonierung der Investitionsquote auf 10 Mio. und durch Einfrieren des Sachaufwandes auf das Niveau von 2019 erreichen. Zudem hat die Verwaltung den Auftrag, beim Personalaufwand 2 Prozent einzusparen, von den Bereichen Soziales und Bildung erwartet man einen Beitrag von je einem Prozent ihres Gesamtbudgets.

Gibt es Tabus, über die man nicht diskutieren kann?

Nein, es gibt ausdrücklich keine Tabuthemen. So hat mich der Gemeinderat beispielsweise beauftragt, im Bereich Wirtschaftsförderung 50'000 Franken einzusparen. Das macht mir persönlich keine Freude, selbstverständlich trage ich den Entscheid aber mit.

Und das Ziel, jährlich die Steuern zu senken, daran hält man fest?

Der Gemeinderat hat auch die Einnahmenseite unter die Lupe genommen – das Einfachste wäre ja, an der Steuerschraube zu drehen. Diese Option hat der Gemeinderat jedoch verworfen bzw. er will konsequent an der «Kompass»-Strategie weiterarbeiten. Das heisst: Für 2022 dürfen die Steuerzahler ein weiteres Mal mit einer kleinen Entlastung rechnen. Das heisst aber auch, dass der Spardruck auf die Verwaltung unvermindert anhält.

Die Stadt will Betreuungsgutscheine einführen und erwartet, dass die Kosten für Kinderbetreuung stabil bleiben. Im Kanton Bern zeigt sich, dass die Kosten zunehmen. Kann die Stadt das stemmen?

Das Kostenrisiko ist kalkulierbar. Zudem möchte ich betonen, dass es sich hierbei nicht um eine Sparvorlage, sondern um einen längst überfälligen Systemwechsel von der Objekt- hin zur Subjektfinanzierung handelt. Wiederum im Sinne der «Kompass»-Strategie soll die familienergänzende Kinderbetreuung optimiert und stärker nach den veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgerichtet werden. Der Gemeinderat steht einstimmig hinter der Reform.

Zu gesellschaftlichen Themen, die unter den Nägeln brennen: Schweizweit gibt es Probleme mit ausländischen Fahrenden. In Grenchen blieb man bisher weitgehend verschont. Was, wenn plötzlich 30–40 Wohnwagen den Badiparkplatz besetzen?

Grenchen hat seine Hausaufgaben schon vor Jahren gemacht und kann den Fahrenden einen Standplatz zur Verfügung stellen – der Betrieb verläuft übrigens klaglos. Wir bieten eine Infrastruktur an, weshalb ich das geschilderte Szenario als eher unwahrscheinlich erachte. Trotzdem behalten wir die Entwicklung jeweils im Auge, um schwierigen Situationen rechtzeitig entgegenzuwirken.

Es wurde und wird viel gebaut. Bevölkerungsmässig wächst die Stadt. Kann die Infrastruktur, bspw. Schulhäuser, mithalten?

Unsere Standortattraktivität ist in der Tat vor allem für die Schulen eine Herausforderung. Man stelle sich vor: Allein im Verlauf eines Jahres werden in Grenchen zusätzlich hundert schulpflichtige Kinder eingeschult, und auf das neue Schuljahr wird ein weiterer Kindergarten – der siebzehnte – geöffnet. Dank einer vorausschauenden Planung ist es bisher gelungen, den zusätzlichen Raumbedarf einigermassen aufzufangen, wir stossen aber an Grenzen. Deshalb ist es wichtig, dass das Schulhausprojekt «Kastels» zügig voranschreitet.

Während Ihrer 2. Amtszeit war die SWG ein Dauerbrenner im Gemeinderat. Rechnen Sie mit einer Beruhigung der Lage?

Ja, der Restrukturierungsprozess ist pünktlich auf das Ende der Legislatur abgeschlossen. Der Gemeinderat hat der SWG zeitgemässe Strukturen verpasst, er selbst verfügt nun über politische Führungs- und Controllinginstrumente. Der neue, noch zu wählende Verwaltungsrat wird verkleinert, weiter «entpolitisiert» und noch verstärkt nach Fachkriterien besetzt. Zudem erfolgt seit 2020 die Rechnungslegung vollumfänglich nach den Standards von Swiss GAAP FER – finanziell herrscht so volle Transparenz. Die SWG ist damit bestens aufgestellt, um sich den grossen Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

Diese Woche wird das Drive-in-Impfzentrum bei der Feuerwehr eröffnet. Was erwarten Sie bezüglich der Coronakrise? Ist der Spuk bald vorbei oder kommt eine vierte Welle mit fiesen Mutationen?

Damit bald wieder «Normalität» eingekehrt, muss die impfwillige Bevölkerung möglichst rasch, gerecht und unkompliziert geimpft werden. Das neue Zentrum in Grenchen ist eine gute Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten und leistet einen wichtigen Beitrag. Fachleute können das Risiko einer vierten Welle zwar nicht ausschliessen. Persönlich bin ich jedoch zuversichtlich, dass das Schlimmste nun überstanden ist. Hoffnungsvoll stimmt mich dabei unter anderem, dass laut wissenschaftlichen Erkenntnissen die in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe offenbar auch einen guten Schutz gegen mutierte Coronaviren bieten.

Auch ohne vierte Welle: Wie wird sich die Krise auf Grenchen langfristig auswirken?

Das ist schwierig zu prognostizieren und davon abhängig, wie rasch nun die Öffnungsschritte folgen und wie rasch die Wirtschaft wieder Tritt fassen kann. Wie es scheint, hat die Schweiz die Krise bisher – zumal im Vergleich mit dem Ausland – recht gut bewältigt. Für den Detailhandel und das Gastgewerbe wird entscheidend sein, inwiefern «Corona» das Konsumverhalten nachhaltig verändert hat.