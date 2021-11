Ehrentreppe Grenchen wurde vor einem Jahr eingeweiht

Grenchen Der erste Geburtstag der Ehrentreppe auf der Absyte wurde gebührend gefeiert Marco Kropf, Leiter des Kultur-Historischen Museums, lud zu einer kleinen aber feinen Geburtstagsfeier mit Präsentationen verschiedener Persönlichkeiten, die auf der Ehrentreppe verewigt sind. Oliver Menge Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Nadine Hunziker, Kulturvermittlerin und Stiftungsrätin des Kultur-Historischen Museums, erzählt als Joseph Girard dessen Werdegang. Oliver Menge

Marco Kropf, der Leiter des Kultur-Historischen Museums, hatte sich zum einjährigen Geburtstag der Ehrentreppe auf der Absyte einiges einfallen lassen. «Vor einem Jahr, bei der Einweihung, konnte wegen der Pandemie kein richtiger Anlass stattfinden, das wollten wir jetzt gebührend nachholen», sagte er zu den geladenen Gästen zur Begrüssung bei Nieselregen und kühlen Temperaturen.

Kropf bedankte sich bei den Initianten, Gemeinderat Peter Brotschi, der ursprünglich die Idee und den Vorstoss lanciert hatte und der anwesenden Angela Kummer, die als Gemeinderätin, Vorgängerin Kropfs als Museumsleiterin und Mitglied der Arbeitsgruppe massgeblich an der Realisierung beteiligt war.

Der Vorkämpfer für die Uhrenindustrie

Kropf selber erschien mit Frack und Zylinder, auch der Gehstock durfte nicht fehlen. Stellte er selber doch eine der Persönlichkeiten dar, die auf der Ehrentreppe verewigt wurden: Urs Schild, der 1829 als Sohn des Garnbuchers Anton Schild als zweites von acht Kindern geboren wurde. Einer seiner Brüder war Anton Schild-Hugi, der spätere Begründer der Assa. Nach seiner Schulzeit war Urs Schild zunächst Lehrer in Flumenthal und Grenchen.

Als um 1850 die ersten Versuche unternommen wurden, die Uhrenindustrie in Grenchen zu etablieren, wurde Urs Schild Schreiber der ersten Ebauchesfabrik, welche von den Gebrüdern Euseb und Josef Girard gegründet wurde und bald darauf wieder einging. Zusammen mit Josef Girard gründete er wenig später eine neue Uhrenfabrik, in der sein Bruder Adolf als technischer Leiter fungierte.

Nach dem Austritt von Girard gelang es den beiden Brüdern, die Firma zu einem Grossunternehmen auszubauen, der späteren Eterna. Die Arbeiterschaft schätzte ihn, er sei nicht nur der Arbeitgeber seiner Uhrmacher, sondern auch ihr Kamerad und Berater, hiess es. Urs Schild gilt bis heute als einer der Vorkämpfer der Grenchner Uhrenindustrie, der aber auch politisch aktiv war: Er war freisinniger Kantonsrat und wurde in den Nationalrat gewählt.

1 Jahr Ehrentreppe Grenchen mit Marco Kropf, Museumsleiter und Darsteller von Urs Schild (links). Nadine Hunziker, Kulturvermittlerin, Stiftungsrätin Museum und Darstellerin von Joseph Girard. Catherine Fischer, Kulturvermittlerin und Darstellerin von Giuseppe Mazzini, hier in der Figur seines Pseudonyms «Emilia». Catherine Fischer, Kulturvermittlerin und Darstellerin von Giuseppe Mazzini. Marco Kropf und Nadine Hunziker zünden die Geburtstagskerzen an.

Der liberale Landarzt und Fluchthelfer

Nadine Hunziker, die die Texte zu den dargestellten Personen verfasst hat, trat als der bereits erwähnte Josef Girard auf: Er war der älteste Sohn seiner Eltern, die das Heilbad im Bachtelen betrieben und zur Oberschicht Grenchens gehörten. Josef Girard besuchte das Gymnasium und studierte Medizin in Wien. Nach seiner Rückkehr arbeitete er als Landarzt in Grenchen. Girard war politisch aktiv, wie sein Vater. Als Liberale gehörten sie zu denjenigen, die in den 1830er-Jahren die alte Ordnung im Kanton umstürzen wollten.

Josef Girard war der erste Ammann in der Regenerationszeit Grenchens und bekleidete das Amt während fünf Jahren. Zusammen mit seinem Vater gewährte er den liberalen, italienischen Freiheitskämpfern Giuseppe Mazzini, den Gebrüdern Ruffini und dem deutschen Flüchtling Karl Mathy Unterschlupf im Bachtelenbad und verbarg sie vor der Solothurner Obrigkeit. Wie bereits erwähnt war Girard auch treibende Kraft der Grenchner Wirtschaft. Nach seinem Austritt aus der Uhrenindustrie kehrte er zu seinem ursprünglichen Beruf als Landarzt zurück.

Mazzini, der italienische Freiheitskämpfer

Catherine Fischer, Kulturvermittlerin im Kultur-Historischen Museum las aus Briefen vor, die Giuseppe Mazzini unter dem Pseudonym «Emilia» an seine Mutter schrieb, damit sie nicht den italienischen Behörden in die Hände fielen. Vergebens – und zum Glück, sind so doch über 100 Briefe erhalten geblieben.

Catherine Fischer erzählte von einem Kuchenrezept, das Mazzini seiner Mutter sandte, von seinen Versuchen, die deutsche Sprache zu erlernen, was ihm durch den Umstand, dass die Grenchner nur «ein schreckliches patois» sprechen, ziemlich schwer fiel. Davon, dass er sogar ein Lied auf der Basis einer Jodlermelodie komponierte, den «Canto delle mandriane bernensi» – das Berner Hirtenlied. Mazzini erlebte in Grenchen tiefe und dauerhafte Freundschaften, wie er sagte. Als 1848 die Revolution in Italien ausbricht, kehrt Mazzini in seine Heimat zurück und wird zusammen mit anderen mit dem Aufbau der Republik beauftragt.

War der Tod von Maria Schürer heldenhaft?

Catherine Fischer personifizierte auch Anna Maria Schürer, die mutige Grenchnerin, die beim Einfall der Franzosen ihr Leben verlor. Schürer schilderte die Ereignisse des schicksalhaften Tages aus ihrer eigenen Sicht. Wie sie den Tod ihres Vaters miterlebte und darauf im Zorn eine Hellebarde ergriff und mehrere französische Soldaten niederstreckte, bevor sie selber umkam.

Sie stellte aber auch die Frage, ob sich die Ereignisse tatsächlich so zugetragen haben, wie sie rund 50 Jahre nach dem Einmarsch erstmals niedergeschrieben wurden. Oder ob sie und ihre Mitstreiterin Elisabeth Frei nicht auch Opfer von Übergriffen und Vergewaltigungen durch die Franzosen waren, wie in historischen Quellen zuhauf belegt sind. Und sie fragte sich, wie wohl ihr Leben vor diesem verhängnisvollen Tag gewesen war, welche Träume sie gehabt habe.

Mit dieser Feier habe man nun erst vier der auf der Ehrentreppe verewigten Persönlichkeiten etwas näher kennengelernt, meinte Marco Kropf zum Abschluss. Er hoffe, dass es noch viele Anlässe gebe, bei denen weitere Grenchnerinnen und Grenchner diese Ehre erfahren können. Die Gäste konnten sich anschliessend bei einem Becher Punsch und einem Stück des Geburtstagskuchens wieder aufwärmen.

