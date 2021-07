Grenchen: Bucharchiv für Krimienthusiasten

Das erste Schweizer Krimifestival findet am 17./18. September 2021 im Parktheater Grenchen statt. Initiator Christof Gasser, Krimiautor aus Oberdorf, bestätigt, dass man sich auf der Zielgeraden der Programmvorbereitungen befinde. Über 40 Autorinnen und Autoren werden sich ein Stelldichein geben für Lesungen und Autogrammstunden, Podiumsdiskussionen und mehr. «Im Parktheater-Foyer wird zudem ein temporärer Buchladen eingerichtet», erklärt Gasser und gibt seiner Freude Ausdruck, dass die Veranstaltung und das Krimiarchiv in Grenchen realisiert werden konnten. Dies sei einerseits einem engagierten Vorstand von Krimi Schweiz – Verein für Schweizerische Kriminalliteratur – zu verdanken, anderseits der Stadt Grenchen, welche das neue Krimiarchiv so unkompliziert ermöglicht habe. «Höhepunkt des Festivals wird aber die Verleihung des ersten Schweizer Krimipreises sein», freut sich Gasser. Sieben Autorinnen und Autoren sind nominiert.