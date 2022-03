Grenchen Das Restaurant Mazzini macht einen Neustart mit Stefan Aschwanden Das traditionsreiche italienische Restaurant Mazzini an der Kirchstrasse in Grenchen wird am 30. März neu eröffnet. Der neue Gastgeber heisst Stefan Aschwanden. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Stefan Aschwanden vor dem bekannten «Mazzini»-Pizza-Holzofen, der mit einer Rauchgasreinigung ausgestattet wurde. Andreas Toggweiler

Das Hoffen und Bangen rund um die Zukunft des Restaurants Mazzini hat ein Ende. Nach dem Tod von Wirt Luigi Tundo im vergangenen Herbst war das Lokal geschlossen und wurde seither umgebaut.

Wenn man heute die Gaststube betritt, kommt einem aber alles noch sehr bekannt vor. Am Layout des Lokals mit zwei verbundenen Sälen, Theke und Pizzaofen wurde nichts geändert. Hier wurde zwar frisch gestrichen, der Raum wurde heller, die Theke aufgefrischt et cetera.

Die grossen Veränderungen sind erst auf den zweiten Blick erkennbar. Sie haben vor allem hinter den Kulissen stattgefunden, in der Küche, den Toiletten, ja der gesamten Infrastruktur des Lokals.

Lengnau, Biel, Grafenried

Mit Stefan Aschwanden hat Besitzer Ivo von Büren nach einiger Suche einen Pächter gefunden, der das Lokal künftig führen wird. Aschwanden war von 2003 bis 2013 Wirt im «Adler» in Lengnau, dem als Schwingertreffpunkt bekannten Lokal. Aschwanden wechselte danach nach Biel, wo er unter anderem im Schwimmbadrestaurant anzutreffen war, und zuletzt im Restaurant Kreuz in Grafenried.

«Ich hatte eigentlich vor, erneut ein Restaurant in Biel zu übernehmen, das zerschlug sich aber wegen Corona», berichtet Aschwanden. Seither sei er in Temporärjobs unterwegs gewesen, darunter im Berner Bellvue.

Am Layout der Gaststube wurde nichts geändert. Andreas Toggweiler

Bis er vernahm, dass das «Mazzini» zu haben sei. Das grosse Lokal mit 100 Plätzen und weitläufiger Infrastruktur habe ihn für einen Neustart gereizt, berichtet der heute 60-Jährige, der inzwischen in die Liegenschaft an der Kirchstrasse eingezogen ist.

Pizzaiolo angestellt

«Auch der Pizzaiolo wird noch hierherziehen, in die Studiowohnung zuoberst im Haus», erklärt Aschwanden. Damit ist auch endgültig bestätigt, dass das «Mazzini» ein Italo-Lokal bleiben wird. Pasta, Pizze und klassische italienische Fleischgerichte wird es somit weiterhin geben.

Das wurde mitunter teuer erkauft: So musste etwa der Pizza-Holzofen auf Anordnung der Behörden mit einer Rauchgasreinigungsanlage ausgestattet werden. «Der Rauch wird durch einen Wassertank geleitet und hinten kommt nur noch Wasserdampf», erklärt Aschwanden.

Dann wird man also draussen nicht mehr riechen, wenn es Pizza gibt? Aschwanden lacht: «Alles hat zwei Seiten, aber Pizza gibt es sowieso fast immer.» So über Mittag (ausser Montag) und abends bis 23 Uhr, am Samstag und Sonntag (bis 22.30 Uhr) durchgehend ab 11 Uhr. Am Dienstag ist Ruhetag.

Die Küche wurde ebenfalls auf Vordermann gebracht, mit teilweise neuen Geräten, so einem neuen Steamer und einer zweiten Fritteuse. Der grosse Gaskochherd mit acht Brennern hatte eine gründliche Überholung nötig. Allein die Reinigung des Dunstabzuges habe aufgrund starker Verschmutzung über 10’000 Franken gekostet, verrät Aschwanden.

Grosser Renovationsbedarf

Überhaupt, vieles habe auf den ersten Blick vordergründig okay ausgesehen, sich aber näher besehen als marod herausgestellt. Dies habe auch zu einer Umbauzeit geführt, die länger war als geplant. Grosse Investitionen waren etwa in die Kühlanlage nötig, die von Wasser- auf Luftkühlung umgestellt wurde. Zwei Kühlräume und ein Gefrierraum stehen zur Verfügung. Dazu ein weiterer Raum zum Anrichten bei Banketten, ein Weinkeller mit neuen Regalen und die Lingerie, die hausintern erledigt wird.

Neu erstellt wurde eine Garderobe für das Personal. Dieses werde (inklusive Patron) sechs Personen umfassen, erklärt Aschwanden, der hauptsächlich in der Küche wirken wird. Schliesslich wurde noch eine Wasserenthärtungsanlage für das ganze Haus eingebaut.

Aschwanden in der Küche des «Mazzini», wo er künftig hauptsächlich tätig sein wird. Andreas Toggweiler

Was bleibt noch zu tun bis zur Wiedereröffnung Ende Monat? Jetzt gelte es noch, die Warenbestellungen zu tätigen und entgegenzunehmen sowie die Speisekarte auch noch optisch ansprechend zu gestalten. Auch die letzten Anstellungsgespräche würden noch geführt.

Pinsa – der neueste Hit aus Italien

Apropos Karte: «Der neueste Hit aus Italien heisst Pinsa und die gibt es bei uns auch», erklärt Aschwanden. Dabei handle es sich um einen Pizzateig auf Sauerteigbasis, der vom Pizzaiolo aus vier verschiedenen Mehlen zubereitet wird. Pinsa gilt als besonders bekömmlich und ist auch in einer veganen Variante ohne Käse erhältlich.

Das Bier kommt von Feldschlösschen, zum Weinsortiment gehören hauptsächlich italienische und Schweizer Weine. Mineralwasser gibt es auch im Offenausschank. Und der Negroni vor dem Essen? – Den gibt es. «Zur Karte gehören auch einige italienische Drinks, Liköre und Spirituosen», versichert Aschwanden.

Tag der offenen Tür am 26. März

Wirklich augenfällig auch für die Gäste wird es übrigens, wenn man zwischendurch mal austreten muss. Der Gang in den Keller zeigt, dass beide Toiletten komplett erneuert wurden, inklusive Treppe ins Untergeschoss.

Stefan Aschwanden freut sich auf die Eröffnung am 30. März und insbesondere auf den «Tag der offenen Tür», der bereits zuvor, am Samstag, 26. März, ab 17 Uhr stattfinden wird. «Dann werden wir zeigen können, welche umfangreichen Renovationen auch hinter den Kulissen stattgefunden haben», erklärt Aschwanden.

