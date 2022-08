Grenchen: "Das Hotel Passage ist nicht konkurs"

Grenchen Eigentümer gibt Entwarnung: «Das Hotel Passage ist keineswegs Konkurs» Eine Meldung im Handelsamtsblatt sorgte für Verwirrung und die Stadt will die «Marktpassage» sanieren. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Die Sanierung der Fussgängerpassage soll die Geschäfte möglichst wenig beeinträchtigen. at.

Vor einigen Tagen wurde in den einschlägigen Portalen der Konkurs des Hotels Passage in Grenchen vermeldet. Antonio Gonzalez, Eigentümer der Liegenschaft und Hotelier, gibt aber auf Anfrage Entwarnung: «Wir sind keineswegs Konkurs.» Er habe eine Rechnung verspätet bezahlt, alles inzwischen geregelt und der Konkurs sei wieder aufgehoben.

Der Betrieb des Hotel-Restaurants Passage sei nicht gefährdet. Es ging laut Gonzalez um einen Betrag in der Höhe von rund 10'000 Franken. Das Areal mit dem Hotel Passage wird aber bald wieder zur Baustelle. Dies nach der Totalsanierung des Hotels nach einem Brand im Jahr 2018.

Nächstes Jahr soll die einigermassen heruntergekommene Fussgängerpassage («Marktpassage») zwischen Centralstrasse und Marktplatz saniert werden. Als Eigentümer der Passage mit diversen ansässigen Geschäften hat Gonzalez mit der Stadt vereinbart, dass die Sanierung nächstes Jahr über die Bühne gehen soll. Obwohl die Passage zur Hotelliegenschaft gehört, übernimmt die Stadt die Sanierungskosten, denn der Durchgang ist ein öffentlicher Fussweg.

Minutiöse Planung der Baustelle

Die Stadt hat bereits im Budget des laufenden Jahres 2022 einen Betrag in der Höhe von 530'000 Franken für diese Investition eingestellt. Warum also erst nächstes Jahr? Gonzalez hat mit seinen Mietern verhandelt, welche Einschränkungen für ihre Geschäftstätigkeit während der Sanierung verkraftbar sind. Das Hotel-Restaurant sei kaum betroffen oder dann höchstens das Fumoir für einige Tage, denn ein Zugang direkt vom Marktplatz sei möglich. Der Nachtclub im Keller der Passage steht zurzeit leer und ein weiteres Geschäft könne seine Aktivitäten per Internet abwickeln.

Westlicher Eingang der »Marktpassage«. at.

Bleibt noch das Optikergeschäft, das prominenteste und grösste Geschäft in der Passage. Stadtbaumeister Aquil Briggen versichert, dass man die Baustelle so plane, dass der Zugang zum Optiker möglichst immer gewährleistet sei. Allenfalls sei sogar ein Einsatz an einem katholischen Feiertag denkbar, sofern das bewilligt werde. Die minutiöse Planung der Baustelle mit möglichst wenig Behinderung fürs Gewerbe sei letztlich der Grund, dass man die Umsetzung nun ins Jahr 2023 verschoben habe.

