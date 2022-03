Stadtpolizei Grenchen: Patrick Zberg mit Ultimatum an Gemeinderat

Grenchen «Das habe ich noch nie erlebt»: Wie ein GLP-Politiker den Gemeinderat in der Stadtpolizei-Frage vor sich hintreibt GLP-Gemeinderat Patrick Zberg will unbedingt, dass das Volk an der Urne über die Abschaffung der Stadtpolizei entscheiden kann. Deshalb hat er dem Gemeinderat ein Ultimatum gestellt – das kam nicht gut an. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 09.03.2022, 17.00 Uhr

Die Beschwerde gegen den Gemeinderatsbeschluss von Anfang Februar ist dem Gemeinderat ein Dorn im Auge. Archiv / Oliver Menge

Mit Aussicht auf ein volles Programm startete der Grenchner Gemeinderat am Dienstagabend in die Sitzung. Dies unter der Führung von Stadtpräsident François Scheidegger (FDP), der nach einer schweren Corona-Erkrankung erst seit kurzer Zeit wieder im Einsatz ist.

Eigentlich hätte eines der Traktanden schnell vom Tisch sein sollen. Denn, wie bereits Anfang Woche seitens der Gemeinde bekanntgegeben wurde, ist die Motion von Patrick Zberg (GLP) als ungültig erklärt worden.

Hier hat Patrick Zberg (links) die Unterschriften für eine Urnenabstimmung mit Christian Riesen (Mitte) an Stadtschreiberin Luzia Meister übergeben. Andreas Toggweiler

In seiner Motion hatte Zberg eine Volksabstimmung zur Aufhebung des Polizeikorps der Stadt gefordert. Das Volk solle mitbestimmen dürfen. Das Problem, so die Stellungnahme des Stadtpräsidiums und der Stadtkanzlei: Der Gemeinderat hat keine Möglichkeit, aus eigenem Antrieb eine Urnenabstimmung festzulegen, wenn diese für das Thema nicht vorgeschrieben ist. Weiter steht:

«Eine Motion kann nur etwas verlangen, was in der Kompetenz des Gemeinderats liegt.»

Die Gemeinderäte standen an der Sitzung alle – mit Ausnahme des Motionärs – hinter der Stellungnahme.

Patrick Zberg gibt sich nicht geschlagen

Zberg sagt, er habe nie die Absicht gehabt, dem Gemeinderat einen Stein in den Weg zu legen. Die Beschwerde gegen den Gemeinderatsbeschluss von Anfang Februar, welche er beim Kanton eingereicht hat, ist dem Gemeinderat jedoch ein Dorn im Auge. Denn diese verzögert das weitere Vorgehen im Rahmen der Teilintegration der Stadtpolizei in die Kantonspolizei.

Patrick Zberg gibt sich, trotz Druck seiner Kolleginnen und Kollegen im Rat nicht geschlagen. Er ist aber bereit, die Beschwerde zurückzuziehen – unter einer Bedingung: Der Gemeinderat soll eine Dringliche Motion überweisen, in der gefordert wird, dass das Thema «Abschaffung der Stadtpolizei» in die Gemeindeverordnung aufgenommen wird. Damit möchte Zberg den Weg für eine Volksabstimmung frei machen.

Kein anderer Ausweg für die Politikerinnen und Politiker

Für seine Aussage erntet er viel Kritik. Vor allem die Wortwahl der Motion stösst auf Unzufriedenheit. Peter Brotschi (CVP) entgegnet: «Wir haben eine Reduktion, eine Aufgabenverteilung. Es ist keine Abschaffung!» Auch die restlichen Gemeinderäte stimmen ihm zu. Die polizeilichen Aufgaben, die jede Gemeinde hat, würden nicht einfach abgeschafft werden. Daniel Hafner (SP) äussert sich auch zum Thema:

«Es ist wahnsinnig. Über Monate hinweg bleiben wir in der Startzeile.»

Gemeindepräsident François Scheidegger unterbricht die Diskussionen mit einer Pause. «Es geht hier letztendlich um einen Kompromiss», sagt er.

Zuerst muss überprüft werden, ob die Motion gültig ist

«Ich sehe keinen anderen Ausweg», ertönt es seitens der Parteien. Die Dringliche Motion wird mit dreizehn Zustimmungen überwiesen. Freude darüber scheint keine zu herrschen. Peter Brotschi meldet sich erneut zu Wort: «Das bedeutet aber nicht, dass wir auch nachher zustimmen.» Ein Entscheid aus Dringlichkeit also. Das sieht auch Alexander Kaufmann (SP) so: «Wir müssen das machen, damit es vorwärtsgeht. Etwas in dieser Art habe ich aber noch nie erlebt.»

Dass die Dringliche Motion vom Gemeinderat überwiesen wurde, heisst nun noch nicht, dass das Volk an der Urne über die Abschaffung der Stadtpolizei abstimmen wird. Zuerst muss überprüft werden, ob die Motion überhaupt gültig ist. Die Verwaltung wird in einem nächsten Schritt eine Vorlage an den Gemeinderat ausarbeiten. Ob der Gemeinderat auf diese eintreten wird, ist trotz des Gemeinderatsentscheids noch offen.

Falls dies der Fall ist, muss das Volk an der Urne über die Schaffung der Rechtsgrundlagen, also die Aufnahme des Themas in die Gemeindeverordnung stimmen. Erst wenn dieser Schritt erfolgt ist, könnte es zu einer direkten Abstimmung über die Stadtpolizei kommen. Ein langer Weg, der mit dem Rückzug der Beschwerde beginnt.

