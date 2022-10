Grenchen Das grosse Hoffen der SWG auf das Parlament: Kann 2023 mit dem Bau des Windparks Grenchenberg begonnen werden? Falls die eidgenössischen Räte Ja sagen zur Windoffensive einer Nationalratskommission, könnte schon 2023 mit dem Bau des Windparks Grenchenberg begonnen werden. Andernfalls dürfte es noch Jahre dauern. Dies die Einschätzung von Pilipp Schnidrig, Verwaltungsratspräsident der SWG. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Schnidrig, Verwaltungsratspräsident SWG, mit einem Modell einer Turbine. Carole Lauener

Der Grüne Baudirektor des Kantons Zürich möchte auf seinem Kantonsgebiet 120 Windräder errichten. Was raten Sie Martin Neukom?

Philipp Schnidrig: Wie weit die 120 Anlagen im Kanton Zürich realisierbar sind, kann ich nicht beurteilen, aber ich freue mich sehr, dass es nun auch grüne Politiker wie Herrn Neukom gibt, die in der aktuellen Energiekrise den Mut haben, klar Stellung für die Windenergie zu beziehen. Dass die Windenergie in der Schweiz und insbesondere im Winter einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten kann, sollte mittlerweile jeder Schweizerin und jedem Schweizer bekannt sein.

Nach der Energiekrise mit Ansage hat die Windkraft vermehrt Unterstützung bekommen. Sind das nur Schlagzeilen oder ist davon für Sie etwas konkret spürbar?

Derzeit laufen eine Vielzahl von Gesetzes-/Verordnungsrevisionen und parlamentarischen Vorstössen, die die Umsetzung der Energiestrategie 2050 auf Kurs bringen und die drohende Energiekrise abwenden sollen. Sie alle haben das erklärte Ziel, den dringend nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien und explizit der Windenergie als Winterstrom zu forcieren. Für uns ist vor allem die von der Umweltkommission des Nationalrats vorgeschlagene «Windoffensive» von zentraler Bedeutung. Wird das dringliche Gesetz in der Wintersession angenommen, würde das für den Bau des Windparks auf dem Grenchenberg eine massive Beschleunigung bedeuten.

Die SWG arbeitet zurzeit ein neues Baugesuch für ihren Windpark aus. Wann rechnen Sie mit der Einreichung?

Die Projektänderung zum Baugesuch wird bis Ende Jahr bei der Stadt Grenchen eingereicht. Das Beschwerdeverfahren zur ursprünglichen Baubewilligung, welche die Stadt Grenchen übrigens bereits 2019 erteilt hat, wird bis dahin vom Verwaltungsgericht sistiert.

Windpark Grenchenberg: Visualisierung des geplanten Windparks vom Obergrenchenberg aus gesehen. Von den geplanten sechs Anlagen dürfen nur vier realisiert werden. Swg / AAR

Das Bundesgericht hat die Stellen bezeichnet, wo keine Windräder gebaut werden können. Jetzt, wo es «Rückenwind» gibt: Gibt es im gleichen Perimeter alternative Standorte, sodass am Ende doch mehr als vier Anlagen errichtet werden könnten?

Das Projekt «Windkraft Grenchen» umfasst die vier vom Bundesgericht genehmigten Standorte. Aktuell steht die Realisierung dieser vier Standorte an erster Stelle. Die SWG will diese nun so schnell wie möglich an die Hand nehmen. Weitere Windanlagen auf dem Grenchenberg sind zwar denkbar und energetisch im Bezug auf Winterstrom gesehen sehr interessant. Ob sie allerdings von der Politik gefordert und von der Bevölkerung zur Deckung der Winterstromlücke auch gewünscht werden, klären wir zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf gerne ab.

Erstaunt hat die Aussage von SWG-Geschäftsführer Per Just, dass man mit vier modernen Turbinen fast gleichviel Strom machen kann wie mit den einst vorgesehenen sechs. Was ist an den neuen Turbinen anders, dass so etwas möglich ist?

Das liegt an der enormen technischen Entwicklung bei Windenergieanlagen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren gab es noch praktisch keine Elektrofahrzeuge in der Schweiz, heute fahren schon fast 100’000 auf Schweizer Strassen, eine enorme technische Entwicklung. Durch die lange Verfahrensdauer beim Projekt «Windkraft Grenchen» ist inzwischen eine neue leistungsstärkere Generation von Windenergieanlagen mit rund 30 Prozent höherem Ertrag erhältlich. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Ausmasse der Anlagen die Anforderungen der Nutzungsplanung unverändert erfüllen.

Wartungsarbeiten an einer Windturbine auf dem Mont Soleil oberhalb St. Imier. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Der Windpark wird wohl weiterhin bekämpft werden. Welche Verfahren sind im Moment noch am Laufen, bei welcher Instanz hängig? Und gegen was kann wer noch Einsprache machen im weiteren Verlauf?

Aktuell sind noch diverse Bewilligungen ausstehend (vgl. Kasten). Im Vordergrund steht für uns die rechtskräftige Baubewilligung. Gegen die Baubewilligung ist beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde von Bird-Life und dem Vogelschutzverband des Kantons Solothurn hängig. Ob es weitere Einsprachen zur Projektänderung geben wird, werden wir sehen.

Diese Heidelerche wurde im Thal fotografiert Bruno Kissling

«Es ist zeitaufwendig» Zu den Ausstehenden Bewilligungen präzisiert Philippe Schnidrig, dass die SWG beispielsweise Massnahmen treffen muss zum Schutz der Heidelerche. Für den Schutz des kleinen Bodenbrüters müssen solche evaluiert und den Behörden vorgelegt werden. «Weil wir hier Neuland betreten, ist dies ziemlich aufwendig und dauert seine Zeit», erklärt SWG-Verwaltungsratspräsident Philipp Schnidrig. So müsse man beispielsweise einen Naturschutz-Profi finden, der sich mit dieser Vogelart auskennt und entsprechende Schritte vorschlägt, die dann wiederum von anderen Experten beim Kanton evaluiert werden.

Wenn das Verfahren nicht geändert wird, könnten die Einsprachen erneut über alle Instanzen weitergezogen werden ...

Das wäre zu erwarten. Dann wird es vielleicht nochmals einige Jahre dauern. Die Planungs- und Verfahrenskosten würden allmählich astronomische Höhen annehmen. Sie sind jetzt schon hoch.

Wie hoch?

Die bisherigen Kosten für Planung, Projektierung und Verfahren belaufen sich auf über drei Millionen Franken, ein ansehnlicher Teil davon verdanken wir leider den Einsprechenden.

Wann könnte ihrer Einschätzung nach mit dem Bau begonnen werden, wann mit der Inbetriebnahme?

Wie das Nutzungsplanverfahren gezeigt hat, ist mit den heutigen Einsprache-Möglichkeiten die Bewilligungsdauer schwer abschätzbar. Die zu erwartenden Einsprachen dürften den Baustart weiter verzögern, vermutlich bis 2027. Die Bauzeit dauert rund ein Jahr, sodass der Windpark im 2028 in Betrieb gehen könnte. Sollte hingegen das Parlament in der Wintersession die «Windoffensive» beschliessen, könnte der Baustart bereits im 2023 erfolgen, was wir natürlich sehr begrüssen würden.

Wie ist der gegenwärtige Kostenstand des Windparks? Welche Investitionen sind budgetiert?

Für die Realisierung sind insgesamt Investitionen in der Höhe von rund 34 Millionen Franken vorgesehen.

Gegen den heutigen Verlauf der Grenchenbergstrasse haben die Naturschutzverbände eine Einsprache eingereicht und verlangen eine Verlegung. Könnte dies das Windpark-Projekt noch stoppen?

Wir sind über diverse Einsprachen zum Projekt der Bürgergemeinde Grenchen für die Sanierung der Stützmauern informiert. Ich bin überrascht, dass auf Kosten der Sicherheit der Benutzer die Sanierung der Stützmauern verzögert werden soll. Unser Projekt ist davon allerdings nicht betroffen.

Der SWG-Geschäftsführer ist aufgrund eines Unfalls ausgefallen. Kann man sagen, ob und wenn ja wann er seine Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Was bedeutete das für Sie?

Leider können wir aktuell keine Aussagen dazu machen, wann Per Just bei der SWG das Zepter wieder übernehmen wird, wir alle hoffen rasch. Und wir alle wünschen ihm gute und vollständige Genesung. Bei der SWG haben VR und Geschäftsleitung sofort die wichtigsten Aufgaben und Projekte besprochen und zusammen mit den Kadern und den Mitarbeitern an die Hand genommen. In dieser ausserordentlichen Situation hat die SWG in meinem Terminkalender wenn immer möglich Priorität. Auch bei mir war ein Sondereffort notwendig. Ich bin jedoch froh, mit einer solch engagierten Equipe arbeiten zu dürfen.

Lars Losinger. zvg

Lars Losinger übernimmt SWG setzt Interimsgeschäftsführer ein Nach dem unfallbedingten Ausfall von SWG-Geschäftsführer Per Just hatte zunächst Roger Burkhard, Leiter Finanzen und Dienste, die operative Interimsleitung der SWG übernommen. Nach einem Monat teilt nun die SWG mit, dass der Verwaltungsrat entschieden hat, einen Geschäftsleiter ad interim einzusetzen. Diese Aufgabe übernimmt gemäss Mitteilung am 1. November Lars Losinger. Losinger ist Konsulent der Beratungsfirma Implement, welche die Stadt Grenchen bereits bei der Neuausrichtung der SWG-Führung begleitet hat. Zuvor arbeitete Losinger unter anderem für Alpiq In Tec und war von 2011 bis 2017 CEO bei BKW ISP AG, der Installationssparte des Berner Stromkonzerns.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen