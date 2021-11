Franz Forster hat in Grenchen 34 Jahre lang Pilze kontrolliert

Grenchen-Bettlach Pilzkontrolleuer Franz Forster hat in 34 Jahren rund drei Tonnen Pilze begutachtet Nach 34 Jahren hört Franz Forster als Pilzkontrolleur auf. Er hat in dieser Zeit rund 2500 Pilzkontrollen durchgeführt. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzte Kontrolle: Franz Forster (Zweiter von rechts) und Toni Zweili überprüfen die gesammelten Pilze der Familie Schleiffer. Peter Brotschi

Mit dem November geht die Pilzsaison zu Ende. Seit der letzten Augustwoche war die amtliche Pilzkontrolle in Grenchen dafür besorgt, dass die begehrten Schwämme auf dem Teller nicht zu Krankheit oder gar zum Tod führen. Zum letzten Mal griff diese Saison Franz Forster in die Körbe und begutachtete das Sammelgut. Nach 34 Jahren legt der Grenchner sein Amt als amtlicher Pilzkontrolleur nieder.

Es bleibt ruhig im Lokal des Pilzvereins Grenchen-Bettlach. In den Räumen beim Vollenweider-Areal an der Tunnelstrasse 29 tat sich bei der Pilzkontrolle in den letzten beiden Monaten weniger als in anderen Jahren. Wie die Unwetter im Frühling und Sommer einen grossen Ertragseinbruch bei Gemüse, Früchten und Getreide gebracht haben, gibt es dieses Jahr auch weniger Pilze.

«In den über drei Jahrzehnten als Kontrolleur gab es noch nie so wenige Pilze wie heuer»,

sagt Franz Forster. «Auch bei meinen eigenen Waldgängen habe ich kaum etwas gefunden.»

Viele Leute vor dem Spital bewahrt

Während der Saison können die gesammelten Pilze jeden Abend zwischen 18 und 19 Uhr den Kontrolleuren vorgewiesen werden. Es sei eine verantwortungsvolle Arbeit, die gerne etwas unterschätzt werde, hält Forster fest. «Aber wir haben schon viele Menschen vor dem Spital oder sogar vor dem Tod bewahrt.»

Einer der bekanntesten gefährlichen Pilze ist der Grüne Knollenblätter. Nur geringe Mengen von ihm können zu einer tödlich verlaufenden Pilzvergiftung führen, da die enthaltenen Gifte ein Leberversagen verursachen. Auch dieses Jahr entdeckte Franz Forster bei einem Sammler einen solchen Knollenblätter: «Wenn dieser Pilz mitten im Korb liegt und etwas zerbröselt ist, dann wird das ganze Sammelgut fortgeworfen, da gibt es keinen Pardon», gibt er klar zu verstehen.

Franz Forster, eidgenössisch diplomierter Pilzkontrolleur in der Pilzkontrollstelle Grenchen 2002.

Oliver Menge

Der hauptsächlichste Fehler der Sammlerinnen und Sammler ist gemäss Forster aber, dass die Pilze nicht gereinigt oder halb verfault sind oder sogar Maden haben. Auch werde oft von unbekannten Pilzen zu viele mitgenommen, die anschliessend bei der Kontrolle, wenn sie keine Speisepilze sind, allesamt fortgeworfen werden müssen. «Es ist sehr schade, wenn halbe Körbe voller Pilze zu entsorgt sind», hält der Experte fest.

25 Jahre Präsident des Pilzvereins

In den 34 Jahren hat Franz Forster rund 2500 Kontrollen durchgeführt. Eine bemerkenswerte Leistung im Dienst der Öffentlichkeit und der Volksgesundheit. Dabei gingen rund drei Tonnen Pilze durch seine Hände. 25 Jahre amtete er zudem als Präsident des Pilzvereins Grenchen-Bettlach, der zu den älteren Vereinen der Stadt gehört. Die 45 Mitglieder, unter denen es auch jüngere Personen gibt, treffen sich jeden Montagabend zu einem Höck in ihrem Lokal an der Tunnelstrasse.

Neben der Geselligkeit werden dabei auch die mitgebrachten Pilze bestimmt, was einer permanenten Weiterbildung gleichkommt und mit den Jahren zu einer guten Erfahrung bei der Bestimmung der Arten führt. In der Öffentlichkeit ist der Pilzverein bekannt wegen des traditionellen Pastetli-Essens, welches jeweils Ende September zusammen mit einer Pilzausstellung in der Mehrzweckhalle Büelen in Bettlach durchgeführt wird. Im kommenden Jahr sollen die Pastetli nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wieder mit Speisepilzen gefüllt werden.

Mit Familie Schleiffer aus Lüterswil, die eben mit zwei Körben aus dem Wald kommt, gibt es an diesem Abend doch noch eine Kontrollaufgabe. Toni Zweili begutachtet jeden einzelnen Pilz, während Franz Forster ihm unterstützend über die Schulter schaut und gleichzeitig den Kontrollschein ausfüllt. Beide Experten geben im Gespräch mit der Familie bekannt, warum sie den einen oder anderen Pilz aussortieren müssen, und geben gleichzeitig Tipps, was bei der kommenden Sammlung beachtet werden sollte.

Alle zwei Jahre eine Prüfung

Zweili absolvierte unlängst den einwöchigen Prüfungskurs der Vereinigung amtlicher Pilzkontrolleure der Schweiz (Vapko) in Landquart. Rund 300 Pilze müssen die Kontrolleurinnen und Kontrolleure kennen und fehlerlos in die drei Kategorien Speisepilz, kein Speisepilz und giftiger Pilz einteilen können. Toni Zweili wird nun auch alle zwei Jahre die Wiederholungsprüfung im Kanton Solothurn im Wallierhof ablegen müssen.

Etwas, das auch Franz Forster in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder machen musste. «Aber heute ist endgültig Schluss mit amtlichem Pilzkontrolleur», sagt er bestimmt. «34 Jahre genügen.» Aber dem Suchen der Schwämme in den Wäldern der Region und dem Pilzverein Grenchen-Bettlach wird Franz Forster treu bleiben.