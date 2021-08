«Ändlich wieder» Rock am Märetplatz Grenchen: Besondere Momente für inspirierte Musiker und ein dankbares Publikum Rock am Märetplatz trotzte erfolgreich allen äusseren Widerständen und zog zahlreiche Besucher an. André Weyermann 09.08.2021, 05.00 Uhr

Philipp «Bluedög» Gerber mit Special Guests Fernando von Arb (Krokus) und Schöre Müller (Span). Oliver Menge

«Ändlich wider» waren die wohl am meisten gehörte Worte an diesem tollen Rock am Märetplatz vom Samstagabend. Endlich wieder konnten die Zuschauenden ein bisschen Nähe geniessen, selbst die eine oder andere Umarmung lag drin. Endlich wieder konnten sie unbeschwert eine Musik-Party mit Hunderten Gleichgesinnten feiern. Endlich wieder konnten die Musiker ihren Sound zelebrieren, das Publikum mitreissen.