Musikwoche Grenchen: Musikpreis wird erst 2024 ausgerichtet

Musikwoche Grenchen Beliebte Musikwoche: So viele Anmeldungen für den Solistenwettbewerb gab es noch nie Nach den Lockerungsschritten des Bundesrats schaut das Kuratorium der Internationalen Musikwoche Grenchen zuversichtlich auf die nächste Ausgabe im April. Für den 4. Internationalen Solistenwettbewerb gibt es einen Anmeldungsrekord. Der 13. Musikpreis für Blasorchester findet 2024 statt. 25.03.2022, 14.19 Uhr

Abschlusskonzert der letzten Int. Musikwoche Grenchen, die 2018 durchgeführt wurde. Oliver Menge / D5

«Endlich ist es soweit und wir können uns wieder auf Konzerte freuen» sagt Fabrizio Lavieri vom Kuratorium der Internationalen Musikwoche Grenchen. Die Musikwoche findet vom 29. April bis zum 8. Mai 2022 im Parktheater Grenchen statt und stellt das bläserische Schaffen auf höchstem Niveau ins Zentrum.

Auf der Bühne stehen das Christoph Walter Orchestra (CH), die Warschauer Kammerphilharmonie (PL) mit den Finalisten des Solistenwettbewerbs, der Weltstar Johnny Logan (IRL) mit der Dani Felber Big Band (CH) oder die Swiss Army Brass Band (CH).

Für den 4. Internationalen Solistenwettbewerb Grenchen für Posaune konnte gemäss einer Mitteilung der Veranstalter ein Anmeldungsrekord von 54 Kandidatinnen verzeichnet werden. In Zusammenarbeit mit dem Jurypräsidenten Armin Bachmann wurden die 30 Startplätze an Teilnehmende aus 11 Ländern vergeben. Diese werden in drei Runden um den Titelpreis spielen. Das Finalkonzert findet am 5. Mai 2022 zusammen mit der Warschauer Kammerphilharmonie statt.

Boston Brass an der IMG 2018 im Parktheater. Oliver Menge / D5

13. Musikpreis Grenchen findet erst 2024 statt

Auf Grund der noch immer massiven Corona-Einschränkungen in den ersten Monaten 2022, konnten die Blasorchester keine angemessene Vorbereitung auf den nationalen Musikpreis gewährleisten, wie es weiter heisst. «Eine erneute kurzfristige Verschiebung des Wettbewerbs wurde geprüft, war jedoch nicht zielführend.»

So kam das Kuratorium zusammen mit den beteiligten Orchestern zum Schluss, die Internationale Musikwoche 2022 ohne den Blasorchesterwettbewerb durchzuführen und diesen erst 2024 wieder ins Programm zu nehmen. (at.)

Der Vorverkauf für alle Konzerte ist sofort geöffnet. Tickets sind erhältlich unter www.img-grenchen.ch oder bei der Infostelle BGU Grenchen.