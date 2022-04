Grenchen Schulhaus-Putzete: Kurt Gilomen ist das letzte Mal daran

Grenchen Bei Kurt Gilomen und seinem Team rockt es zum letzten Mal an der Schulhausputzete Der langjährige Abwart des Grenchner Schulhauses III wird in diesem Jahr pensioniert. Er erzählt, was sich über die Jahre verändert hat. Und warum er Rockmusiker beschäftigt – jedenfalls nicht für «meh Dräck». Oliver Menge Jetzt kommentieren 19.04.2022, 16.00 Uhr

Hauswart Kurt Gilomen ist das letzte Mal am Boden reinigen. Oliver Menge

«Buddy, im 2. Stock gibt's noch ein Zimmer einzusalben, kannst Du das bitte übernehmen? Martina, Tom, ihr seid ja weiterhin mit dem Mobiliar im zweiten Stock beschäftigt, macht da einfach weiter, ich wasche noch den letzten Boden im ersten.»

Viel erklären muss Kurt Gilomen seinen Leuten nicht, es ist ein eingespieltes Team, das da mit der Schulhausputzete am Werk ist. «Ich beschäftige vor allem Musikerinnen und Musiker, die können den Stutz gut gebrauchen,» sagt Gilomen.

Das letzte Mal Frühlingsputz vor der Pension

Kurt «Moos» Gilomen dürfte den meisten Grenchnerinnen und Grenchnern bekannt sein. Sei es als Gründer des Rock am Märetplatz, als Inhaber des Musikgeschäfts Music Center Grenchen oder der angeschlossenen Musikschule, sei es als Bandleader der eigenen Band Light Food oder als Mitglied des in der Pandemie gegründeten Buechibärger Wohnzimmer Quartetts.

Aber dass Gilomen auch seit 32 Jahren Abwart des Schulhauses III ist, dürften einige nicht wissen. Gilomen hat sich nun entschlossen, vorzeitig in Pension zu gehen und hat seine Kündigung bereits eingereicht. Deshalb sei es das letzte Mal, dass er den Frühlingsputz im Schulhaus machen müsse. Und darüber sei er nicht unglücklich.

Im ersten Stock betritt Gilomen das leer geräumte Zimmer. Das ganze Mobiliar steht davor im Gang. An der Wandtafel ist ein Plan aufgezeichnet, wie die Pulte nach der Reinigung wieder eingeräumt werden müssen. Nachdem Gilomen das Reinigungsmittel in einem grossen fahrbaren Kessel angesetzt hat, verteilt er die Flüssigkeit am Boden. Der helle Kunststoffboden ist voller Striemen, vom Pult- und Stühlerücken während des Unterrichts, von dunklen Schuhsohlen usw.

Mit einer sogenannten Einscheiben-Maschine beginnt Gilomen nun mit der Reinigung. Die Maschine verfügt über einen Elektromotor mit einer drehenden Reinigungsscheibe aus Kunststoff darunter, vergleichbar mit der rauen Seite eines Küchenschwamms. Die Richtung der Maschine kann mit einem Finger bestimmt werden: Ein leichtes Anheben der Steuerungseinheit – die Maschine bewegt sich nach rechts, lässt man nach, fährt sie nach links. Die Striemen und Spuren am Boden verschwinden.

«Buddy, bisch fertig mit Saube? De chasch cho suuge!» Buddy betritt den Raum und schnappt sich den Wasserstaubsauger, um die Reinigungsflüssigkeit aufzusaugen. Er sei eben fertig geworden mit Lackieren, erklärt er Gilomen. «Komm, ich zeig Dir das noch mit der Einscheibenmaschine», sagt dieser und gibt Buddy einen kleinen Einführungskurs. «Du brauchst keine Kraft, die Maschine macht das von alleine.»

Kurt Gilomen zeigt Buddy Dee die Verwendung der Einscheibenmaschine. Oliver Menge

Danach geht es zu zweit weiter. Oliver Menge

Das Beziehungsnetz ist entscheidend

Kurt Gilomen verfügt über ein grosses Beziehungsnetz, ohne das viele seiner bisherigen Aktivitäten gar nicht möglich gewesen wären, wie er sagt. «Beispielsweise einen Rock am Märetplatz kannst Du nicht ohne ein Team durchführen, das ‹am Charre schriisst› und jederzeit für Dich da ist.»

Dieses Beziehungsnetz ermögliche ihm, die Leute zu finden, die er für die Schulhausreinigung benötige. Auch Musikerinnen und Musiker. Tatsächlich handelt es sich bei Buddy um eben den Buddy Dee, der mit seiner Band The Ghostriders seit 1991 in der Sparte Country unterwegs ist und in der Schweiz und im Ausland an Festivals und Konzerten Erfolge feierte.

Höhepunkt von Buddy Dee war der Gewinn des Prix Walo in der Sparte Country im Jahr 2015. «Ich bin wohl der einzige Schulhausabwart, der einen Prix-Walo-Gewinner im Team hat», sagt Gilomen lachend dazu. Mit dabei im Team ist auch Martina Koch, Sängerin der Solothurner Band The 2 of us, die zusammen mit Jann Stefan Krähenbühl seit 2012 an diversen Anlässen wie beispielsweise an der letzten Grenchner Kulturnacht 2019 aufgetreten ist.

Martina Koch und Tom reinigen das Mobiliar. Oliver Menge

Sie ist mit Tom, dem einzigen Nicht-Musiker im Team, daran, Stühle und Pulte zu putzen. «Tom ist zwar nicht Musiker, aber er hat immer Musik dabei, darum bin ich meist da, wo er ist», sagt Martina Koch lachend. Sie ist Neuling im Team und voller Elan bei der Sache. «Mir gefällt das, ich habe einen Job, in dem ich praktisch nur sitze. Und als mich Kurt fragte, ob ich ein paar Tage Zeit hätte, hab ich sofort zugesagt.»

Mit Putzlumpen reinigen Tom und sie jedes Pult und jeden Stuhl, unten wie oben. Das gereinigte Mobiliar stapeln sie anschliessend auf der anderen Seite des Gangs. Der eher wortkarge Tom ist schon länger Mitglied von Gilomens Equipe.

Sparen am falschen Ort

Ganz am Anfang seiner Karriere als Abwart – heute heisst das «Facility Manager» – habe er auch Jugendliche beschäftigt, erklärt Gilomen. Nur sei es so, dass das Schulhaus ausgemessen werde und ihm entsprechend der zu reinigenden Fläche eine gewisse Anzahl Stunden für Unterhalt und Gesamtreinigung zur Verfügung stehen. «Mit Jugendlichen reicht das einfach nicht, die brauchen zu viel Zeit und zu viel Betreuung, darum mache ich das lieber mit Erwachsenen.»

Ausserdem sei das Schulhaus in der Zeit zweimal neu ausgemessen worden und jedes Mal sei die Anzahl Stunden reduziert worden. Auch seine eigenen. «Früher reichte die Zeit für Reparaturen, die ich selber ausführen konnte, jetzt muss jedes Mal ein Handwerker aufgeboten werden. So viel zum Spareffekt solcher Übungen.»

Auch andere Dinge bei der Schulhausputzete seien nicht mehr so, wie man sie früher kannte, sagt Gilomen. Beispielsweise würden die Fenster jetzt von einer externen Firma einmal im Jahr gereinigt – aus Sicherheitsgründen. Und weil auch dazu die Zeit fehle. «Früher machten wir das zweimal pro Jahr selber.»

In den 32 Jahren hat sich viel getan

Auf die Frage, welches denn in seiner Zeit als Hauswart die grösste Veränderung gewesen sei, sagt Gilomen, ohne lange überlegen zu müssen: «Der Wechsel zum Oberstufenzentrum. Es herrscht ein anderer Ton untereinander bei den Jugendlichen, es geht mehr kaputt und es gibt allgemein mehr Dreck.»

Im Gegenzug sei der Umgang mit der Lehrerschaft viel offener und freundlicher geworden.

«Früher herrschte oft ein richtiges Angstregime, es gab halt auch viele ‹Militärköpfe› unter den Lehrern.»

Er selber sei immer gut ausgekommen mit den Schülerinnen und Schülern. Und auch heute brauche er nicht rumzuschreien, wenn etwas nicht in Ordnung sei. «In der Regel genügt ein Blick und sie verstehen mich», sagt Gilomen.

Einige Abnützungserscheinungen seien schon da. Beispielsweise vertrage er den Lärmpegel nicht mehr so locker. «Das ist schlimmer als auf einem türkischen Basar, da muss ich mich verkriechen in der Pause.» Darum wolle er auch gehen, solange noch keine schlechten Gefühle auftauchen. «Ich habe noch was anderes vor im Leben.»

«In ein, zwei Tagen sind wir durch. Denn das Gröbste haben wir schon in den Sportferien erledigt, die meisten Böden grundgereinigt, also den alten Lack entfernt und neu lackiert», erklärt Gilomen. Und ruft sein Team in die Hauswartswohnung, die er bereits geräumt hat. Dort machen alle Pause, es gibt Kaffee und ein paar Sprüche dazu, wer wohl sein Nachfolger werden könnte.

