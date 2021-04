Grenchen Bei der Ortsplanungsrevision wird die Bevölkerung bald ein Wörtchen mitreden können Die Grenchner Ortsplanungsrevision kommt in eine entscheidende Phase. Demnächst wird die Mitwirkung durch die Bevölkerung gestartet. Andreas Toggweiler 23.04.2021, 05.00 Uhr

Stadtzentrum Grenchens von Westen gesehen. Andreas Toggweiler

Stadtplaner Fabian Ochsenbein hielt anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung ein Referat zum Stand der Ortsplanungsrevision (OPR) in Grenchen. Anlass dazu war, dass die Entwürfe der neuen Ortsplanungsdokumente fertiggestellt sind. «Die Dokumente werden jetzt beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht und in den nächsten Wochen kann auch die öffentliche Mitwirkung gestartet werden», erklärt Ochsenbein.

Bereits wurde den Gemeinderäten die Dossiers zugestellt, bzw. die Links zu den entsprechenden umfangreichen Dokumenten im Internet. Dabei handelt es sich um drei Arten von Dokumenten:

Die Kategorien der Dokument der Ortsplanung Grundeigentümerverbindliche Dokumente: Nutzungszonenpläne, Bauklassenpläne, Gesamtpläne, Bau- und Zonenreglement, Erschliessungspläne und Waldfeststellungspläne.

Behördenverbindliche Dokumente: Leitbild, Verkehrsrichtpläne, Strategieplan, Naturkonzept.

Grundlagen und orientierende Beilagen: Analysen, Änderungspläne, Hinweispläne, Inventare von Natur- und Kulturobjekten, Berichte.

Geplant ist, dass die Öffentlichkeit im Zeitraum Mai bis Juli ebenfalls Zugang zu diesen Dokumenten erhält und alle Interessierten eigene Vorschläge machen können. Dies nennt sich Mitwirkung. Die Vorschläge der Bevölkerung werden anschliessend durch die Behörden geprüft und gegebenenfalls in die OPR aufgenommen. Sämtliche Eingaben werden in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst.

Aufgrund der Mitwirkung und der Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung, wird eine Überarbeitung der vorliegenden Entwürfe zur OPR stattfinden. Allenfalls wird eine weitere Vorprüfung beim Kanton erforderlich, bevor dann die öffentliche Auflage mit Einsprachemöglichkeit für direkt Betroffene erfolgt. Dies dürfte gemäss gegenwärtiger Einschätzung des Stadtplaners im Sommer 2022 so weit sein.

Flughafen. Andreas Toggweiler

Was erwartet die Bevölkerung inhaltlich? Ochsenbein gibt ein paar Anhaltspunkte:

Stadtplaner Fabian Ochsenbein

«Im räumlichen Leitbild definiert sich Grenchen als Technologiestadt im Grünen. Diese Selbstbeschreibung dient der Ortsplanung als Vision in der Ausarbeitung der Instrumente und Konzepte», erklärt der Stadtplaner. Grenchen als Stadt, als grüne Stadt, als Ort der Technologie, der Uhrenindustrie und deren Geschichte. Im Fokus stehen die Stärkung der Kernbereiche wie Stadtzentrum und Bahnhofsbereiche sowie die Förderung der städtebaulichen Qualität.

Stadt mir «einzigartiger Identität»

Das Wohnen im Grünen soll sich «an der einzigartigen Identität von Grenchen» orientieren, wie es der Stadtplaner formuliert: drei Bäche vom Jura in die Witi, zahlreiche Fabriken in Wohnquartieren sowie eine vielfältige Landschaft von der Aare bis hinauf auf die erste Jurakette.

Imbiss bei der Minigolf-Anlagehinter dem Parktheater. Andreas Toggweiler

In einer umfangreichen Analyse und Strategieplänen konnte aufgezeigt werden, wo die Entwicklungspotenziale liegen, wie die angestrebte Einwohnerentwicklung (zirka 20'000 Einwohner im Jahr 2030) erreicht werden kann. «Durch sanfte Aufzonungen werden an strategisch wichtigen Orten im Siedlungsgebiet Anreize gesetzt, um schlummernde Potenziale zu wecken.»

Schwerpunkt Südbahnhof

Der Planungsschwerpunkt liegt auf dem Abschnitt Bahnhof Süd/Zentrum, wo durch die Ausbildung einer Stadtachse in Zukunft kürzere Wege und dichtere Nutzungen zu mehr stadtinternen Bewegungen und Attraktionen führen soll. Wichtig für die Zukunft sei die geplante Langsamverkehrsunterführung zwischen Brühl- und Girardstrasse. Damit wird der «TOP 12 Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten» der Hauptstadtregion sowie die Sport- und Freizeitanlagen durch das Zentrum mit dem nördlichen Stadtteil verbunden.

Ein wichtiger Aspekt bei der Überarbeitung ist laut Ochsenbein die Berücksichtigung von Erfahrungen aus der bisherigen Praxis.

«Die Qualität und die Wirkung der raumplanerischen und baurechtlichen Vorgaben zeigen sich oft erst mit den baulichen Umsetzungen. Es wurde Wert darauf gelegt, klare und praktikable Vorgaben für den Vollzug zu formulieren»,

betont er.

Von Aussen- zu Innenentwicklung

Die Grundlage für den Paradigmenwechsel von der Aussen- zur Innenentwicklung, wie es das revidierte Raumplanungsgesetz fordert, sei mit der neuen Ortsplanung gelegt. Die Massnahmen unterstützen zudem die Bestrebungen einer nachhaltigen Klimapolitik.

Hinterhöfe im Stadtzentrum. Andreas Toggweiler

Ein Instrument, um die Siedlungsqualität zu fördern, sind Gestaltungspläne: Hier gilt es, veraltete Planungen aufzuheben, erhaltenswerte Siedlungseinheiten neu zu definieren und Zonen mit erhöhter städtebaulichen Anforderungen festzulegen. Neu sollen Gestaltungspläne ein Anforderungsprofil erhalten.

Als Grundlage für die Bearbeitung der Erschliessungspläne wurden Verkehrsrichtpläne für den motorisierten, Fussgänger-, Velo- und öffentlichen Verkehr erarbeitet. Mit Hilfe von Mobilitätskonzepten sollen in Zukunft Fragen zur Detailerschliessung, zum Modal-Split oder zur Parkierung und deren Anordnung besser gelöst werden.

Kultur- und Naturobjekte

Zur Ortplanung gehört auch ein Inventar mit Objektblättern zu Kulturobjekten und Naturobjekten, wobei unterschieden wird, ob ein Objekt schützenswert oder «nur» erhaltenswert erscheint. Zu den Naturobjekten gehören auch einzelne Bäume oder Baumgruppen. Auch wird beispielsweise festgehalten, dass Schottergärten künftig unerwünscht sind.

Zytplatz und Marktplatz. Andreas Toggweiler

Last but not least wird dies alles in Bau- und Zonenreglemente gegossen, die ebenfalls überarbeitet wurden. Die Begleitgruppe der ORP ist aus folgenden Personen zusammengesetzt: Stadtpräsident François Scheidegger (Vorsitz), die Bapluk-Mitglieder Konrad Schleiss, Alex Kaufmann, Jürg Bumbacher und Marc Willemin, die Vertreter der Baudirektion Aquil Briggen, Fabian Ochsenbein. Adrian Cslovjecsek und Thomas Rüegger sowie Vertreter der externen Planungsbüros Panorama und BSB. Der offizielle Start zur öffentlichen Mitwirkung wird laut Ochsenbein nach Pfingsten erfolgen. Genaue Infos würden im Stadtanzeiger und weiteren Medien folgen.