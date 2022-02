Grenchen: Dank dem Campus Technik bald eine S-Bahn?

Grenchen Bauprojekte in Grenchen: Ein Campus, viele neue Wohnungen und vielleicht in Zukunft eine S-Bahn-Linie Der Grenchner Gemeinderat hatte drei grössere Baudossiers zur Beratung. Wirklich rund läuft es bisher nur im Campus Technik. Bringt er Grenchen auch noch einen S-Bahn-Anschluss? Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit einigen Tagen stehen die Profile für den Campus Technik und die Wohnbauten auf dem Areal des ehemaligen Gaswerkes. at.

Und wie: Stadtbaumeister Aquil Briggen konnte an der letzten Gemeinderatssitzung verkünden, dass nicht nur der neue Campus Technik von der Höheren Fachschule für Technik Mittelland (HFTM) und von Swiss Mechanic Solothurn gebaut wird. Auf dem Areal beim Südbahnhof sollen bekanntlich bis Sommer 2023 auf 5500 Quadratmetern neue Schul- und Ausbildungsräumlichkeiten entstehen.

Kurz danach, nämlich 2024 und 2025 soll das Areal weiter mit Wohnliegenschaften bebaut werden, sodass Ende 2025 auf dem Grundstück nördlich des SWG-Gebäudes insgesamt fünf neue Gebäude entstehen sollen.

Wohnungen werden sofort gebaut

Die Wohnbau-Etappe war bis anhin lediglich als spätere Option vorgesehen, doch jetzt sei klar, dass die Realisierung unmittelbar nach dem Campus-Neubau erfolgen soll, wie Briggen erklärte.

Lage der Gebäude im Gestaltungsplan Brühl. Das unterste Gebäude ist bestehend (SWG), die Bauten nördlich sollen dazukommen. Gestaltungsplan Brühl

Der Gemeinderat hatte dafür eine Änderung des Gestaltungsplans zu beschliessen, was einstimmig erfolgte. «Damit senden wir ein deutliches positives Signal an die Bauherrschaft», meinte SP-Gemeinderat und Vize-Stadtpräsident Remo Bill.

So wird der Campus Technik aussehen. zvg Aussenbereich der Cafeteria. zvg Ansicht von Südost. zvg

Der Vorlage ist ferner zu entnehmen, dass der SWG-Parkplatz künftig mit einer Fotovoltaik-Anlage überdacht werden kann, ein Projekt, das «noch nicht für morgen» vorgesehen sei, wie es hiess. Für die Wohnbauten müssen die Gebäude des FC Italgrenchen weichen sowie ein älteres Wohnhaus an der Riedernstrasse.

Grenchen als S-Bahn-Endhalt?

Zeitlich noch weiter entfernt, – der Planungshorizont ist hier 2035 –, aber hier erstmals offiziell angekündigt, ist ein Umbau des Gleises 3 beim Bahnhof Süd. Demnach soll Grenchen 2035 westliche Endstation einer neuen S-Bahn-Linie werden (Angebotsschritt 2035). Aus diesem Grund muss die Riedernstrasse um 6,4 Meter nach Süden verschoben werden. Dies musste im neuen Gestaltungsplan ebenfalls berücksichtigt werden.

In diesem Bereich ist laut Planung ebenfalls die schon lange diskutierte neue Velo- und Fussgängerunterführung zwischen Stadt und Campus/Sportzone möglich, wie dem Gestaltungsplan entnommen werden kann.

Fussballplatz Lingeriz. Er soll nun doch nicht überbaut werden. Oliver Menge

Planungszone verfügt

Weniger rund läuft es in einem Gebiet ganz im Westen der Stadt. Hier verfügte der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung eine Planungszone, um das Grundstück weiter als Quartierfussballplatz zu erhalten.

Das war nicht immer so. Ursprünglich war dort, ganz im Westen der Stadt Richtung Lengnau, gemäss einem Gestaltungsplan von 1990 ein Hotel mit Saalbau angedacht, das aber nie realisiert wurde. 2018 wurde vom Grundeigentümer ein Konzept für eine Wohnüberbauung eingereicht, kombiniert mit Gesuch um Aufhebung des Gestaltungsplans.

Das Gebiet wurde in all den Jahren vom Besitzer als Quartierfussballplatz für das Lingeriz zur Verfügung gestellt. Die geplante Überbauung warf dementsprechend hohe Wellen.

Aufhebung nur unter Bedingung

Die Stadt beschloss am 26. Februar 2019 den Gestaltungsplan aufzuheben, sofern das Baugesuch «sich an der städtebaulichen Grundausrichtung gemäss Überbauungskonzept» orientiere und zu einer «Aufwertung des Quartiers» beitrage.

Das folgende Baugesuch entsprach aber den Erwartungen der Stadt für die Aufhebung des Gestaltungsplans nicht. Weiterer günstiger Wohnraum sei in einem Gebiet wie im Lingeriz nicht gefragt, meinte der Gemeinderat.

Die Aufhebung des Gestaltungsplans wurde somit am 21. Januar 2020 rückgängig gemacht. Überhaupt kam man in der Ortsplanungsrevision die Stadt später zum Schluss, dass eine weitere Wohnüberbauung dort nicht angebracht ist und hat das Gebiet als Zone für öffentliche Anlagen (Bauklasse 0, d. h. ohne Gebäude) zugeordnet. «Das Quartier weist die höchste Bewohnerdichte der Stadt auf und benötigt diese öffentliche Anlage», so die Meinung der Stadt in der Vorlage.

Regierungsrat kassierte Gemeinderatsentscheid

Die Grundeigentümerin nahm sich einen Anwalt (Boris Banga) und erhob Beschwerde beim Regierungsrat gegen den Entscheid des Gemeinderates von 2020. Sie bekam Recht und die Regierung hob mit Entscheid vom 24. Januar 2021 den Gemeinderatsentscheid vom 21. Januar 2020 auf. Dies mit der Begründung, der Grundsatz des Vertrauensschutzes sei gegenüber dem Bauherr verletzt worden.

Der Deal, die Aufhebung des Gestaltungsplans an Bedingungen des Folgeprojektes zu knüpfen, sei zudem unzulässig, meinte der Regierungsrat. Der Gestaltungsplan bleibt also aufgehoben.

Der nächste Schachzug der Stadt war die jetzt vom Gemeinderat verhängte Planungszone. Damit konnte auch das vorliegende Baugesuch sistiert werden. Die Stadt versucht nun, das Landstück selber zu erwerben. Ein Ausweg, wenn auch vermutlich ein teurer.

Pikantes Detail: Die Überbauung im Lingeriz wurde vom gleichen Konsortium angestrebt, das nun im Stadtzentrum (Girardstrasse) die Alterswohnungen mit Services realisieren will. Hier klappte die Zusammenarbeit mit der Stadt bisher bestens.

Landstück zwischen Garnbuchiweg und Muntersweg, das die Stadt aus dem Landkredit gekauft hat. Oliver Menge

Eine dritte «Baustelle» hat der Rat am Eichholzhügel zu bereinigen. Die Stadt hatte hier 2019 den letzten grösseren Bauplatz in einem grossen Einfamilienhausquartier selber erworben und will diesen mit Ein- und Mehrfamilienhäusern überbauen lassen. Dafür wurde sogar ein Planungswettbewerb ausgeschrieben, der die Baukörper und die Erschliessung definierte.

Projektidee (Siegerprojekt) des Büros Bigolin+Crivelli für die Überbauung Munters Zvg

Gegen diese Erschliessung gab es nun Einsprachen, die aber vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt wurden. Die Anwohner haben sich zur Wahrung ihrer Interessen die Dienste einer prominenten Baujuristin gesichert: Gabriela Mathys, ihres Zeichens Präsidentin der Bettlacher Bau- und Infrastrukturkommission. Sie vertritt auch Einsprecher gegen eine Wohnüberbauung am oberen Stadtrand von Grenchen, die ihre Einsprachen inzwischen bis vor Verwaltungsgericht gezogen haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen