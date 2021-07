Bahn EM nach 2015 erneut in Grenchen: Die Vorbereitungen laufen.

Grenchen Bahnrad-EM 2021: Wie aus einem flüchtigen Gedanken Realität wird Das Tissot Velodrome ist vom 5. bis 9. Oktober Gastgeber der Elite-Bahnrad-Europameisterschaften 2021. André Weyermann 27.07.2021, 05.00 Uhr

Stefan Küng auf seiner Ehrenrunde nach dem Gewinn der Goldmedaille im Men's Individual Pursuit Final während der Bahn EM (UCI European Track Cycling Championships) in Grenchen, am Samstag, 17. Oktober 2015. Thomas Hodel/ KEYSTONE

Willkommen Europa heisst es schon bald wieder in unserer Stadt. Vom 5. bis 9. Oktober finden nämlich die Europameisterschaften der Bahnradfahrer (Damen und Herren Elite) im Tissot Velodrome statt. Die Titelkämpfe werden von der Velodrome Suisse AG mit Unterstützung von Swiss Cycling durchgeführt. 300 der besten Fahrerinnen und Fahrer werden auf dem ultraschnellen 250-Meter-Holzoval des Schweizer Nationalstadions in 22 Disziplinen (11 Herren, 11 Damen) um Medaillen und Ruhm kämpfen und die ganze Faszination dieser olympischen Sportart demonstrieren: packende Zweikämpfe, atemberaubende Sprints, taktische Geplänkel, gewagte Überholmanöver, teaminternes Zusammenspiel und vieles mehr.

Dabei folgen sich die verschiedenen Disziplinen innert kürzester Zeit, die Zuschauenden werden nicht mit Wartezeiten gelangweilt. Selbst mit der Sportart nicht so Vertraute kommen auf ihre Kosten, denn absolute Fachleute werden als Speaker nicht nur das Renngeschehen kommentieren, sondern die jeweiligen Disziplinen publikumsgerecht erklären.

Aus politischen Gründen nicht in Minsk

Eigentlich hätten die kontinentalen Meisterschaften Ende Juni im weissrussischen Minsk stattfinden sollen. Schon gut einen Monat vor dem Event war den Verantwortlichen von der UEC (Europäischer Radsportverband) klar, dass wegen des rücksichtslosen, menschenverachtenden Regimes eine Austragung am geplanten Ort nicht opportun ist.

«Wir könnten das ja zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen», geisterte es im Kopf von Velodrome-Chef Peter Wirz. Der Gedanke sei schon beinahe verflogen gewesen, als nach einem Gespräch mit seinem Geschäftsleitungskollegen Juan Espasandin klar wurde, es doch mit einer Kandidatur zu versuchen. Gesagt, getan. Man nahm zur UEC und weiteren verschiedenen wichtigen Organisationen, die im Boot sein mussten, Kontakt auf: Swiss Cycling, Lotteriefonds und natürlich die Stadt Grenchen:

«Besonders gefreut hat mich, wie schnell sich die Stadt bewegt und uns volle Unterstützung zugesichert hat»,

betont Peter Wirz.

Tissot Velodrome Grenchen: Elena von Ballmoos, Leiterin Marketing und Events, und CEO Peter Wirz freuen sich auf das bevorstehende Grossereignis. André Weyermann

Das Team hat sich bereits 2015 bewährt

Schliesslich kam Anfang Juli das Okay von der UEC. Es wird bestimmt eine Rolle gespielt haben, dass sich das 14-köpfige Velodrome-Team plus zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer bei verschiedensten internationalen Anlässen wie der Track Cycling Challenge bereits bewährt haben. Und dann war da noch die Erinnerung an die Europameisterschaften von 2015, als über 10'000 Zuschauende eine begeisternde Kulisse für spannende Wettkämpfe mit diversen Schweizer Medaillen abgaben. Es spricht sicher auch für die Organisierenden, dass immer wieder Spitzen-Nationen das Tissot Velodrome zu Trainingszwecken aufsuchen, wie kürzlich das holländische Team, welches sich den letzten Schliff für die Olympischen Spiele just dort holte. Selbstverständlich gilt dasselbe auch für die Schweizer Bahn-Nationalmannschaft.

Die Erfahrung von 2015 wird sich bezahlt machen. Allerdings sind die Voraussetzungen diesmal ganz anders. Hatte man vor sechs Jahren noch zehn Monate Planungszeit, sind es diesmal noch etwas mehr als drei Monate. Und natürlich führt die Pandemie zu Unsicherheiten bezüglich erlaubter Personen und zu zusätzlichen Schutzmassnahmen. «Einlass wird es nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat geben», erklärt dazu Peter Wirz. Testen vor Ort ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer überdies nicht möglich. Dafür verspricht der Velodrome CEO wiederum äusserst moderate Eintrittspreise (10 Franken Mittagssession mit Vorläufen und Qualifikation, 25 Franken Abendsession mit den Entscheidungen; Kinder bis 16 Jahre 5 Franken beziehungsweise 15 Franken). «Und dazu planen wir zusammen mit der Stadt noch weitere Publikumsaktionen im Bereich Ticketing», meint er weiter.

Schliesslich wird die Region auch wirtschaftlich stark profitieren. Denn neben den 300 Aktiven werden etliche Betreuende erwartet, dazu kommen Funktionäre und Kommissäre (Schiedsrichter), die nicht nur Hotels buchen, sondern wohl auch sonst den einen oder anderen Franken ausgeben werden.

Weitere Informationen: www.tissotvelodrome.ch