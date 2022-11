Italopop-Musicalkomödie im Grenchner Parktheater

Grenchen «Azzuro», «Sono un italiano» oder «Impossibile» «Passione, emozioni et musica italiana» versprach die Italopop-Musicalkomödie «Azzuro Due», die von «I dolci Signori» auf der Bühne des Parktheaters gespielt wurde. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 13.11.2022, 15.29 Uhr

Tanzeinlage in der Italopop-Musicalkomödie auf der Bühne im Parktheater. José R. Martinez

Die Geschichte rund um Frauke und Rocky, die zwischen Italien und Deutschland hin- und hergerissen sind, bildet nur den Hintergrund für die bekannten italienischen Lieder, die das Publikum liebt und mitsingen kann. Rocky Verardo (Gesang) aus dem Salento im tiefsten Süden Italiens und Gianni Carrera (Gesang und Gitarre) aus Kalabrien haben sich für ihre Band «I dolci Signori» Verstärkung für dieses Programm geholt. Kirsten Schneider spielt die «Ruhrpottpflanze» Frauke und Johann Anzenberger ist in verschiedenen Rollen zu sehen, etwa als italienische Mamma. Rocky Verardo ist genau der richtige Sänger für die Canzoni, der für liebenswerte Italianità sorgt, sei es bei «Azzuro», «Piazza grande» oder «Sono un italiano». Michael Thomas am Schlagzeug, Richie Necker an der Gitarre, Uli Zrenner am Bass und Bernd Meyer am Piano und Akkordeon vervollständigen «I dolci Signori».

Pizzaschachteln und gewürfelte Tischtücher in weiss-grün-rot

Das Bühnenbild zeigt Pizzaschachteln und gewürfelte Tischtücher in weiss-grün-rot, aufgefahren wird mit einer Vespa und einem Kreuzschiff, das die Hintergrundgeschichte in Schwung bringt. Witzig ist oft der Kontrast zwischen einer deutschen Mallorca-Band, die sich ebenfalls auf dem Schiff befindet, und der italienischen Truppe, die zusammen um einen Musikpreis konkurrieren. Grosse Lacherfolge beim Publikum ernten auch «Heino» und «Tina Turner» mit ihren Auftritten, auch wenn vieles klischeehaft gespielt wird.

Glückselige Frauke. José R. Martinez

«Die Vespa steht im Halteverbot, aber wir sind in Italien, da passiert sowieso nichts», sagt Rocky zu Beginn. Als er dann am Ende bei der Ankunft nach der Kreuzfahrt 37 Strafzettel vorzeigt, ist wenigstens in der Liebe wieder alles in Butter. Es ist alles «Bello, bello» und nicht mehr «Impossibile» wie im schönen Canzone von Gianna Nannini.

«Die Italiener haben diese Fähigkeit, aus wenig viel zu machen»

Das Grenchner Publikum lässt nicht auf sich sitzen und macht mit, sei es beim Zumbakurs oder beim Samba. Die Musik ist Therapie für alle; auch für denjenigen, welcher in der Beziehungsberatung Hilfe sucht: «Ich sehe immer ein riesengrosses rosa Einhorn, wenn es drum geht.» «Na, wenn sonst alles passt. - Und einfach immer singen.»

Eine junge Zuschauerin im Publikum sagt, Übersetzungen wären hilfreich; es sei schon anders, wenn man versteht, was gesungen wird. Ein anderer junger Gast schliesst sich ihr an.

Eine Zuschauerin ist gekommen, weil sie über ihren Vater, der Tessiner ist, einen Bezug zur Sprache hat. «Ich liebe diese italienischen Lieder und auch die italienische Mentalität, die Leichtigkeit, den Frohmut und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Italiener. Sie haben diese Fähigkeit, aus wenig viel zu machen.» Ihre Familie habe lange ein Haus in Umbrien gehabt, wo es noch weniger touristisch zugehe als etwa in der Toskana. Rockys Stimme gefällt ihr sehr, er habe die richtige Italianità.

Eine weitere Zuschauerin liebt Italien ebenfalls, weil die Leute nicht kompliziert seien und impulsiver als hier. Auch sie sei oft in Italien oder im Tessin. Und Zuschauer Peter Rüfli erklärt, er komme wegen der Musik, habe aber selber keine Wurzeln im italienischsprachigen Raum.

Nach einigen Zugaben verabschieden sich die «süssen Herren». Schaut man sich im Publikum um, sieht man viele glückliche Gesichter; und besonders dort, so der Eindruck, wo man selber etwas Italianità zu sehen glaubt.

