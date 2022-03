Grenchen: Autofahrerin prallt in Leiteinrichtung

Vermutlich wegen eines medizinischen Problems hat am Montagmorgen in Grenchen eine Autofahrerin bei einer Autobahnausfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in eine Leiteinrichtung geprallt. Nach der medizinischen Erstbetreuung wurde sie mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

07.03.2022, 11.31 Uhr