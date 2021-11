Grenchen: Menschliche Knochen wurden erneut bestattet

11.11. Startschuss zur Fasnachtszeit: Das ist in der Region geplant

Keiner weiss so recht warum, aber der 11. November ist im deutschsprachigen Raum traditionsgemäss der Startschuss für die Fasnacht – und auch in der Region legen die Narren wieder los. Diesmal hoffen alle dass es endlich wieder so sein darf, wie es einmal war. Wir haben die Fasnachtskomitees der Region nach ihren Plänen gefragt.