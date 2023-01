Grenchen Aus der Not geboren: Arbeitslose bauten vor 100 Jahren die Strasse auf den Grenchenberg Arbeitslose Uhrenmacher erbauten die «neue Bergstrasse» der Bürgergemeinde Grenchen – direkt in die steile Bergflanke hinein. Die Geschichte, wie es dazu kam. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 02.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So kennt man die «neue Bergstrasse». Blick Richtung Westen mit dem Bielersee. Peter Brotschi

Bekannt ist sie im Grenchner Volksmund als die «neue Bergstrasse». Doch neu ist sie nicht, die Verbindungsstrasse von der Stadt Grenchen hinauf auf die Höhen des Juras und zu den Berghöfen der Bürgergemeinde Grenchen. Genau 100 Jahre sind es her, seit diese Strasse gebaut wurde, durch arbeitslose Uhrenmacher mit Hilfe von Notstandsarbeiten.

Er ist sehr steil und felsig, der Vorberg, wie die Juraflanke oberhalb von Grenchen bezeichnet wird. Nirgendwo steigt der Jura von einer Stadt mit 18'400 Menschen, die in ihrer Mitte auf 451 m ü. M. liegt, unmittelbar hinter dem Siedlungsgebiet derart steil auf rund 1400 m Höhe hinauf, wie dies bei Grenchen der Fall ist.

Quer durch die steile Bergflanke

Exakt diagonal durch diese steile Flanke hindurch sollte die neue Strasse führen: Die Planung sah den Bau der grossen Kurve beim heutigen Cadotschstein vor, dann die Querung des ganzen Vorbergs, wobei die (heutige alte) Bergstrasse gekreuzt wird, bis hinauf zur Bättlerchuchi, wo eine 180-Grad-Kurve den Weg in Richtung Stierenberg einleiten sollte. Das Ende des Bauprojekts war beim Wäsmeli geplant, wo sich heute ein Parkplatz befindet.

Am 18. Oktober 1919 fand durch den Bürgerrat der Bürgergemeinde Grenchen eine Besichtigung der geplanten Strecke statt. «Die Begehung war eine sehr interessante, wenigstens vom bestehenden Bergweg bis Bettlerküche, wo mächtige Felsköpfe abwechselnd mit tiefen Schleipfen sich dem Projekt hemmend entgegenstellen», notierte Forstaktuar und Bürgergemeindeschreiber Stüdi wörtlich im Protokoll des Bürgerrats.

Am 11. Februar 1921 beschäftigte sich der Bürgerrat intensiv mit der Frage, ob zuerst der Weg in den Büelenwald gebaut werden sollte oder eben der Vorbergweg, wie das Projekt der heutigen «neuen Bergstrasse» damals benannt wurde. Anton Cadotsch, Förster der Bürgergemeinde Grenchen von 1911 bis 1952, referierte zu diesem Thema. Er führte aus, dass sich der Büelenweg erst in den Vorarbeiten befinde, der Vorbergweg hingegen schon abgesteckt sei.

Der Blick hinunter nach Grenchen lässt auch auf dem Foto erahnen, wie steil das Gelände des Vorbergs ist. Peter Brotschi

Zudem seien in der Büelen noch gar keine Wege vorhanden, sodass zuerst das ganze Wegnetz projektiert werden müsste und somit nicht gut vorher einzelne Teilstücke ausgeführt werden könnten. Der Bürgerrat entschied sich in der Folge, der Bürgergemeindeversammlung den Vorbergweg «zur Linderung der Arbeitslosigkeit» zur Ausführung zu beantragen.

Es ging um die Holzwirtschaft, nicht um den Tourismus

Bereits am 9. März 1921 fand die ausserordentliche Bürgergemeindeversammlung im «Souterrain der Turnhalle» statt, also dort, wo sich heute der Sunrise-Club befindet. Rund 250 Stimmberechtigte waren der Einladung gefolgt. Die Hauptbegründung für den Bau der neuen Strasse waren nicht etwa touristische Aspekte (diesen Zweck erfüllt sie heute zu einem beachtlichen Teil), sondern die wichtigste Aufgabe der Bürgergemeinde, die Holzwirtschaft.

Es sollten Waldpartien erschlossen werden, deren Holz bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeführt werden konnte. Im technischen Bericht zum «Wegprojekt Vorberg-Schlag der Bürgergemeinde Grenchen» schrieb Förster Cadotsch am 26. Februar 1921, wohl zur Vorbereitung der Gemeindeversammlung, dass mit dem neuen Weg etwa 56 Hektaren Wald mit etwa 11'000 Kubikmeter hiebreifen Holzes erschlossen werden könnten.

Er verwies darauf, dass bis zu diesem Zeitpunkt das geschlagene Holz jeweils den ganzen Hang hinunter «geriest» werden musste, was am verbleibenden Bestand und dem Jungwuchs jeweils grossen Schaden verursachte. Durch den neuen Weg würde der ganze Hang ziemlich in der Mitte durchschnitten, dadurch würden die Flächen besser erschlossen, was eine vermehrte (Holz-)Produktion zur Folge hätte.

Der Titel der entscheidenden Bürgergemeindeversammlung vom 9. März 1921. Peter Brotschi/Archiv Bürgergemeinde

Der Ruf nach «Notstandsarbeiten»

Im Verlaufe der Bürgergemeindeversammlung vom 9. März 1921 war die Arbeitslosigkeit ein grosses Thema. Schon am 9. Februar 1921 hatten nämlich 95 stimmberechtigte Bürger mit einer Eingabe verlangt, dass eine ausserordentliche Gemeindeversammlung über die eventuelle Einführung von Notstandsarbeiten sprechen sollte. Aus der Mitte der Versammlung kam denn auch das Votum, dass «in 2–3 Wochen ca. 300–400 Arbeiter arbeitslos würden», sodass mit dem Bau der Vorbergstrasse möglichst schnell begonnen werden sollte.

Vom Bau der «neuen Bergstrasse» Genau vor 100 Jahren, zwischen 1921 und 1923, wurde die heutige «neue Bergstrasse» als Projekt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gebaut. In einem zweiteiligen Beitrag blicken wir auf die Entstehung dieser wichtigen Grenchner Strasse zurück, die mit den durchgeführten Verkehrssperrungen aufgrund von Abrutschen, anstehenden Sanierungsarbeiten und hängigen Einsprachen momentan auch ein Politikum ist. Im heutigen Beitrag geht es um die Beschlussfassung zum Bauprojekt, im kommenden Artikel werden wir auf die technischen Aspekte des Baus und dessen behördliche Abnahme eingehen. Die beiden Artikel basieren auf den im Archiv der Bürgergemeinde Grenchen aufbewahrten Protokollen und Unterlagen. (pbg)

Weitere Votanten bekräftigten die Dringlichkeit, dass die Gemeinde in der Pflicht sei, Arbeitsgelegenheiten zu beschaffen. Auch wurde der Freude Ausdruck gegeben, dass sich keine Gegner des Projekts gemeldet haben und dass das «schöne Werk einstimmig beschlossen werden möge zur Linderung der gegenwärtigen Not der Bürger wie Einwohner».

Der Kreditantrag betrug 320'000 Franken. Im handschriftlichen Protokoll der Bürgergemeindeversammlung ist festgehalten: «Durch Erheben von den Sitzen erklärten die Anwesenden mit Einmütigkeit Annahme des Antrags des Bürgerrats.» Und Gemeindeschreiber Stüdi fügte noch folgenden kommentierenden Satz hinzu: «Es darf hier füglich dokumentiert werden, dass dieser Beschluss der ganzen Gemeinde zur grossen Ehre gereicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen