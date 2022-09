Die Modellflieger sind zurück am Grenchner Flughafen

Grenchen «Riesige Freude nach drei Jahren Pause»: Am Sonntag gehört der Flughafen wieder den Modellflugzeugen Die Modellfluggruppe Grenchen lädt nach drei Jahren wieder zum Flugtag ein. Die Modellpiloten zeigen ihr Können mit Formationsflügen und Grossmodellen. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Nach drei Jahren gehört der Flughafen Grenchen wieder mal den Modellfliegern. Peter Brotschi

Wenn die Tage kürzer werden, dann kündet sich der Flugtag der Modellfluggruppe Grenchen an. Schon seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass der Flughafen Grenchen einen Tag lang den vom Boden aus gesteuerten Flugzeugen gehört. Am kommenden Sonntag ist es nach der coronabedingten Pause von drei Jahren wieder einmal so weit. Viele Grossmodelle und Formationsflüge mit Jets werden das Publikum begeistern.

Seit 81 Jahren gibt es die Modellfluggruppe Grenchen des Aero-Clubs der Schweiz: 1941, als der Flughafen Grenchen wegen des Zweiten Weltkriegs nur für die Armee diente, gründeten ein paar flugbegeisterte Grenchner den Verein. In den Anfangsjahren flog man die unmotorisierten Modelle vor allem von den Hanglagen aus, von denen es am Jurasüdfuss viele gibt.

Eigenes Clubhaus auf dem Flugplatzgelände

Als Baulokale dienten auch Schulhäuser, so beispielsweise das Kastels, bis der Verein schliesslich auf dem Flughafen seine Heimat fand. Seit langem haben die Modellflieger ein Clubhaus auf dem Flugplatzgelände und nördlich des Witibaches ihre Piste, zusammen mit der Landefläche der Fallschirmspringer.

Einmal im Jahr gehört der «grosse» Flughafen aber der Modellfluggruppe Grenchen. Vor dem Kontrollturm werden die Modelle präsentiert und vorgeflogen. Stündlich haben die menschtragenden Flugzeuge zwar Slots für Starts und Landungen, sonst aber dominieren auf dem Flughafen die kleineren Flugzeuge, in deren Reihen aber wiederum ganz schön grosse Modelle zu sehen sein werden.

Die Vielfalt der Luftfahrt ist am Modellflugtag präsent. Da sind einmal die unterschiedlichsten Fluggeräte, von historischen Maschinen bis zu Helikoptern und Segelflugzeugen. Da sind aber auch die verschiedenen Flugarten, vom atemberaubenden Einzelkunstflug bis zu Formationsflügen mit Jets. Etliche der Piloten, die in Grenchen zu Gast sind, haben auf nationaler und internationaler Ebene einen guten Namen.

Sensationelle Akrobatikflüge werden am Modellflugtag Grenchen zu sein. Peter Brotschi

Ein Spezialakt ist ein sehr grosses Segelflugzeug, das am Schleppseil hochgezogen und über dem Flugplatz seine eleganten Kreise ziehen wird. Mit dem Pulsojet wird es aber auch laut und blitzschnell zu und her gehen. Nicht fehlen wird die «Schaumparty», an dem viele kleinere Modelle wie Mücken um die Wette fliegen werden.

Vielfalt von Modellen und Einsatzarten

«Am kommenden Sonntag haben wir ein sehr gutes Gemisch an Flugzeugen und Einsatzarten», sagt Thomas Güdel (Messen), der seit 2021 die Modellfluggruppe Grenchen präsidiert. «Wir möchten unser Hobby dem Publikum zeigen und Jung und Alt animieren, sich dem spannenden Modellflugzeugbau zu widmen. Es ist für uns eine riesige Freude, dass wir nach drei Jahren den Modellflugtag endlich wieder durchführen können.»

Für Abwechslung ist also wie immer an den Grenchner Modellflugtagen gesorgt, eine Festwirtschaft und Verkaufsstände runden den Anlass ab. Der Eintritt ist frei mit einer Kollekte.

Sonntag, 18. September, Flughafen Grenchen, Modellflugtag der Modellfluggruppe Grenchen, 10 bis 17 Uhr. www.mg-grenchen.ch

