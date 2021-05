Lindenhaus Alles begann vor 50 Jahren: Wie die Grenchner Jugend sich Gehör verschaffte und ein Jugendzentrum erkämpfte Vor genau 50 Jahren war der Verein KJZ gegründet worden mit dem Ziel, in Grenchen einen Jugendtreffpunkt zu errichten. Eine Sammlung von Fotos an den Türen des Lindenhauses bietet einen Einblick in die Geschichte. Oliver Menge 17.05.2021, 05.00 Uhr

Werner Schläfli 50 Jahre Verein Komitee Jugendzentrum Grenchen Stille Vernissage an den Eingängen des Lindenhaus Grenchen mit Fotos der 50 Jahre. Oliver Menge

Der Grenchner Werner Schläfli ist fest mit der Grenchner Jugendarbeit verbunden, war er doch schon früh dabei, als es darum ging, in Grenchen ein Jugendzentrum zu betreiben. 50 Jahre nach der Gründung des Vereins, der es schliesslich zuwege brachte, stellt Schläfli aktuell eine Dokumentation zusammen, mit Fotos und Berichten aus den 50 Jahren Jugendarbeits-Geschichte. Sie soll etwa in einem Jahr erscheinen.

Er ist ausserdem auch auf der Suche nach Erfahrungsberichten: Interessierte, die in ihrer Vergangenheit etwas mit dem Jugendhaus zu tun hatten, sind eingeladen, ihre Erfahrungen mit einzubringen. «Auch aktuelle Beiträge von Jugendlichen, die das Lindenhaus besuchen, sind gefragt», sagt Schläfli.

Das eigentliche Jubiläumsfest im Lindenhaus soll erst in einem Jahr stattfinden, coronabedingt. Die heutigen Verantwortlichen, Lindenhausleiterin Tamara Moser und der Präsident der Interessengemeinschaft Spielplätze Grenchen ISG, Matthias Meier-Moreno, haben es jedoch ermöglicht, dass letzte Woche eine stille Vernissage einer kleinen Fotoausstellung stattfinden konnte.

Die Fotos sind allerdings nicht im Innern des Lindenhauses ausgestellt, sondern an den Eingangstüren und an der Türe zum Balkon. Sie zeigen einen bunten Querschnitt durch die Geschichte der Jugendarbeit in Grenchen. Schläfli hatte die Möglichkeit, unter anderem auf das Archiv des Lindenhauses zurückzugreifen, das viele Dokumente und Fotoalben enthielt. Auch im Stadtarchiv wurde er fündig und hatte selber einige Dokumente und Fotos behalten, ausserdem steuerten auch ehemalige Mitglieder des Vereins Material bei. Schläfli selber war in den 80er-Jahren Präsident des Vereins und von 1997 bis 2001 im Gemeinderat und Präsident der Jugendkommission.

Werner Schläfli erzählt von den Anfängen. Oliver Menge

Freiräume, neue Musik und Autonomie

Die Geschichte des Jugendzentrums in Grenchen reiht sich beinahe nahtlos in die Geschichte vieler Jugendzentren in anderen Städten der Schweiz, die alle etwa um dieselbe Zeit entstanden sind. Die Jungen wollten Freiräume und Autonomie, sie hörten andere Musik als ihre Eltern und sehnten sich nach einer Erneuerung der verkrusteten politischen Kräfte.

Auch in Grenchen bestand bereits in den 50er- und 60er-Jahren ein reges Interesse der Jugendlichen an einem Jugendraum. Lose organisierte Gruppen wollten einen Jugendhaus realisieren, doch die ersten Anläufe scheiterten: Der Trieboldhof an der Kastelstrasse sollte ausgebaut werden, im Souterrain der Alten Turnhalle sollte ein Wochenendbetrieb aufgezogen werden - beides kam nicht zustande. Der 1969 gegründete Tiles-Club führte während zwei Jahren Discoveranstaltungen im Rösslisaal durch, den sie selber renoviert hatten. Und weil sie damit Erfolg hatten, planten sie weiter: In der Tribüne des FC Grenchen sollte ein Raum für sie ausgebaut werden. Doch der FCG zog sein bereits zugesichertes Einverständnis in letzter Sekunde zurück und auch dieses Projekt scheiterte.

Der Verein wird gegründet

1970 begann man mit der Planung für das Komitee Jugendzentrum, welches am 14. Mai 1971 offiziell als Verein gegründet wurde. Das Komitee war sozusagen die Dachorganisation verschiedener Grenchner Jugendgruppen wie der Pfadfinder, der junge Kirche, dem Zwinglibund, der kritischen Jugend aus gewerkschaftlichen Kreisen und interessierten Einzelpersonen.

Erneut machte man sich auf die Suche nach einer Lokalität bei den Behörden. Der Keller im Schulhaus II kristallisierte sich heraus, war aber noch nicht zu haben. In diesen Jahren wurde die Grenchner Kläranlage gebaut. Für die Bauarbeiter hatte man neben der Baustelle eine Baracke aufgestellt, die mit Abschluss der Arbeiten nicht mehr benötigt wurde.

Beim Aushub im Lindenpark für den Pavillon kamen Knochen zum Vorschein. zvg

Die Baubaracke als erstes Jugendzentrum

Im Oktober 72 schliesslich waren die Behörden damit einverstanden, dass der ZAG-Pavillon in den Lindenpark gezügelt wird. Die Jugendlichen waren aktiv mit dabei, brachen den Pavillon bei der heutigen ARA ab und bauten ihn am neuen Ort wieder auf. Bei den Aushubarbeiten fürs Fundament kamen Knochen ans Tageslicht - bis 1911 war hier der Grenchner Friedhof. Die Jugendlichen wendeten rund 6000 Stunden Fronarbeit auf.

Die Jugendlichen wendeten rund 6000 Stunden Fronarbeit für den Bau auf. zvg

Am 10. November 1974 wurde der Pavillon nach eineinhalb Jahren Abbruch- und Bauzeit eingeweiht. Während 10 Jahren fanden hier nicht nur Disco-Veranstaltungen und Konzerte statt, sondern auch Filmvorführungen, Lesungen, Bildungsveranstaltungen etc. Über 70 Freiwillige organisierten den Betrieb im JZ. Nebst der Leitung gehörten auch Arbeitseinsätze der Jugendlichen in der Partnergemeinde Unterschächen, Skilager, Sportveranstaltungen und Konzerte dazu. Erster Präsident des Vereins KJZ war übrigens Bruno «Knorrli» Meier, der letztes Jahr verstorben ist und der sich in seiner Zeit als Kantonsrat stark für die Jugend einsetzte.

Arbeitseinsatz in Unterschächen. zvg

Der Gegenwind liess nicht auf sich warten

Schon von Beginn weg hatten die Jugendlichen und der Verein Komitee Jugendzentrum auch Gegenwind. Ihre Tätigkeiten wurden mit Argusaugen beobachtet und nicht zuletzt die damaligen Zeitungen - Solothurner Zeitung und Grenchner Tagblatt, Solothurner Nachrichten und Solothurner AZ sowie das Bieler Tagblatt - mischten fröhlich mit. Auch manchen politischen Exponenten war das Jugendzentrum ein Dorn im Auge. So behauptete beispielsweise der damalige Präsident des Jugendausschusses, das KJZ sei «links unterwandert». Anschuldigungen, die stets widerlegt werden konnten.

«Mit der Zeit stellten wir aber fest, dass eine professionelle Leitung nötig war»,

sagt Schläfli. Und man habe auch festgestellt, dass man im alten Pavillon zu wenig Platz hatte. 1980 wurde mit Denis Mosimann der erste Sozialarbeiter als Jugendarbeiter vom Verein KJZ angestellt, der seine Arbeit mit den Arbeitsgruppen koordinierte. Nach zwei Jahren stellte sich heraus, dass eine Person alleine nicht genügt. Irene Affolter-Fringeli wurde angestellt. Um die Platzprobleme zu beheben wurden erneut mehrere Projekte angeschaut, so der Keller im UG des Schulhauses 2 oder der Tannhof - letzteres scheiterte aber an den Einwänden der Anwohner.

Ein Neubau statt neuer Provisorien

Dann schlug die Stadt vor, am Standort des Pavillons im Lindenpark einen Neubau zu erstellen. Die Jugendarbeiter und der Verein konnten bei der Planung aktiv mitwirken, so Schläfli, und auch beim Bau durch Fronarbeit mithelfen. 1985 wurde das Lindenhaus in seiner jetzigen Form eröffnet. Der Kanton unterstützte den Neubau grosszügig aus dem Max Müller-Fonds, mit der Bedingung, dass auch Werkstätten errichtet werden. In der Folge gehörten auch Töpferkurse und andere Handwerkskurse zum Angebot im Lindenhaus, nebst der Beratungstätigkeit und der gassennahen Infrastruktur für Jugendliche, sagt Schläfli.

Letzte Arbeiten am Dach des Neubaus. zvg

Ab 1982 spürte man die Auswirkungen der Zürcher Unruhen bis in die Provinz. Während dem Höhepunkt der offenen Drogenszene in Zürich und nach der Schliessung des Platzspitzes (1992) hatte dies auch Auswirkung in unsere Region. Jugendliche und junge Erwachsene mit Problemen wurden in Grenchen als regionales Zentrum stärker wahrgenommen. Die Drogenproblematik konnte aber weitgehend aus dem Jugendhaus herausgehalten werden.

Ab 1995 begannen sich die Sparübungen des Kantons und der Stadt auf den Betrieb auszuwirken. Die Stadt hatte mehr und mehr finanzielle Probleme und die Frage stellte sich immer wieder: braucht es überhaupt Jugendarbeit? In den Jahren 95 bis 97 erreichte die Krise ihren Höhepunkt: Der Gemeinderat hatte so viele Gelder gestrichen, dass Jugendarbeit eigentlich nicht mehr möglich war. 99 beschloss die bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat sogar, das Lindenhaus bis Ende Jahr zu schliessen.

Das Aus wurde gerade noch verhindert

Zum Glück sei es nicht so weit gekommen, sagt Schläfli. Dank einer Motion von Yvonne Kieliger an der Gemeindeversammlung damals wurde ein Leistungsauftrag ausgearbeitet, die ISG erhielt den Zuschlag für die Leitung des Hauses. Nach Heidi Grolimund und Samuel Wendel kehrte übrigens Bruno Meier 2009 als Präsident der Trägerorganisation, nun der ISG, in die Kinder-und Jugendarbeit zurück.

Das Jugendzentrum Lindenhaus, wie es sich aktuell präsentiert.

Michel Lüthi

Das Fest soll zum Jubiläum soll im Rahmen des Lindenhaus-OpenHouses 2022 nachgeholt werden. Spätestens dann wird Werner Schläfli einige Geschichten, Fakten und Mythen aus den 50 Jahren in Form einer Publikation präsentieren. «Falls Sie auch etwas dazu beitragen können und wollen, nehme ich sehr gerne Beiträge und allenfalls weitere Fotos oder Dokumente per Mail (50jz_usw2540@bluewin.ch) oder per Post (Fichtenweg 4a) entgegen», so Werner Schläfli.