Grenchen «Absolutes Konsumverbot trifft uns empfindlich» – Kinobesitzer hoffen auf Nachholbedarf Endlich wieder in den Ausgang: Rex und Palace in Grenchen hoffen auf den Nachholbedarf der Leute. Diesbezüglich ist man vorsichtig, aber optimistisch. Daniela Deck 26.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinos vor der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown: Angel Rodriguez im Kino Rex Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Vorsichtig optimistisch: So sieht der Grenchner Kinobesitzer, Angel Rodriguez, die aktuelle Situation. Trotz eingeschränkten Zugangs im Kino und an der Schwelle zur Sommersaison mit der Verlagerung der Aktivitäten nach draussen sieht er keinen Grund, Trübsal zu blasen. Die Stammkundschaft kehrt ins Palace und ins Rex zurück und Eltern mit Kindern entdecken das Filmerlebnis in Gemeinschaft. Entsprechend sind Familienfilme, animiert (wie «Raya und der letzte Drache», im Rex) und nicht animiert («Immer Ärger mit Grandpa», im Palace), derzeit Trumpf.

Die Kinobranche hat Nachholbedarf. Manche Filme, die letzten Winter hätten lanciert werden sollen, kommen jetzt erst langsam auf die grosse Leinwand. Ein Beispiel dafür ist «Wonder Woman 1984», die jetzt in den Startlöchern steht, um ihre Welt und ihre Liebe zu retten. Die Filme stauen sich, was in deren Produktion nicht nur die Kreativität dämpft, sondern auch für leere Kassen sorgt.

Dennoch wurden die Kinobetreiber Mitte April vom Öffnungsentscheid des Bundes überrascht. «Um den Betrieb wieder hochzufahren, wären wir um ein paar Wochen Vorlauf froh gewesen. Das wurde vom Dachverband stets so kommuniziert», sagt Rodriguez. «Trotzdem waren wir natürlich erleichtert und machen das Beste aus der Situation.»

Es braucht Zeit, bis alles wieder zusammenspielt

«Die Filme müssen beworben werden, was Zeit braucht. Oftmals hängen Filmstarts in der Schweiz auch von Deutschland ab»,

erklärt der Kinobetreiber. Die Anlaufzeit gilt nicht nur für die Kinobesitzer, sondern auch für die Filmverleiher. Von ihnen hängt nicht nur ab, ob ein Streifen grundsätzlich erhältlich ist, sondern auch die Sprachsynchronisation. Dem Vernehmen nach, so Rodriguez, trifft die Situation auch die Produktionshäuser und Verleihfirmen finanziell.

Die Notlösung, Kinofilme während der Pandemie gegen Bezahlung auf Streaming-Plattformen dem Publikum zugänglich zu machen, schadet Kinos und Verleihern ebenso wie die Pandemie an sich. Der Kinobesitzer sagt: «Solange die Säle geschlossen bleiben mussten, war das Ausweichen in die Streaming-Pools verständlich. Doch ich hoffe, dass dies nicht zur Normalität wird. Dass die Kinos weiterhin den Filmen durch ihre Exklusivität die entsprechende Gewichtung und den verdienten Zauber verleihen dürfen.»

Die Produzenten der Filme, in der Schweiz wie in Hollywood, sind ebenfalls gefordert. Unter den herrschenden Bedingungen ist es schwierig, Filme zu machen. Rodriguez erklärt: «Ein Film entsteht durch die Zusammenarbeit sehr vieler Filmschaffenden und bis alle Instanzen wieder zusammenspielen, benötigt es Zeit.» Grosses Kino lasse sich nicht innerhalb von ein paar Wochen aus dem Boden stampfen.

Damit das Popcorn nicht ganz fehlt

Dass die Kinos aktuell in der ersten Wochenhälfte eingeschränkte Öffnungszeiten haben, hängt allerdings nicht nur vom handicapierten Filmangebot ab. Die Besucherzahlen sind noch bescheiden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Masken- und Abstandspflicht sind ein Hemmschuh, allerdings nicht der wichtigste. «Was uns empfindlich trifft, ist das absolute Konsumationsverbot im Kinosaal. Ich hoffe, dass es bald aufgehoben wird», sagt Rodriguez. «Popcorn und Glace sind ein wichtiger Bestandteil des Kinoerlebnisses.»

Rex und Palace versuchen, den Missstand mit «Popcorn to go» (Take-away) zu mildern. Manche Besucherinnen und Besucher schauen zuerst den Film und nehmen dann das Popcorn nach Hause, um das Gefühl vom Ausgang noch etwas zu verlängern. Die meisten Leute hätten Verständnis für die Einschränkungen. Doch hin und wieder müssen die Angestellten für die Vorschriften der Behörden Blitzableiter spielen, weiss der Kinobetreiber aus Erfahrung. Stellvertretend bekommt Rodriguez’ Team dann den Frust ab.

Insgesamt ist Angel Rodriguez zuversichtlich und gibt sich kämpferisch: «Wir schwimmen, solange wir können.» Unter Vorbehalt erneuter behördlicher Bremsen darf sich das Publikum auf die Neuauflage des Klassikers «Tom und Jerry» freuen (Filmstart in Grenchen: 17. Juni), «Cruella» (27. Mai), «Godzilla vs. Kong» (17. Juni), «Fast And Furious» (8. Juli). Hinzu kommen im Sommer «Black Widow», «Jungle Cruise», «Free Guy» und voraussichtlich – endlich – der neue «James Bond» (30. September).