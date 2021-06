Eigentlich hatte Willi Marti, der mit Jahrgang 1948 das Geschäft mit den Karussells 1973 begonnen hat und schon seit bald 50 Jahren betreibt, seinen Sohn als Nachfolger vorgesehen. 2015 übernahm dieser den Betrieb denn auch, allerdings nur bis 2018. Dann musste Willi wieder ran, der Sohn habe der Belastung nicht standgehalten, sagt er.

Rachel Garcia hatte selber schon vor 18 Jahren bei Marti als Aushilfe begonnen und betreute die Karussells. Sie machte auch das Lastwagenpermis, um die Sattelschlepper selber fahren zu können, und fuhr von 2008 bis 2019 als festangestellte Lastwagenchauffeurin bei Murpf-Transporte. Nebenher betrieb sie die Karussells an Chilbis und Dorffesten.

Jetzt hat sie mit Willi Marti einen Mietkaufvertrag abgeschlossen und bezahlt ihm jährlich einen Teil der Ablösesumme für die Anlagen. Mit Ausnahme des letzten Jahres, als Marti ihr den Betrag erliess. Der Geschäftssitz bleibt weiterhin in Biberist, Willi Marti behält selber die Schiessbude und das Büchsenwerfen, ist aber auch immer noch zur Stelle, wenn es ihn irgendwo braucht. Geschäftsführerin ist aber jetzt Rachel Garcia. Marti will sich aber noch lange nicht zur Ruhe setzen, denn schliesslich sei er noch «zwäg»: Er hat bereits ein OK ins Leben gerufen, um in Biberist einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen.