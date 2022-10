Chürbisnacht Grenchen: Die Leute, die am Karren ziehen

Grenchen 25 Jahre Chürbisnacht: «Wir sind noch da, wir machen weiter und wir freuen uns auf das Jubiläum» Die Grenchner Chürbisnacht findet am 28. Oktober zum 25. Mal statt. Zeit, um mit OK-Präsidentin Jenny Mattila voraus- und zurückzuschauen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 19.10.2022, 19.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

OK-Präsidentin Jenny Mattila (rechts) präsentiert die Jubiläumsplakette zusammen mit Beta Giger, (Abzeichen-Verantwortliche im OK) und Patric Jäggi, Fachleiter Abteilung «Art + Quer» im Netzwerk Grenchen. zvg

«Sind Sie Frau Chürbisnacht?», wurde Jenny Mattila einmal gefragt. Diese Frage kann man getrost mit Ja beantworten, wenn man die OK-Präsidentin dieser beliebten Grenchner Institution einmal erlebt hat. Jenny Mattila brennt zu hundert Prozent für die Nacht der Nächte, die am 28. Oktober dieses Jahres bereits zum 25. Mal stattfindet.

«Es ist so ein toller Anlass, dazu politisch und religiös neutral», sagt sie voller Begeisterung. Zwar arbeitet sie wie alle sieben Mitglieder des «Chürbisgeister» genannten Event-OKs ehrenamtlich, aber das Engagement ist genauso wie die Begeisterung riesig.

Die gebürtige Schwedin, die schon seit vielen Jahren in der Schweiz lebt und mit einem Westschweizer verheiratet ist, spricht sehr gut Deutsch. Die Mutter dreier Töchter arbeitet Teilzeit als Redaktionsassistentin bei der naturwissenschaftlichen Zeitschrift «Acta Biomaterialia». Seit zwölf Jahren ist sie bei der Chürbisnacht dabei.

Kein Detail ist zu klein und scheint zu unbedeutend, als dass Jenny Mattila ihm nicht Aufmerksamkeit schenken würde. Doch sie sagt: «Ohne mein Team würde ich nie so einen Anlass auf die Beine stellen können.» Und: «Ja, es sind viele Stunden Arbeit dahinter.»

Jenny Mattila ist auch eine gute Netzwerkerin. Sie nennt immer wieder Namen von anderen Menschen, die sich seit vielen Jahren um die Chürbisnacht verdient machen. Allen voran Iris Minder, die 1996 als Leiterin des Amtes für Kultur die Chürbisnacht «erfand». Diese hat übrigens einen Krimi, «Grenchnernacht», mit dem Thema Chürbisnacht geschrieben, der gerade herauskommt (vgl. Kasten).

Neuer Krimi: «Grenchnernacht» Rechtzeitig zur 25. Chürbisnacht stellte Chürbisnacht-Gründerin Iris Minder ihren vierten Grenchner Krimi fertig. Im zweiten Fall der beiden Fahnder Hedy Steiner und Toni Morand ist die Chürbisnacht spektakuläre Kulisse eines ebenso spektakulären Todesfalls. Jedenfalls wird in einem Kürbis ein ziemlich unappetitlicher Inhalt entdeckt. Und bald ist auch eine Solothurner Staatsanwältin am Tatort. Mehr sei hier nicht verraten. Die öffentliche Buchvernissage findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Eusebiushof (Schulstrasse 1) statt.

Aber auch viele andere Namen, die weniger bekannt sind: So erwähnt sie etwa Yuwarin Flury, die auch seit langem dabei ist und das Chürbisschnitzen demonstriert.

Immer wieder betont Jenny Mattila, wie dankbar sie sei für die Mithilfe vieler, etwa auch der Lehrerinnen und Lehrer, der Tanzschule Move, für die Unterstützung der Stadt Grenchen usw. «Ohne die Schulen könnten wir keinen Umzug machen; und der Umzug ist einfach wunderschön.»

Besondere Stimmung: der Umzug 2019. Hanspeter Bärtschi

Sie hofft, dass auch wieder vermehrt Quartiere mitmachen, wie dies früher der Fall war.

«Es braucht auch immer wieder neue Energien, neue Ideen und Kräfte.»

Vielleicht müsse man die Organisation der Nacht auch einmal umstrukturieren, aber sie möchte keine Eventfirma, die das übernehmen würde. Es gebe auch Grenzen bezüglich des Wachstums, es solle ein schöner Event bleiben. Man möchte nicht ein Halloween-Fest sein, sondern ein Fest um die grösste Beere der Welt; denn botanisch ist die orange Frucht tatsächlich eine Beere.

Chürbisnacht 2022: Plaketten-Produktion beim Netzwerk Grenchen. zvg

Die Höhepunkte sind zur diesjährigen Jubiläumsausgabe viele: etwa eine spektakuläre Feuershow, natürlich der Markt, der Umzug mit fast 50 Gruppen, die Ziehung der Wettbewerbspreise (das Abzeichen ist gleichzeitig das Los), die Show der Move Danceschool und vieles mehr. Zum ersten Mal dabei sind die Stubenhöckler und auch das Bachtelen, das Lindenhaus und das Alterszentrum Weinberg, die bei der Deko und auf dem Markt mithelfen.

Nach den zwei pandemiebedingt reduzierten Ausgaben freut sich Jenny Mattila besonders auf die diesjährige Chürbisnacht: «Wir sind noch da, wir machen weiter und wir freuen uns auf das Jubiläum!»

Am Markt vom Freitag startet der Vorverkauf der Chürbisnacht-Plakette, die vom Netzwerk Grenchen produziert wurde.

Vor 25 Jahren: Wie alles begann

Im Herbst 1996 war es, als der damaligen Leiterin des Amtes für Kultur, Iris Minder, die leuchtenden orangenen Kürbisse auf den Feldern auffielen. Was bis anhin als Schweinefutter abgetan wurde, bahnte sich langsam den Weg in die kreativen Küchen. In einer schlaflosen Nacht wurde die Idee geboren, für Grenchen in der dunklen Jahreszeit ein Lichterfest zu organisieren, ein Fest zu Ehren dieser leuchtenden Beere.

Minder fand sehr schnell begeisterte Mitkämpfende, die sich engagiert einbrachten, um so ein Lichterfest zu organisieren. Man war sich einig, dass es ein sinnlicher Anlass werden sollte, der sich von dem ebenfalls aufkommenden Halloween abgrenzen sollte. Alle zu einem Volksfest gehörenden Elemente wie Musik, Tanz, Feuer, Markt, Lichter, Essen und Umzug wurden von diesem rührigen Chürbisnacht-Komitee, den Chürbisgeistern, mit viel Herzblut geplant und durchgeführt. Ja, es wurde auch ein Abzeichen kreiert und ein Chürbisnacht-Lied komponiert.

Quartierbewohner stellten riesengrosse Lichterbilder für den Umzug her, ganze Schulklassen bereiteten sich für den Umzug vor und schnitzten Räbelichter, Vereine, Bauern und Einzelpersonen verkauften an liebevoll dekorierten Ständen alles, was mit Kürbis zu tun hatte, es gab musikalische Darbietungen und ein Metzger kreierte eine eigene Kürbisbratwurst.

Der Zivilschutz war sofort bereit zu unterstützen, der Werkhof engagierte sich, ja die ganze Stadt unterstützte die Geburt der Gränchner Chürbisnacht. Man kam überein, die Chürbisnacht jährlich am letzten Freitag im Oktober durchzuführen. Und so fand dann am 31. Oktober 1997 die allererste Chürbisnacht Grenchen statt. Und nicht nur die ganze Stadt – auch der Himmel stand hinter diesem Lichterfest. Schönstes Wetter, strahlende Gesichter, ein übervoller Marktplatz und sich gegenseitig auf die Füsse tretende Zuschauer beim Lichterumzug waren der Dank für die immense Arbeit der Chürbisnacht-Pioniere.

Die zweite Chürbisnacht wurde völlig verregnet. Und trotzdem waren sich die Chürbisgeister sicher, dass es weitergehen wird, weil das Fest hält, was es verspricht: eine Tradition zu werden. Am 28. Oktober 2022 feiert die Gränchner Chürbisnacht bereits den 25. Geburtstag, ist gewachsen und gediehen.

Zu verdanken ist dies all den engagierten ehrenamtlichen Kämpferinnen und Kämpfern für die Chürbisnacht, für Grenchen. Und es ist das eingetreten, was sich die Initiantin 1996 gewünscht hat: Die Gränchner Chürbisnacht ist zu einem Volksfest geworden, zu einer Grenchner Tradition, die für die neuen Generationen «schon immer» da gewesen ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen