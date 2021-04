Flugplatz Grenchen Heute vor 90 Jahren landete die erste Maschine auf dem Flughafen Die Gründungszeit des Flughafens Grenchen im Spiegel des «Grenchner Tagblatts» von 1931. Pünktlich um zwei Uhr landete das Flugzeug am 12. April 1931 auf dem Flugplatz. Peter Brotschi 12.04.2021, 05.00 Uhr

Das Gründerkomitee des Aero-Clubs Grenchen vor dem neu eingetroffenen Flugzeug am 12. April 1931. In der Mitte das Ehepaar Lili und Adolf Schild sowie Pilot Ernst Knab. zvg

Heute vor 90 Jahren landete das erste Flugzeug auf dem neu gegründeten Flugplatz Grenchen. Vielleicht war es ein Zeichen für die nach dem Zweiten Weltkrieg eintretende Bedeutung des Grenchner Anschlusses an die dritte Dimension, dass bereits die erste Landung ein internationaler Flug war: Ernst Knab (1904 – 1998) und sein Mitflieger Marco Tettamanti (1891 – 1966) überführten das neue Flugzeug von der Fabrik in London nach Grenchen.

Tettamanti war damals Wirt des Restaurants «Metzgerhalle» in Grenchen und im Ersten Weltkrieg Pilot der italienischen Luftwaffe. Knab war Militärpilot und arbeitete als Techniker in der Grenchner Uhrenindustrie.

Zwischenhalt in Paris

Am 9. April 1931 starteten die beiden in London, flogen nach Croydon und von dort über den Ärmelkanal nach Saint-Inglevert. Von da ging es gleich weiter nach Paris-Le Bourget. Offenbar gefiel es den beiden Grenchnern in der Metropole an der Seine, da sie den ganzen 10. April in Paris blieben.

Anderntags ging es mit einer Zwischenlandung in Romilly zum Flugplatz Sternenfeld bei Basel, wo sie erneut übernachteten. Am Sonntag, 12. April, startete das Duo um 13.20 Uhr in Basel, flog über den Oberen Hauenstein (Knab stammte aus Waldenburg) und landete pünktlich um 14 Uhr auf dem neuen Flugplatz, wo ein grosses Empfangskomitee bereit stand.

Am Montag schrieb der damalige Redaktor Walter Leuenberger im «Grenchner Tagblatt»: «Die Klubmaschine C. H. 220, ein Havilland Doppeldecker 100 PS, ist gestern Sonntag nachmittag Punkt 2 Uhr, gesteuert von Herrn Oberlieutnant Knab, von London herkommend via Paris-Basel, und nachdem sie einige Begrüssungsschleifen sowohl über der Residenz wie auch über Grenchen gezogen hatte, glatt auf unserem Flugfeld gelandet.»

Leuenberger beschrieb auch das neue Flugzeug: Die «Grenchener Motte» (die Flugzeugbezeichnung lautet korrekt De Havilland DH.60 Moth) sei ein solides und dabei «handwerkliches» Flugzeug, das bei verhältnismässig geringem Motorengeräusch nur so daherzuschweben komme und für jede Sicherheit Gewähr zu leisten scheine.

Die Zeitung verwies darauf, dass Pilot Knab noch am gleichen Tag die ersten Passagierflüge ausführte: Laut Flugreisebuch des Flugzeugs, das im Grenchner Stadtarchiv aufbewahrt wird, waren dies Fabrikant Sallaz, Fotograf Roth, Prokurist Schweingruber, Fabrikant Jeannerat sowie – die erste Passagierin – Frau L. Schild-Zappelloni. So die Originaleinträge von Ernst Knab. Vornamen führte man damals noch nicht gerne auf: Titel, Beruf und militärischer Grad waren wichtiger.

Das GT war von Beginn an mit dabei

Das Grenchner Tagblatt begleitete schon die Vorarbeiten zur Gründung des Flugplatzes. So wurde in der Ausgabe vom 25. Februar 1931 berichtet, dass im Hotel Löwen unter dem Vorsitz von Fabrikant Adolf Schild die definitive Gründungsversammlung der Sektion Grenchen des Aero-Club der Schweiz stattgefunden habe. «Die Liste verzeichnet bereits 50 Aktiv- und etliche Passivmitglieder, ein Resultat, das genug vom Interesse am Flugsport zeigt und dem Verein die absolute Lebensfähigkeit gibt.»

Im längeren Artikel wird darauf verwiesen, dass man sich auf die Beschaffung eines De Havilland-Doppeldeckers einigte. Nicht unerwähnt blieb, dass der Motor dieses Flugzeugs mit Magneten der Firma Scintilla aus Zuchwil ausgerüstet sei. Zudem erfuhr man, dass das Baugesuch für den Hangar eingereicht worden sei.

Redaktor Leuenberger meinte im gleichen Beitrag noch vorausschauend, dass der Flugsport unzweideutig eine grosse Entwicklung erleben werde. Und: «Der Aero-Club Grenchen, diese erste derartige Vereinigung im Kanton Solothurn, ist sich dessen bewusst und hofft, stets nur zum Nutzen und Ansehen unserer Ortschaft zu handeln.»

Zwei grosse Anlässe folgten der Flugplatzgründung. Am Sonntag, 10. Mai 1931, fanden die feierliche Flugplatzeinweihung und die Taufe des Flugzeugs statt. Das «Grenchner Tagblatt» schrieb am anderen Tag aktuell über das Ereignis: «Eine gewaltige Menschenmenge hatte sich bei herrlichem Frühlingswetter auf dem Flugplatz eingefunden.»

Vertreter des Militärs waren anwesend wie auch der Flugplatzdirektionen von Dübendorf und Bern. Als Taufpatin für das Flugzeug amtete Lili Schild, die Ehefrau von Flugplatzgründer Adolf Schild. Anwesend war auch Alfred Comte aus Délemont, einer der ersten Schweizer Militärpiloten, der 1919 zusammen mit Walter Mittelholzer die erste Schweizer Flugverkehrsgesellschaft gründete und am Zürichsee eine Flugzeugbau betrieb.

10'000 kamen sogar mit Extrazügen zum Flugtag

Mitten im Hochsommer, am 26. Juli 1931, lud der Aero-Club Grenchen zum ersten Flugtag ein. Das «Grenchner Tagblatt schrieb am darauffolgenden Tag in einem grossen Artikel über diese Ereignis, das 10'000 Menschen auf dem Flugplatz versammelte. Extrazüge fuhren von Solothurn und Delémont. Die meisten dürften wohl zum ersten Mal Fallschirmabsprünge gesehen haben, was damals noch sehr neu war.

Der Unteroffiziersverein Grenchen half mit bei der Sicherung des Flugplatzes und der Verkehrsverein unter dem Vorsitz von Leo Wullimann (heute Grenchen Tourismus) bei der Organisation des Anlasses. Die Luftwaffe schickte drei fabrikneue Dewoitine D.26 nach Grenchen, die im Einzel- und Formationsflug die Massen begeisterten.

Originalton «Grenchner Tagblatt»: «Das war grossartig, was diese Künstler alles ausführten. In einem Zug tief über das Publikum (Anmerkung des Autors: Heutzutage streng verboten!) hinauf in die Lüfte zur Ausführung von Looping, dann das Überschlagen wie ein Wasserrad, der Sturz in die Tiefe, die sog. Vrille, und das Gleiten und Schwenken hinauf und hinab, zeigte die zuverlässige und meisterhafte Handhabung unserer Schweizer Flugzeuge Dewoitine durch die schwindelfreien Fliegeroffiziere unserer Armee.»

Auch Frauen waren willkommen

In einer Notiz schrieb das «Grenchner Tagblatt» am 17. März, dass sich der Aero-Club Grenchen auch mit der Ausbildung von Flugschülern befassen werde. Fluglehrer sei der Flieger-Oberleutnant Knab. Fluglernbegierige, auch Damen, seien herzlich willkommen. Man könne sich an den Präsidenten, Fabrikant A. Schild, wenden.