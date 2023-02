Granicum Grenchen am Ende: «Müssten doppelt so viel produzieren»

Granicum schliesst Warum Roger Lötscher die Granicum-Brauerei aufgibt: «Wir müssten doppelt so viel produzieren» Für viele ziemlich überraschend kam die Ankündigung, dass die Granicum-Brauerei am 8. April ihre Tore schliesst. Betreiber Roger Lötscher gibt Auskunft über die Gründe. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 07.02.2023, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger und Lydia Lötscher im Brauereilokal an der Solothurnstrasse. Sie müssen die Brauerei aufgeben. Hanspeter Bärtschi

Eine kleine Hoffnung für das Grenchner Bier bestehe allenfalls, falls sich ein Sponsor fände, der die anstehenden grossen Investitionen finanzieren würde, meint der Brauer scherzhaft. Oder wenn eine Gruppe übernehmen würde, welche das Granicum als Hobby betreiben könnte, weil die Mitglieder nicht davon leben müssen. Dies immerhin lässt Roger Lötscher im Gespräch über einem Glas Granicum durchblicken.

Womit wir schon mitten im Problem wären: Andere Kleinbrauereien in der Region funktionieren als Nebenerwerb oder Hobby. Von Granicum müssten zwei Personen leben. Aber Lötschers Mutter Lydia arbeitet aus Idealismus unentgeltlich. Roger Lötscher (40) ist verheiratet und hat einen vierjährigen Bub.

Früher als geplant musste der Sohn übernehmen

Kleine Rückblende: Im Frühjahr 2020 musste Lötscher nach dem unerwarteten Tod seines Vaters und Granicum-Gründers Toni Lötscher früher als geplant in die Kleinbrauerei einsteigen. Die Pandemie erschwerte den Neustart noch zusätzlich, doch Lötscher liess sich nicht entmutigen. Zusammen mit seiner Mutter Lydia und einer Angestellten wagte man sich an die Bewältigung der sich abzeichnenden Durststrecke.

Es wurde in neue Brautanks investiert. Im Herbst 2020 eröffnete man dann die Brauereibeiz, die seither hohe Akzeptanz gefunden hat und die vor allem mehr Platz bietet als der ehemalige Käsekeller, in welchem das Bier bisher ausgeschenkt wurde. Der Neustart ist in dieser Beziehung geglückt, das Bier wurde fleissig gekauft und Roger Lötscher hätte eigentlich vordergründig zufrieden sein können.

Nach der Pandemie habe man im vergangenen Dezember erstmals eine aussagekräftige Vollkostenrechnung machen können, erklärt Lötscher. Aber: Die Produktionskosten können zwar gedeckt werden, für einen anständigen Lohn, geschweige denn die Altersvorsorge der beiden Angestellten reicht es nicht. Eine weitere Angestellte musste man schon während der Pandemie entlassen.

Den Verkauf verdoppeln, dann rentiert's

Lötscher legt die Karten auf den Tisch: «Um von der Brauerei leben zu können, müssten wir doppelt so viel Bier verkaufen wie heute.» Das ist in der aktuellen Infrastruktur nicht möglich. Es müssten bedeutende Investitionen in die Brauerei und in das Gebäude getätigt werden, um die Produktion zu erhöhen und auch zu rationalisieren.

«Leider hat die schwierige Zeit die Reserven regelrecht verbrannt und die Coronahilfe, einmalig vom Staat, deckte kaum einen durchschnittlichen Monatslohn, wovon auch noch die Unkosten vom Buchhalter abgingen», so Lötscher.

Heute fahre man praktisch an der Kapazitätsgrenze. Die Präsenz sei hoch und auch der Anteil an Handarbeit. Und in diese Situation kam auch noch die Energiepreiserhöhung, welche alle Brauereien empfindlich trifft. «Die Energiekosten fressen uns die Marge weg, das Bier würde zu teuer», schildert Lötscher ernüchtert. Auch auswärts brauen habe man als Option geprüft, doch die Kostenersparnis wäre zu gering. Und die «Grenchenness» würde man auch einbüssen damit.

Grosse Dankbarkeit empfinden Lydia und Roger den zahlreichen Restaurants, Wiederverkäufern und Gästen gegenüber. «Sie haben uns motiviert und getragen. Ohne Sie hätten wir den Weg nie so lange gehen können.»

Seit 2004 Bier statt Käse Nächstes Jahr könnte Granicum das 20-Jahr-Jubiläum feiern, seit Toni Lötscher 2004 seine ehemalige Käserei an der Solothurstrasse zur Bierbrauerei umfunktioniert hat. Das Grenchner Granicum-Bier mit der legendären Etikette des Solothurner Künstlers Pavel Schmidt erfreute sich lokal grosser Beliebtheit. Pro Jahr wurden rund 35'000 Liter davon gebraut. Auch zum 125-Jahr-Jubiläum des «Grenchner Tagblatts» braute Toni Lötscher eine spezielle Charge. Bevor es zu Ende geht, werden über die Fasnachtstage die Öffnungszeiten noch einmal grosszügig verlängert. Vom schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch heisst es (ausser Montag und Dienstag) jeweils: «offen so lang's fägt». Der letzte Öffnungstag ist laut Roger Lötscher für Samstag, 8. April, anberaumt. Danach ist wohl endgültig Schluss. Denkbar ist für Lötscher eine Rückkehr in seinen früheren Beruf im Baumaschinensektor, wie er sagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen