Gränchner Gosche – die Fasnachtszeitung erscheint am Donnerstag

«Gränchner Gosche» 2022 Eine Gosche mit träfen Reimen, schönen Zeichnungen und feinen Zwischentönen Bei der Grenchner Fasnacht wird dieses Jahr ziemlich improvisiert. Nicht aber bei der Fasnachtszeitung «Gränchner Gosche». Die Lokalpromis werden schmerz- und stilvoll durch den Kakao gezogen, und auch die Zwischentöne fehlen nicht. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.02.2022, 12.00 Uhr

Titelblatt der «Gränchner Gosche» 2022. Ab Donnerstag ist sie in den lokalen Bäckereien erhältlich. zvg

Jetzt wird sie wieder unters Narrenvolk und die vielen Zaungäste gebracht, die wahre und einzige Grenchner Fasnachtspostille. Auf dem Titelblatt, wie wäre es anders zu erwarten, ein (seltsamerweise immer noch gut gelaunter) Stadtpolizist: «Vor Stapo chasch pro memoria jetz wunderschöni Sticker ha.»

Tja, der Ausverkauf des Korpsmaterials hat also begonnen. Der Kommandant hat ja seinen Badge schon an der letzten Gemeinderatssitzung an den imaginären Nagel gehängt. Da werden die übrigen sicher im Lauf des Jahres noch begehrte Sammlerobjekte. Denn die Gemeinderatskommission (GRK) habe die Verbreitung kurzum unterbunden, weiss die «Gosche».

Zum Glück ist das nur ein Traum ...

Mit einer düsteren Zukunftsvision, die sich zum Glück nur als Albtraum entpuppt, hat Göschi sodann in die (Spar-)Zukunft Grenchens geblickt. Doch Sparfüchse sind nicht nur die Stadtväter und -mütter vom Gemeinderat:

D’Tür vo de Läde si all am roschte

will niemer meh do goht go poschte

jede chauft diräkt us em Bett all’s was är brucht im Internet

Und weiter geht's mit Värsli:

Räge, Räge, Tröpfli

am Hansli schiffts ufs Chöpfli,

das isch für ihn e rächte Fruscht,

het me do bim baue pfuscht.

Wer in letzter Zeit die Gemeinderatsberichterstattung verfolgt hat, weiss, dass es da um den lecken Kindergarten Lingeriz geht. Es bestehe unmittelbarer Handlungsbedarf, was man laut «Gosche» so interpretieren kann, dass in den nächsten drei Jahren mal etwas geht ...

Gesichter sind gut getroffen

Weitere aktuelle Goschen-Themen sind das Elterntaxi und die (fehlenden) Telefonverbindungen ins Stadthaus. Und natürlich der Windpark. Spätestens hier muss man auch den Illustrator der «Gosche» lobend erwähnen, der zwei Wanderfalken zeichnet, die den Windpark in der anderen Waagschale der Justitia locker aufwiegen:

I füüfzg Johr chönnt s’Projekt denn stoh,

me chönnt denn mit em Bau afoh

und vermuetlich gits denn eh

keini Wanderfalke me.

Gut gelungen sind dem Zeichner – es ist kein geringerer als Obernarr Patrick Meier – auch die Gesichter der karikierten Personen. Etwa der oberste Sparfuchs der Stadt, Finanzverwalter David Baumgartner und seine Adlaten in der GRK:

Doch wo setz ich der Hebel a

dass me würklech spare cha

meh als numme zwei, drü Stei

ich ha d’Idee – bir Polizei

bim heimlich Chef vor GRK

het är sofort e Verfächter gha

uf sir Abschusslischte gar nid wit unge

het dä nämlich der Ambüehl gfunge

Gute Miene zu bösem Spiel

Dann zeichnet die «Gosche» frohgemut den Ex-Kadi der Stapo, der allerdings zurzeit nicht so frohgemut ist, wie hier dargestellt. Denn er musste ja die Detailplanung für die Polizei-Abschaffung vornehmen. Auch hier wieder ein Polizist, der gute Miene zu bösem Speil macht?

Robert Gerber: Gute Miene zum bösen Spiel? Gränchner Gosche 2022

Die ganze Korona der Grenchner Promis und Halb-Promis wird auf insgesamt 20 Seiten in die Mangel genommen: Gemeinderäte. Gewerbler, Gastronomen. Auch findige Fussball-Junioren (angebliche) und ihre Sponsoring-Masche werden thematisiert. Merke: Sie könnten jedermanns Enkel sein.

Und dann grassieren Namenskreationen. In Grenchen werden allerlei Strassen umbenannt. Einige weitere Vorschläge drängen sich auf, die wir hier nicht verraten wollen.

Aktualitäten und Altbekanntes aus der Hauptstadt

Nicht fehlen darf der Blick über die Stadtgrenzen hinaus, natürlich Richtung Osten, etwa zu Kurt Fluris Aktenbergen, für welche die «Gosche» ebenfalls einen Vorschlag macht. Ebenda tagt auch der Kantonsrat, der offenbar tief in den Ablasshandel verstrickt ist:

Dr Kantonsrot spricht, es isch dr Wahn

50’000 für e Vatikan

die glaube sicher dra eso

chöi si denn i Himmel cho

Auch Solothurner Träume von einer weiteren Gondelbahn über die Stadt hinweg werden in Grenchen mit Interesse verfolgt. Die Grenchner Analyse ist allerdings rasch gemacht:

dr gröschti Nutze, einisch meh

si chöi ändlech über d’Stadtmuur gseh

Verse, die schlicht und einfach sitzen

Kurz und träf: die Reime tragen die stilsichere Handschrift von Heinz Westreicher, der in dieser Ausgabe zur Hochform aufgelaufen ist. Sie sind mehr als nur Spott, kennen melancholische Zwischentöne, die zum Nachdenken anregen. Etwa im Gedicht zum Menschen als Corona-Schachfigur.

Zum Schluss gibt's wie immer das Narren-ABC, in dem heuer auch der Autor dieser Zeilen verewigt wurde. Er ist damit auch ins Elysium der Grenchner Fasnacht eingetreten und kann deshalb ernsthaft und guten Gewissens empfehlen, diese «Gosche» käuflich zu erwerben. Ganz ehrlich. Kein Witz.

Die «Gränchner Gosche» gibt's, solange Vorrat, ab Donnerstag in den lokalen Bäckereien zu kaufen. Preis 5 Franken.

