Auf dem Friedhof Grenchen werden etliche Grabfelder aufgehoben

Grabaufhebung Auf dem Grenchner Friedhof Tannhof werden einige grosse Grabfelder aufgehoben Für die hier in Urnen bestatteten Männer und Frauen ist die reglementarische Grabesruhe abgelaufen – zum Teil schon seit 20 Jahren. Oliver Menge Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Grabfelder auf dem Friedhof Tannhof Grenchen, die aufgehoben werden. Oliver Menge

Im Gegensatz zu vielen anderen behördlichen Verordnungen und Weisungen sind Ankündigungen für die Aufhebung von Grabfeldern insbesondere für Angehörige oft schwierig zu verstehen und auch oft schmerzlich. Denn die «letzte Ruhe», zu der Verstorbene hier gebettet wurden, entpuppt sich doch irgendwie als Trugschluss. Aber – mit Ausnahme von jüdischen Friedhöfen, wo sie ewig währt – gilt die Grabruhe in der Schweiz in den meisten Fällen mindestens 20 Jahre.

Auch die Grenchner Friedhofsordnung sieht gestützt auf kantonales Recht eine Grabesruhe von 20 Jahren vor. Für Familiengräber und private Gräber gelten längere Fristen – bis zu 100 Jahre.

Nach Ablauf der Grabesruhe werden die Gräber aufgehoben – nach der amtlichen Publikation im Grenchner Stadtanzeiger. Dieses Vorgehen wiederholt sich wie in anderen Friedhöfen alle paar Jahre; letztmals wurde vor rund drei Jahren ein Feld auf dem Grenchner Friedhof Tannhof aufgehoben.

Doch jetzt sei gleich bei mehreren Grabfeldern die Grabesruhe abgelaufen, da verschiedene, auch ältere Felder mit verschieden langen Laufzeiten betroffen seien. Solche mit 40, 30 und 20 Jahren Laufzeit, schreibt die Stadtkanzlei in einer Mitteilung. Es handelt sich dabei um Grabfelder von Urnengräbern im nördlichen Teil, unterhalb des alten Gemeinschaftsgrabs. Ein Teil mit stehenden Grabsteinen, ein Teil mit liegenden Platten.

Grabfelder Friedhof Tannhof Grenchen, die aufgehoben werden. Oliver Menge

Insgesamt sechs Grabfelder, zwei grössere, drei mittlere, ein kleines und je zwei oder drei Reihen in Grabfeldern weiter südlich sind betroffen.

Schon Wochen bevor die Stadtkanzlei die Medienmitteilung verschickte, erhielt die Redaktion dieser Zeitung die Aufforderung eines Lesers, diesbezüglich einen «echten Skandal» aufzudecken. Denn was da abgehe, das sei mehr als nur empörend. Doch dazu später in diesem Artikel.

Neue Bestattungsformen erfreuen sich grosser Beliebtheit

Grenchen biete verschiedenartige Gräberformen, von den altehrwürdigen Familiengräbern mit Grabmälern bekannter Künstler bis zu modernen Formen, schreibt Luzia Meister, Stadtschreiberin und Vorsteherin der Stadtkanzlei. «Die 2017 eingeführten neuen Grabarten ‹Wiesenurnengrab› und ‹Baumurnengrab› erfreuen sich einer ausserordentlich grossen Nachfrage. Bereits 2019 mussten dafür neue Grabfelder eingerichtet werden.» Und bereits jetzt ist der Platz wieder knapp geworden.

Die Publikation zur Gräberaufhebung erfolgte bereits letztes Jahr im Herbst. Im November und Dezember 2021 konnten die berechtigten Hinterbliebenen nach Absprache mit der Friedhofsleitung die privaten Grabmäler, Pflanzen und allfällige andere Gegenstände abholen. Einige Hinterbliebene haben sogar die Platten oder Grabsteine entfernt, grössere Lücken in den Reihen oder Löcher zeugen davon.

Hier wurden die Grabsteine bereits von Angehörigen entfernt. Oliver Menge

In diesen Tagen will man nun mit den Arbeiten beginnen, die Urnengräber ausheben, die Fläche neu begrünen und anschliessend wieder für Urnenbestattungen freigeben. Die Asche der Menschen, die hier bestattet wurden, wird aber nicht einfach entsorgt. Die Stadt ist sich sehr wohl bewusst, dass die Aufhebung auch ein schmerzlicher Schritt sei, vor allem für jene, die auf dem Friedhof die Gräber sorgfältig pflegten und am Grab ihrer Lieben Erinnerung und Trost suchten.

Es sei eine ökumenische Gedenkfeier geplant anlässlich der Überführung der Aschereste ins Gemeinschaftsgrab; Details würden zu gegebener Zeit publiziert. Zudem werde die Idee geprüft, ob und in welcher Weise auf Wunsch der Hinterbliebenen Namen und Lebensdaten von Verstorbenen auf einer «Gedenkmauer» auch über die Aufhebung der Gräber hinaus eingraviert werden könnten.

Auch die beiden Felder neben der Aufbahrungshalle werden aufgehoben. Oliver Menge

Der Skandal, der keiner ist

Besagter Leser beschwerte sich über die Aufhebung, weil in bestimmten Fällen die Dauer der Grabesruhe nicht eingehalten werde. Er kenne Fälle, in denen beispielsweise die Urne der verstorbenen Gattin zur Urne ihres viel früher verstorbenen Mannes gelegt worden sei. Für ihn sei die Grabesruhe vielleicht abgelaufen, für seine Gattin aber nicht. Das sei doch ein Skandal.

Das habe sie auch schon gehört, sagte Luzia Meister auf Anfrage. Nur sei es so, dass bei solchen Nachbestattungen in dasselbe Grab, die Angehörigen ein Formular unterzeichnen müssten, auf dem sie sich damit einverstanden erklären, dass nur die Rest-Grabruhe gelte, also die Laufzeit des ursprünglich dort bestatteten Menschen.

Blick vom alten Gemeinschaftsgrab aus. Oliver Menge

Eine grüne Oase der Ruhe

Der Grenchner Friedhof Tannhof im Westen der Stadt wurde 1910 begründet und später mehrfach ausgebaut, 1977 wurde mit der Einweihung der neuen Abdankungshalle eine letzte, umfassende Erweiterung abgeschlossen.

«Der Tannhof ist mit seinen grosszügigen Gräber- und Grünanlagen mit Terrassen, Alleen, Brunnen und Blumenwiesen eine prächtige, abwechslungsreiche Oase der Ruhe. Das Auge kann auch in die Weite und bis zum Alpenpanorama schweifen, und eine speziell grosse Vielfalt von Bäumen und Blumen sowie eine reiche Vogelwelt von über 30 Arten erfreuen die Besuchenden», heisst es abschliessend und versöhnlich in der Mitteilung der Stadt.

