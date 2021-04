GR-Wahlen Über ein Drittel der Bevölkerung kann in Grenchen nicht mitbestimmen Die Stadt beherbergt Menschen über 100 Nationalitäten. Sie machen 37 Prozent der Bevölkerung aus – können sich aber nicht bei den Wahlen beteiligen. Jocelyn Daloz 18.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Salvatore Bandiera, Präsident der Colonia Libera Italiana. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Am nächsten Sonntag erneuert Grenchen den Gemeinderat. Oder besser gesagt: Die Stimmberechtigten in Grenchen – von 18000 Einwohnern sind es knapp 10'000.

37 Prozent der hier wohnenden Menschen haben kein Mitbestimmungsrecht – da sie keinen Schweizer Pass besitzen.

Von den 6932 Ausländern in Grenchen haben 4448 eine permanente Aufenthaltsbewilligung: Das heisst, sie haben eine Arbeit, zahlen hier Steuern. Viele gehören Vereinen an, beteiligen sich am gesellschaftlichen Leben.

So wie zum Beispiel Salvatore Bandiera, Präsident des Vereines Colonia Libera Italiana. und Vorstandsmitglied der Mazzini-Stiftung. Er arbeitet als Produktmanager einer Firma in Grenchen und wurde 1961 in Solothurn geboren.

Bandiera würde sich freuen, wenn ein Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene für Ausländer existieren würde: «Es dünkt mich schon eine Sache der Integration, dass man auf Gemeindeebene mitbestimmen darf. Schliesslich zahlen wir Steuern. Und es gibt andere Gemeinden in der Schweiz, wo es der Fall ist.»

Bandiera würde sich freuen, wenn ein Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene für Ausländer existieren würde: «Es dünkt mich schon eine Sache der Integration, dass man auf Gemeindeebene mitbestimmen darf. Schliesslich zahlen wir Steuern. Und es gibt andere Gemeinden in der Schweiz, wo es der Fall ist.»

Salvatore Bandiera, Präsident der Colonia Libera Italiana. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Im Welschen stimmen Ausländer bereits ab

In der Tat ist das Begehren nicht ganz abwegig. In allen welschen Kantonen bis auf das Wallis besteht bereits ein Wahl- und Stimmrecht für Ausländer auf Gemeindeebene, in Neuenburg und im Jura gar auf kantonaler Ebene.

Im deutschsprachigen Raum überlassen die Kantone Graubünden und Appenzell Ausserrhoden den Gemeinden, ob sie den Ausländern ein Stimm- und Wahlrecht geben – in beiden Kantonen haben es einige Gemeinden getan.

Die Solothurnerinnen und Solothurner waren bisher dagegen

Im Kanton Solothurn ist eine Volksinitiative, die eine ähnliche Regelung vorschlägt, im Jahr 2019 von den jungen Grünen eingereicht worden – nachdem das Begehren schon dreimal von der Bevölkerung abgeschmettert wurde. Die Justizkommission des Kantonsrates hat sich im Juli 2020 nach kontroversen Diskussionen knapp für die Volksinitiative erklärt. Am 26. September wird das Volk erneut darüber abstimmen.

Dafür ist auch Fuat Bajrami, der stellvertretend für die Albanisch-Islamische Glaubensgemeinschaft Grenchen spricht. Er selber ist Schweizer Bürger, würde aber auch ein Mitbestimmungsrecht jenen Ausländer geben, die hier arbeiten und integriert sind:

«Ich finde, wir senden ein schlechtes Signal, gerade an jüngere Menschen, wenn man sagt: Ihr dürft erst dann mitreden, wenn ihr euch einbürgern lässt.»

Bei den Steuern sei ja das ausser Frage, dass man diese zahlen soll, ob man nun den roten Pass hat oder nicht. Einige Menschen wollen die Nationalität ihres Heimatlandes nicht abgeben, sind aber in einigen Ländern dazu gezwungen, weil diese kein Doppelbürgertum erlauben. Bajrami findet: «An die Einbürgerung soll es nicht scheitern. Viele Menschen identifizieren sich mit der Schweiz, auch wenn sie es nicht auf Papier sind.»

Ist Einbürgerung nicht die Lösung des Problems?

Salvatore Bandiera stimmt Bajrami zu: «Natürlich gibt es die Einbürgerung, aber viele Menschen wollen nicht einfach bloss «Papierlischweizer sein». Ausserdem betont er, dass das Verfahren extrem langwierig ist – er hat fest vor, es zu machen, kam aber bislang nicht dazu:

«Meine Kinder konnten die erleichterte Einbürgerung machen, und ich nicht. Und ich bin auch da geboren.»

Farah Rumy, neu gewählte SP-Kantonsrätin Oliver Menge / Solothurner Zeitung

Dass das Verfahren kompliziert und mangelhaft sei, findet auch Farah Rumy. Die neu gewählte SP-Kantonsrätin hat sich selbst einbürgern lassen und hebt hervor: «Wenn es überall transparent wäre, welche Kriterien gelten und wie das Verfahren abläuft, müssten wir diese Diskussion nicht führen.» Solange dies aber nicht der Fall ist, spricht sie sich klar für ein Wahl- und Stimmrecht für Ausländer, gar bis auf nationaler Ebene, aus.

Kontrovers auch in Grenchen

Die linken Lokalparteien unterstützen ein Mitbestimmungsrecht für Ausländerinnen und Ausländer – skeptischer sind hingegen die bürgerlichen oder jene im Zentrum. So finden die Grünliberalen, dass das aktuelle Einbürgerungsverfahren ausreiche, wie Parteipräsidentin und Kantonsrätin Nicole Hirt betont: «Die Hürden dazu sind angemessen, und Integrationswillige sind jederzeit willkommen.»

Auch der Gründer der EVP Grenchen, Ferenkeh Tarawally, der selbst eingebürgerter Schweizer ist, findet das aktuelle System angemessen: «Das Stimm- und Wahlrecht hat für mich einen direkten Zusammenhang mit dem Schweizer Pass.»

Ferenkeh Tarawally zVg

Präsident der Integrationskommission ist dagegen

Einer, der das Verfahren aus erster Hand kennt, ist Richard Aschberger. Der SVP-Regierungsratskandidat, Gemeinde- und Bürgerrat präsidiert die Integrationskommission der Einwohnergemeinde und ist in die Einbürgerungskommission der Bürgergemeinde Grenchen eingebunden – denn das Verfahren wird in der Stadt nach wie vor von der Bürgergemeinde durchgeführt.

Richard Aschberger findet, dass das Einbürgerungsverfahren in den letzten Jahren massiv vereinfacht und günstiger wurde: «Meine Eltern wurden vor 50 Jahren eingebürgert und mussten eine hohe Summe dafür bezahlen, damals 7500 Franken, das entspricht teuerungsbereinigt heute 14'000 Franken. Heute kostet es ein Bruchteil davon, ca. 3000 bis 4000 Franken, für das gesamte Verfahren einer mehrköpfigen Familie, sprich Kanton und Bürgergemeinde zusammen.»

Früher wurden Leute mit Hypothekarkredite oder Leasingverträge abgewiesen, was heute nicht mehr der Fall ist, solange die Raten bezahlt werden, haben wir keine Handhabung mehr, auch wenn der Kandidat finanziell am absoluten Limit läuft. Und was die mangelnde Transparenz angeht, die Farah Rumy kritisiert, so entgegnet er:

«Das Verfahren ist öffentlich, die Kosten sind auch transparent ausgewiesen – und sie sind fix, vom Kanton mit einer Maximalhöhe vorgegeben.»

Die Einbürgerungskommission führt seit zwei Jahren jeweils Doppelsitzungen im Frühling und Herbst durch. Aschberger stellt fest, dass diese in jüngeren Zeiten «wahnsinnig viele Gesuche» bearbeiten muss.

Da das Einbürgerungsverfahren offenbar beliebt ist und seines Erachtens gar nicht so kompliziert, wie andere denken, sei das Wahl- und Stimmrecht für Ausländer überflüssig. Zusätzlich gibt es sogar noch das Verfahren der erleichterten Einbürgerung für die 3. Ausländergeneration – bei Maximalkosten von ein paar hundert Franken.

Vielmehr begrüsst der Präsident der Integrationskommission die Bildung von Arbeitsgruppen, die auch Leute ohne Pass integrieren: «Es ist wichtig, um Menschen einzubinden. In der Kommission beispielsweise weiss ich nicht, ob alle einen Schweizer Pass haben. Das ist aber irrelevant.»