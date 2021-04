Gemeinderatswahlen Die Grenchner SVP will geradlinig bleiben, die FDP setzt auf Umweltthemen Die Gemeinderatswahlen in Grenchen stehen vor der Tür. Wir werfen einen Blick in die Programme der SVP, der FDP und des «Team Meier». Jocelyn Daloz 09.04.2021, 05.00 Uhr

«Für ein freies und tolerantes Grenchen»: Wahlplakat der FDP auf der Schild-Rust-Wiese. Andreas Toggweiler

Sie lächeln uns von Wahlplakaten an. Aber wie überzeugen sie uns sonst, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat in Grenchen? Wir haben bei den jeweiligen Parteien nachgefragt.

Zum dritten Teil unserer Serie zu Gemeinderatswahlen nehmen wir die Parteiprogramme der Rechtsparteien und der unabhängigen Liste von Elias Meier unter die Lupe.



Die SVP fährt keinen Slalom

Eine schnurgerade und beständige Meinung: Das mache die SVP aus, glaubt Marc Willemin. Der bisherige Gemeinderat und Parteipräsident der Grenchner SVP sagt deshalb, wenn man ihn auf die Grundpfeiler seiner künftigen Politik befragt: «Wir vertreten immer die gleichen Meinungen zu den verschiedensten Themen. Wir machen kein Slalom und denken mal so oder so.»

Parteipräsident Marc Willemin. zvg

Die SVP pflegt auch auf ihrem Parteiflyer eine direkte Sprache entlang der bekannten Linien der konservativen Partei: für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, für eine schlanke und effiziente Verwaltung (auf der Ausgabenseite ansetzen, um Defizite zu vermeiden), gegen Gebühren und Steuererhöhungen. Beim Verkehr versteht sich die SVP als Verteidigerin des Autos: keine Abschaffung von Parkplätzen, Einführung von Tempo 30 nur dort, wo es Sinn macht. Für Willemin sei Verkehrspolitik eben zu wenig ein «Miteinander-Sein» und zu oft ein «Alle-gegen-das-Auto». Die Einschränkungen, die die Linken oder Grünen fordern, würden das ganze Zentrum verkehrsfrei machen – für die SVP ein Faktor zum Lädelisterben im Zentrum.

Dass die SVP das Auto verteidige, heisse aber nicht, dass sie nicht auch eine «Partei des Umweltschutzes» sei. Sie ist dafür, aber «durch technischen Fortschritt und nicht durch Auflagen, die die Bürgerinnen und Bürger für weltweit wenig Wirkung unverhältnismässig zur Kasse bitten». Auf lokaler Ebene verlangt die Partei, dass neue Bauten ins Stadtbild passen sollen, damit alle Personen, die in Grenchen Wohnsitz nehmen wollen, ein geeignetes Zuhause finden können. Da Grenchen grüner als manch andere Städte sei – sie nennt sich schliesslich auch «Technologiestadt im Grünen» –, muss lediglich Sorge dazu getragen werden.

»Für unser Grenchen»: Wahlplakat der SVP auf dem Zytplatz at.

Anders als die Grünen, die SP oder andere Parteien sieht die SVP die Ursache der Zubetonierung in der Einwanderung, die zunimmt: «Da fehlt halt mal der Platz in der Schweiz», sagt Willemin. Das hiesse aber nicht, dass sich die SVP nicht um Integration kümmern will: «Wenn jede dritte Person in der Stadt keinen Schweizer Pass hat, ist das schon wichtig.» Und wie bei allem sei es «immer eine Frage der Menge».

Die FDP hofft, ihre Sitze zu verteidigen

Bei der FDP will man auch erkannt haben, dass Klima eine wichtige Rolle in der künftigen Gemeindepolitik spielen wird. Die Stadt soll erneuerbare Energien fördern, meint Parteipräsident Daniel Wyss. Ob er damit sagt, dass er den Windpark unterstützt, sagt er nicht: «Vom Gemeinderat, den Bundesrichtern, dem Solothurner Regierungsrat, den Gegnern und Befürwortern – von allen Seiten wurde dieses Projekt schon seit einiger Zeit gelobt und kritisiert. Dies, ohne einen Konsens zu finden.»

Daniel Wyss, Parteipräsident der FDP. zvg

Nun sei es an der Zeit, dass das Anliegen vor die Wähler kommt: «Die Bevölkerung ist in meinen Augen die jetzt gefragte Instanz und soll die Frage klären, woher unser nachhaltiger Strom kommen soll. Sie soll die Frage beantworten, ob der Windpark eine Lösung ist, wenn in Zukunft vermehrt Elektrofahrzeuge benutzt werden. Und wenn nicht diese, welche sonst wir brauchen.»

Allerdings will der liberale Politiker auch auf dem Boden bleiben:

«Für uns steht klar der Umweltschutz im Vordergrund. Zur Bekämpfung der Klimaerwärmung ist der Baustein Grenchen zu klein.»

Deshalb solle die Stadt auch die Biodiversität und die Erhaltung einer gesunden Natur unterstützen. Insbesondere im Rahmen des Agglomerationsprogramms seien Investitionen «für Grenchen und für den Raum» zu tätigen, nicht zuletzt auch darum, um Bundesbeiträge zur Umwelt- und Raumplanungsförderung nicht zu verpassen. Dies sei umso wichtiger, als dass die Covid-Pandemie auf den Finanzhaushalt schlägt: «Wir wollen Schuldenberge zu Lasten der künftigen Generationen vermeiden», sagt Wyss.

Mit der steigenden Arbeitslosigkeit sowie der Kurzarbeit ist mit weniger Steuereinnahmen zu rechnen. Dazu komme noch, dass die Kosten zur Gesundheitsversorgung steigen werden, wie zum Beispiel bei der Spitex.

Zur Spitex: Der neue Spitex-Vertrag ist unter Dach

Dass die Gesundheitsversorgung verstärkt sein soll, ist ein weiteres Anliegen der FDP: «Man hat gesehen, wie es aussieht, wenn Impfzentren nicht in Grenchen eröffnet werden …» Ausserdem gäbe es zu wenig Hausarztpraxen.

Er habe das jüngst an der eigenen Haut erlebt, als er für einen Covid-Schnelltest auch nach sechs Telefonate bei Apotheken und Ärzten keinen zeitnahen Termin finden konnte. «Neuzuzüger haben heute schon Mühe, eine Arztpraxis zu finden, die sie in die Kartei aufnimmt.» Bei der Anzahl von leer stehenden Mietwohnungen wird sich diese Thematik zukünftig weiterhin zuspitzen.

Die FDP hat in den Kantonsratswahlen ein blaues Auge abgekriegt. Ob sich das auch in Grenchen reflektieren wird, ist Kaffeesatzlesen. Daniel Wyss tendiert jedenfalls dazu, dass die FDP «ihre Sitze haarscharf» behalten werde.

Gegen Windpark, aber für die Umwelt

Wer hingegen den Status quo verändern will, ist Elias Meier. Seiner Schwester Rebekka und sich selber gibt er eine 50-prozentige Chance, einen Sitz einem der 15 zur Wiederwahl antretenden Gemeinderäten abzunehmen. Elias Meier hofft, dass seine langjährige Aktivität als Einwohner in der Gemeinde – zum Beispiel in Sportinfrastrukturen oder in der Bekämpfung des Windparks – Vertrauen erweckt.

Nebst der Bekämpfung des Windparks will er sich für das Stadtbild einsetzen:

«Man hat in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viele Wohnungen gebaut, dabei haben wir das Baureglement sehr liberal angewendet.»

Elias Meier, unabhängiger Kandidat.

zvg

Für ihn seien viele Neubauten nicht der Umgebung angepasst. Meier würde deshalb als Gemeinderat sich für strengere Bauauflagen einsetzen.

Auch dem unabhängigen Kandidaten ist die Begrünung Grenchens ein Anliegen. Elias Meier will «eine grüne Achse, und zwar nicht nur auf Papier, sondern auch konkret: Es braucht Vorstösse, es braucht Budget». Nebst der Rhetorik mangle es zurzeit an Vorschlägen. Sein Engagement gegen den Windpark betrachtet er als Umweltschutz, wie er sagt: «Er liegt in der Juraschutzzone. Diese gilt es, ungeschmälert zu erhalten.» Als alternative Energiequelle könnte die Industrie Fernwärme für die umliegenden Quartiere bieten.

Rebekka Meier, unabhängige Kandidatin. zvg

Meier will auch für eine gesunde und langfristig orientierte Finanzpolitik einstehen: «Es gab viele Fehlplanungen in den letzten 50 Jahren, wie zum Beispiel beim Abwassersystem, wo grosse Sanierungen auf uns zukommen.» Für ihn dürfe man keine «heilige Kühe» aus Prinzip erhalten und offen sein für Sparpotenzial in allen Sparten – gleichwohl will er in Bereichen wie im Sozialwesen oder in der Kultur so wenig wie möglich einschneiden.

Im Bereich Integration sieht Meier die Aufgabe der Gemeinde darin, die bestehende Vereinsstruktur zu erhalten. Kinder würden sich durch die Schule gut integrieren, bei Eltern geht es über das reichhaltige städtische Vereinsleben, wenn sie es auch wollen. Beim Stimm- und Wahlrecht für Ausländer entgegnet er: «Dafür gibt es die Einbürgerung.»