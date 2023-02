Gosche Nacht Grenchen macht Lust auf mehr Fasnacht

«Gosche Nacht» Kostüme, Konzerte und viel Narrenvolk: So wird in Grenchen die Lust auf mehr Fasnacht geweckt Am Samstag ging im Foyer des Parktheaters die Grenchner Vorfasnachtssause «Gosche Nacht» über die Bühne. Ein Augenschein beim grossen Probelauf der kostümierten Narren. Daniel Trummer Jetzt kommentieren 12.02.2023, 17.11 Uhr

14. Goschenacht im Parktheater Grenchen. Carole Lauener

Viel maskiertes Volk genoss die Vorfasnachtsveranstaltung. Den Auftakt machten die Cocoloris der Luna Zunft. Heuer war ihr Name nicht Programm; in individuellen Gewändern in schwarzweiss traten die Musikanten auf. Ein Augenschmaus allemal und der unverkennbare Klang der begleitenden Steeldrums weckte Vorfasnachtsfreude.

Am Nebentisch schleift eine junge Frau im Köchinnen-Kostüm die Messer. «In der Küche kann immer etwas passieren», grinst sie und zeigt auf Verbandsmaterial, welches sie mitführt.

Titelbilder aus 70 Jahren Gränchner Gosche

Panneaux von Guggen und Zünften schmücken den Raum, ausgesuchte Titelblätter der über 70-jährigen «Gränchner Gosche», der Fasnachts-Zeitung der Faschingszunft, sind aufgehängt. Das Narrenvolk ist kostümiert und zum Sound von DJ Horse tanzen Ordensleute mit Mäusen und Teufeln.

Die Schuelschwänzer aus Grenchen. Carole Lauener

«Etwas gar musiklastig, diese Fete», bemerkt ein Tänzer kritisch. Tatsächlich sind Sprüche rar. Doch immerhin: Die Stadtratten finden, seit nunmehr zehn Jahren, pünktlich aus ihren Löchern und nehmen gekonnt Behörden und Ereignisse auf die Schippe. Im «Hôtel-de-Ville» wird weniger geschlafen, wenn die Heizung nicht funktioniert. Leibesübungen und Arbeitswut sind gegen das Frieren angesagt.

Frau Sommarugas Duschtipp und Seitenhiebe gegen die Kantonshauptstadt gehören dazu und werden goutiert. Auch die abwesenden Fasnachtszwerge der Hilari-Narrenzunft kriegen ihr Fett ab.

Der Ukulele-Bär feiert ein fulminantes Comeback

Einen feinen Auftritt feiert Michael Gerber als Ukulele-Bär. Seine kurzen Verse zu Melodien von bekannten Kinderliedern passen und kommen an. «Zum Lüpfe da bruche si eine vom Fach, in Solothurn sy si für das leider z’schwach», thematisiert Gerber die Mithilfe des Schwingerkönigs Christian Stucki an der Chesslete. Viel Applaus für den Bär mit der Ukulele, der auch pointiert Lokales und Politisches in Verse fasst.

14. Goschenacht im Parktheater Grenchen. Carole Lauener

Die auftretenden Guggen begeistern. Aus Selzach brillieren die «Schnabuwetzer». Zwar hat sich während der Coronazeit die Gruppe stark verkleinert. «Noch gerade 26 Aktive sind geblieben», weiss Markus Kofmel als Tourchef. «Dafür ist der Zusammenhalt gewachsen», schiebt er nach.

Gewaltige, minutenlange Soli der Rhythmusgruppe faszinierten. Gerne hätte man den «Schuelschwänzern» noch länger zugehört. Der beherzte Auftritt gefiel. Viel Tänzerisches war beim Spielen auszumachen, und so war es für das Auge trefflich arrangiert. Der Abgang von der Bühne originell, eine spontane und unverkrampfte Polonaise schloss sich an.

Auch sie waren im Parktheater dabei: Stadtratte Gränche. Carole Lauener

Die «Hilari Broders» sorgten für den musikalischen Abschluss der «Gosche Nacht». Verlässlich ihr mitreissendes Zusammenspiel. Melodien, die Freude und Spass machen. Die «Obergosche», Philippe Beiner, zeigte sich vom Gebotenen angetan.

Natürlich kann die «Gosche Nacht» den «Plausch» nicht ersetzen, beide Events haben ihre Fans. Möglich, dass die Vorfasnachtsveranstaltung «Plausch» ein Revival feiern wird. «Das Beste kommt noch», betont die «Obergosche» und freut sich mit vielen auf die bevorstehenden Fasnachtstage.

