Goalie-Legende Marco Wölfli: Der neue «Chappelitüfel» und seine Leidenschaft für Grenchen Am 11. November wird der langjährige YB-Fussballgoalie Marco Wölfli mit der Grenchner Auszeichnung Chappelitüfel geehrt. Im Interview erklärt Wölfli, was ihn noch – oder wieder – mit Grenchen verbindet. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Goalie Marco Wölfli vor dem Stadion Grenchen. Hanspeter Bärtschi/SZ

Marco Wölfli, Sie haben ja schon allerhand Pokale in den Händen gehabt. Was bedeutet für Sie die Ehrung mit dem Chappelitüfel in Grenchen?

Marco Wölfli: Es bedeutet mir sehr viel. Als jemand, der in Grenchen aufgewachsen ist, weiss ich, dass der Preis in Grenchen eine hohe Auszeichnung ist. Es ist für mich eine grosse Ehre und ich freue mich sehr darüber.

Sie leben aber schon länger nicht mehr hier. Welche Beziehung haben Sie heute zu Grenchen?

Ich habe vielfältige Beziehungen zu Grenchen, die auch nie abgebrochen sind. Meine Mutter und meine Geschwister leben in Grenchen und ich habe auch viele weitere Freunde und Kollegen hier, die dafür sorgen, dass ich regelmässig in Grenchen auftauche.

Sie haben vielleicht auch die Leidensgeschichte des FC Grenchen etwas verfolgt. Glorie und Elend – gehört das einfach zum Fussball?

Das kann man schon so sagen. Fussball ist ein Tagesgeschäft, bei dem es rasch hinauf- und ebenso wieder hinuntergehen kann. Es müssen ganz viele Komponenten stimmen und harmonieren, wenn der Erfolg dauerhaft sein soll. Und selbst dann ist nichts garantiert. Zuschauer, Spieler, Sponsoren, alles spielt eine Rolle.

Und je länger, je mehr auch die finanziellen Mittel. Wir sind nicht in England, wo sich mit Fernsehrechten bis in die unteren Ligen Geld verdienen lässt, bei uns ist viel mehr ehrenamtliches Engagement nötig, von Personen, die vielleicht nicht immer zur Stelle sind. So kann das Schicksal eines Klubs von ganz verschiedenen Dingen abhängen.

Das Schöne am Fussball ist aber auch, dass es fast immer irgendwie weitergeht, dank der Leidenschaft, welche viele für diesen Sport aufbringen. Diese Leidenschaft verbindet Menschen und das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit.

Marco Wölfli mit seiner Familie 2018 in Grenchen.

Oliver Menge

Früher gab es hier auch noch den Grenchner Uhrencup, da haben Sie auch gelegentlich mit YB gespielt. Wie war das für sie?

Selbstverständlich, wer 22 Jahre bei YB spielt wie ich, war fast bei jedem Uhrencup dabei. Es war toll, die Saisonvorbereitung gegen berühmte internationale Mannschaften spielen zu können, bei manchmal 6000 Zuschauern oder mehr. Und das in Grenchen, wo ich viele Leute kenne und schätze. Das Turnier war auch immer super organisiert. Ich wünschte mir sehr, dass es bald wieder einen Uhrencup gäbe.

Kritiker sagen, diese Zeiten seien vorbei und die heutigen Sicherheitsauflagen würden einen Uhrencup in Grenchen verhindern, Wie sehen Sie das?

Das ist schwierig zu beurteilen. Auch hier spielen wohl mehrere Faktoren mit. Risiko und Sicherheit für die Zuschauer sind das eine, Organisatoren mit Herzblut und genügend freiwillige Helfer das andere. Und wohl auch die Bedingungen, welche gewisse Teams stellen, wenn sie nach Grenchen kommen. Ich fände es aber dennoch schade, wenn es keinen Uhrencup mehr gäbe.

Sie sind gelernter Hochbauzeichner. War das der Grund, dass Sie jetzt nach Beendigung ihrer Profikarriere im Immobiliengeschäft eingestiegen sind?

Das hat sicher mitgespielt. Doch ich habe mich auch als Fussballspieler in meiner Freizeit immer wieder mit Immobilien beschäftigt, einfach, weil mich das Thema interessiert hat. Es war und ist meine zweite Leidenschaft. Das war für mich die richtige Erholung, um auf andere Gedanken zu kommen. Manche machen dafür Videospiele, ich habe lieber Grundrisse gezeichnet, Nebenkosten abgerechnet oder mich gelegentlich als Bauleiter betätigt.

Schönes Ende der Fussballkarriere: Marco Wölfli (mitte-rechts) stemmt den Meisterpokal 2020 mit YB. Claudio De Capitani / freshfocus

Liegenschaften gelten heute als die solideste Wertanlage. Wie viel Geld braucht es, um in dieses Business einzusteigen?

Ob die Immobilien die solideste Wertanlage sind, kann ich nicht abschliessend sagen. Für mich kann ich es tendenziell bejahen, weil ich etwas davon verstehe und eine Situation beurteilen kann. Es ist auch ein Fakt, dass der Boden beschränkt ist und nicht vermehrt werden kann. Das spricht für eine gewisse Werterhaltung. Ich bin Mitinhaber der Immobilienfirma Firma Adlatus AG. Und zu 30 Prozent bin ich übrigens immer noch für YB tätig.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Fussball und Immobilien?

Ja durchaus. Beides sind Dinge, die konkret und greifbar sind. Ich konnte beispielsweise nie viel mit der Börse anfangen, weil mir das zu wenig fassbar ist. Ein Fussballspiel lässt sich beurteilen, als Spieler, Trainer und Zuschauer aufgrund eines einsehbaren Verlaufs. Eine Liegenschaft ebenfalls, aufgrund von Bausubstanz, Lage und Ausstattung. Davon verstehe ich was. Und eines ist mir speziell wichtig: Ehrlichkeit und Offenheit. Dies waren meine Werte im Fussball und diese pflege ich auch im Geschäftsleben. Wenn man sich selbst und andere täuscht, kommt man nicht weit.

Der Neubau an der Gibelfeldstrasse zvg Blick in eine Wohnung zvg

Grenchen gilt nach wie vor als Billigwohnparadies. Was raten Sie, um dieses Image abzulegen?

Das mag vielleicht eine immer wieder kolportierte Aussensicht sein. Man muss nicht immer alles glauben, das rumerzählt wird. Denn wenn ich nach Grenchen komme, sehe ich etwas anderes: Es wird überall gebaut. Das heisst, die Stadt ist für Investoren attraktiv. Das wundert mich auch nicht. Grenchen ist verkehrsmässig super gelegen, hat eine tolle Umgebung und eine gute Infrastruktur. Deshalb kann ich das Wohnobjekt, das ich zurzeit in Grenchen vermarkte (vgl. Kasten), auch mit bestem Gewissen empfehlen.

Tag der offenen Tür bei Neubauprojekt Marco Wölfli vermarktet mit der Firma Adlatus AG aktuell eine neu gebaute Liegenschaft der Firma Friedli AG mit elf Eigentumswohnungen an der Gibelfeldstrasse 48 in Grenchen. Schauen Sie sich mit diesem Link die virtuelle Tour an und erhalten einen ersten Einblick den Neubau. Am Samstag,20. November 2021 von 10.00 – 13.00 Uhr begrüsst Marco Wölfli Interessentinnen und Interessenten beim Tag der offenen Tür direkt vor Ort und gibt einen detaillierten Blick in die einzelnen 3.5 und 4.5 Zimmerwohnungen.