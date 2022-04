Gewerbe Bettlach Vom Möbeldesign über die Bestattung bis zum polizeilich verordneten Einbruchsdienst: Familie Bänninger regelt die Nachfolge Firmenablösung im Dorfzentrum von Bettlach nach fast einem halben Jahrhundert: Ehepaar Bänninger aus Bettlach übergibt ihren Betrieb an eine Co-Leitung. Daniela Deck Jetzt kommentieren 13.04.2022, 18.00 Uhr

Schreinerei und Bestattungsunternehmen Bänninger Bettlach Geschäftsübergabe mit (von links) Bruno Wüthrich, Jacqueline Bänninger, Jean-Pierre Bänninger, ihrem Neffen Philipp Bänninger und dessen Frau Sibille. Tom Ulrich / Fotomtina

An die Stelle von Jean-Pierre und Jacqueline Bänninger tritt in der Schreinerei die Co-Leitung bestehend aus ihrem Neffen, Philipp Bänninger und ihrem ersten Lehrling, Bruno Wüthrich. Solange Energie und Freude vorhalten «und solange uns die Jungen dabeihaben wollen», wie Jean-Pierre Bänninger augenzwinkernd anmerkt, wollen die Seniorchefs im Familienbetrieb weiterhin anpacken.

«Wir haben gute Kunden. Darum haben wir die Arbeit immer gern gemacht», sagt Jacqueline Bänninger. Übernommen hatten sie die Schreinerei samt Bestattungsbetrieb 1974, am Vorabend der Uhrenkrise, damals noch unverheiratet. Dennoch blickt sie dankbar zurück:

«Die Not war gross, begonnen haben wir praktisch unter null, aber dann ist doch alles gut gekommen.»

Jacqueline war auf dem Sprung, um in England eine Sprachschule zu besuchen, als Jean-Pierre Bänninger als frisch ausgebildeter Möbelschreiner von seinem Vater das Ultimatum erhielt: Jetzt zugreifen oder auf das Geschäft verzichten. Das Paar beriet sich und griff zu.

Zwei Standbeine, zwei Identitäten in einem Betrieb

In den 48 Jahren hat sich viel verändert. Das Bestattungswesen ist von 15 nur lokalen auf jährlich rund 160 Bestattungen in der Region von Lengnau bis Zuchwil gewachsen. 1981, noch unter dem Bestattungsmonopol, kam Selzach hinzu und nach der Liberalisierung wuchs der Geschäftszweig zum zweiten Standbein neben der Möbelschreinerei.

Beide Standbeine haben ihre eigene Berufskleidung und ihren eigenen Schriftzug, dessen Farbe zwar mehrfach geändert hat, nicht aber das Erscheinungsbild. Damit, so sind sich alle einig, blieb der Wiedererkennungswert intakt. Darum, dass die Kleidung stets adrett daherkommt, kümmert sich Jacqueline Bänninger. Ihre Stimme ist es auch, die die Kundschaft am Telefon willkommen heisst.

Särge stellen Bänningers nicht mehr her, mangels Lagerplatzes und weil das bei den kleinen Stückzahlen nicht rentieren würde. Doch in die Ausstattung des Rohsargs nach Kundenwunsch investieren sie viel Sorgfalt. Jean-Pierre Bänninger sagt:

«Es ist schön, wenn man Menschen in Trauer beistehen kann und ihr Vertrauen spürt. Helfen zu können, bedeutet uns allen viel.»

Er erinnert sich an das Gespräch mit einem kleinen Buben, den er ermutigt hatte, dem Opa einen Brief auf die letzte Reise mitzugeben. Bänningers Versprechen: «Ich lese den Brief nicht, sondern lege diesen dem Grossvater in die Arme.» Später habe ihn die Oma darüber aufgeklärt, dass der Bub sich in der Schreinerei versteckt habe, um zu sehen, ob das Versprechen gehalten wird und der Brief ungelesen in den Sarg kommt.

Schreiner statt Polizist und trotzdem Berührung zur Polizeiarbeit

Bruno Wüthrich ist vor 30 Jahren zur Ausbildung in den Betrieb gekommen und hat sich seither mehrfach weitergebildet, unter anderem zum Bestatter. Er wohnt über der Werkstatt an der Erlimoosstrasse. Philipp Bänninger arbeitet seit 2011 bei seinem Onkel. Die Lehre zum Möbelschreiner hat er bei Späti in Bellach gemacht. Heute lebt er mit seiner Familie mit den zwei Kindern (6- und 8-jährig) in Bettlach. Seine Frau, Sibille, kümmert sich im Familienbetrieb um die Administration.

Ursprünglich wollte Philipp Bänninger Polizist werden. «Doch dann hat mir der Onkel aufgezeigt, welche Perspektiven sein Betrieb bietet. Das hat mein Interesse geweckt», sagt Philipp Bänninger. Sein Beruf bringt ihn heute gelegentlich mit der Polizeiarbeit in Berührung. Denn Bänningers führen den regionalen Schlüssel- und Einbruchsdienst und werden entsprechend von der Polizei aufgeboten.

Mitten in der Nacht klingelt das Handy, zum Beispiel weil eine kranke Person es nicht bis zur Tür schafft. «Da weiss man nie, was man antrifft», sagt Wüthrich. «In akuten Notlagen bricht die Polizei selbst ein, sonst rufen sie uns.» Da könne es vorkommen, dass ein Mensch so verwirrt ist, dass es schwierig ist, ihn zu beruhigen.

«Oder, man wird zu einem Einbruch gerufen und findet gar keine Tür mehr vor», ergänzt Philipp Bänninger. Nach Einbrüchen ist die Sicherung der Liegenschaft erstes Gebot, damit hinter dem Einbrecher nicht noch Gelegenheitsdiebe hereinspazieren. «Meistens können wir die Öffnung mit Platten verschrauben», erklärt Bänninger weiter.

Von der Faszination Möbel zu entwerfen und herzustellen

Die meiste Zeit arbeitet das zehnköpfige Team indessen nicht wie im Krimi. Neben einem Lernenden gehören zum Team zwei teilzeitlich tätige Bestatterinnen und ein Springer, der überall mithilft, wo es ihn gerade braucht. In der Möbelschreinerei regieren Ordnung und Ästhetik. Gemacht wird von Innenrenovation mit Parkett bis zur Herstellung von Möbeln alles. Einzig die Komplettausstattung von Neubauten überlässt der Betrieb heute anderen.

«Die Kreation und Herstellung von Möbeln ist die Tätigkeit, die mir als Möbelschreiner am besten gefällt», sagt Philipp Bänninger. «Die Verarbeitung von Massivholz ist an Schönheit durch nichts zu ersetzen, besonders gefällt mir da Nussbaum.» Dazu begleiten ihn Kindheitserinnerungen:

«Hier beim Onkel in die Werkstatt zu treten und den Geruch des Holzes zu riechen, war für mich immer wie ein Heimkommen.»

Im Geschäft von Bänningers gibt es einen Aspekt, den niemand von sich aus erwähnt: Das breite Vereinssponsoring im Dorf, von dem unzählige Anlässe profitieren. Darauf angesprochen, sagt der abtretende Seniorchef, Jean-Pierre Bänninger: «Wir sind mit Bettlach fest verknüpft. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir den Vereinen und der Bevölkerung unsere Wertschätzung zeigen.» Es ist dies eine Tradition, die die neue Co-Leitung weiter pflegen will.

