Oltner Röntgeninstitut Rodiag investiert Millionen in Grenchen

Gesundheitswesen Grenchen bekommt ein Röntgeninstitut eines privaten Anbieters Rodiag, der in Olten domizilierte Anbieter von Radiologie-Dienstleistungen, will in Grenchen eine Röntgenklinik eröffnen. Es werden Millionen in Hightech-Geräte investiert. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Die Rodiag-Röntgenklinik kommt ins frisch sanierte Wohn- und Geschäftshaus Solothurnstrasse 30. Andreas Toggweiler

Rodiag betreibt schweizweit bereits 15 Röntgeninstitute, darunter zwei in Solothurn. Der Standort Grenchen wird demnach im unlängst totalsanierten Wohn- und Geschäftshauses Solothurnstrasse 30 realisiert und liegt damit im Stadtzentrum gleich gegenüber dem Coop-Center.

Als ehemaliger Spitalstandort verfüge Grenchen über ein grosses Einzugsgebiet und medizinische Strukturen, welche die Auslastung eines Diagnostik-Centers gewährleisten können, heisst es seitens von Rodiag zum geplanten Schritt nach Grenchen.

In der Tat wurde in Bettlach jetzt ein Ärztezentrum neu gebaut und auch im ehemaligen Bundesamt für Wohnungswesen an der Storchengasse in Grenchen ist ein solches geplant.

4 Technologien für Grenchen

Im Röntgeninstitut sollen die bildgebenden Technologien MRI (Magnetresonanz-Tomografie) und CT (Computertomografie) installiert werden, Ultraschall-Gerät sowie die Bildverstärker-Technik (eine Art punktuelles Röntgen) runden das Dienstleistungsangebot ab. Ein konventionelles Röntgengerät ist aktuell nicht vorgesehen, da Arztpraxen oft bereits über diese Technologien verfügten.

Allein die Installation der modernen MRI und CT-Technologien dürfte Millionenbeträge kosten, wie die Firma bestätigt. Dazu kommt weitere Infrastruktur wie Belüftung und Arbeitsplätze für eine Belegschaft von voraussichtlich bis zu fünf Personen im Vollausbau.

Auch ein Magnetresonanz-Tomografie Gerät (MRI) soll in Grenchen installiert werden. (Symbolbild) Severin Bigler / LTA

Es sind hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die Hi-Tech Einrichtungen erfordern die Präsenz von speziell ausgebildeten Röntgenärzten und weiteren Fachleuten. Ein MRI-Bild kann nicht gleich gelesen werden, wie ein konventionelles Röntgenbild.

Für Haus- und Spezialärzte

Ziel der Rodiag Gruppe, die 1988 gegründet wurde, ist es denn auch, die modernen bildgebenden Technologien den zuweisende Haus- und Spezialärzten zugänglich zu machen. Man stehe zudem auch in Kontakt zu Forschung und Wissenschaft und pflege die Kooperation mit den Herstellern der Technologien, wie es auf der Homepage des Unternehmens heisst. Dies stelle sicher, dass die neusten Erkenntnisse in die tägliche Arbeit einfliessen.

Mit der Eröffnung der Klinik rechnet man gemäss Angaben der Firma im kommenden Herbst. Ein Baugesuch wurde kürzlich publiziert. Ein genaues Datum kann noch nicht angegeben werden, da aufgrund der globalen Lieferengpässe mit Verzögerungen gerechnet werden muss.

Auch Ultraschall-Untersuchungen sind im Rodiag-Röntgenklinik möglich. (Symbolbild) Christian Beutler / KEYSTONE

Der 16. Standort in der Deutschschweiz

Das Röntgeninstitut in Grenchen ist schweizweit der 16. Standort der Rodiag Gruppe. In Solothurn ist man schon seit längerer Zeit an der Leopoldstrasse präsent und neu auch beim Hauptbahnhof. Die anderen Standorte sind in der deutschsprachigen Schweiz zwischen Burgdorf und St. Gallen. Insgesamt werden rund 120 Angestellte beschäftigt, darunter 20 Radiologinnen und Radiologen.

Eingang Bachstrasse des Geschäftshauses . Andreas Toggweiler

