Spitalzentrum Biel baut ambulante Versorgung aus

Gesundheitsversorgung Von Kardiologie bis Dialyse: Das Spitalzentrum Biel baut das Gesundheitszentrum am Bahnhof massiv aus Am Bahnhofplatz in Biel wurden 3000 Quadratmeter zusätzlicher Fläche hinzugemietet. Zum bestehenden Zentrum hinzu kommen Dialyse, Kardiologie, Onkologie und ein Walk-in. Regionalredaktion Grenchen Jetzt kommentieren 06.02.2023, 15.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Medin Biel am Bahnhofplatz wird ausgebaut: Zusätzlich wurden 3000 Quadratmeter Fläche dazugemietet. zvg

«Ambulante medizinische Zentren in Bahnhofsnähe sind heute ein Must», schreibt die Spital­zentrum Biel AG in einer Mitteilung. Und nun baut sie ihr Angebot am Bahnhof Biel entsprechend massiv aus.

In Fortsetzung ihrer Zwei-Standorte-Strategie – «Ambulant in Biel, stationär in Brügg» – habe das Gesundheitszentrum Medin am Bahnhofplatz 2, in unmittelbarer Nähe zu den aktuellen Räumlichkeiten, rund 3000 Quadratmeter zusätzlicher Fläche hinzugemietet.

Diese werde nun umgebaut und stehe ab Anfang 2024 für spezialisierte Sprechstunden und Untersuchungen zur Verfügung. Im Fokus stünden dabei Dialyse, Kardiologie, Onkologie und ein Walk-in sowie eine Weiterentwicklung des Sprechstundenangebots, das bereits am Bahnhof angesiedelt sei.

Schon früher als andere, bereits im Jahr 2018, startete die Spitalzentrum AG den Aufbau eines ambulanten Angebots in Bahnhofsnähe. Seither betreibt sie das Gesundheitszentrum Medin am Bahnhof, mit der hausarztmedizinischen Gruppenpraxis Localmed Biel/Bienne AG.

Die ambulante Versorgung steht im Vordergrund Das Gesundheitszentrum am Bahnhof ist ein Angebot der Spitalzentrum Biel AG und garantiert raschen Zugang zu Hausärztinnen und Hausärzten, Gynäkologinnen, Radiologen, Kardiologinnen, Rheumatologen, Physiotherapeutinnen, Neurologen, Psychotherapeuten und Ernährungsberaterinnen.

Seit 2021 beherbergt Medin Biel/Bienne auch das regionale Zentrum für sexuelle Gesundheit (SZB AG) und das spezialisierte Kompetenzzentrum EndoDia Centre.

Vom Pandemiebekämpfungszentrum zum innovativen Cluster

Während der Pandemie wurde ein Teil der Räumlichkeiten kurzer­hand in ein Covid-19-Test- und Impfzentrum umfunktioniert. Praktisch alle Covid-19-Impfungen in der Stadt Biel und Umgebung wurden hier abgewickelt. Das Testcenter war bis noch vor kurzem in Betrieb.

Im Jahr 2021 wurden hier ein Zentrum für sexuelle Gesundheit und ein Zentrum für endokrinologische Erkrankungen – das EndoDia Centre – geschaffen. Letztes Jahr schliesslich eröffnete die SZB AG auf der anderen Seite des Bahnhofs im neuen Gebäude des privaten Alters- und Pflegezentrums Résidence au Lac an der Aarbergstrasse das ambulante Operationszentrum Medin au Lac.

Ausbau für dringend benötigte Leistungen

Die neu am Bahnhofsplatz hinzugemieteten Räume erlau­ben dem Zentrumsspital, die ambulanten Gesundheitsleistungen im Medin am Bahnhof auszu­bauen und so dem «dringenden Entwicklungsbedarf» rasch zu begegnen, der aufgrund hoher Nachfrage für einige Fachgebiete gegeben sei.

In diesem Rahmen ist auch die Schaffung einer Dialyse­station mit zwölf Plätzen geplant. Im Fokus stehen vor allem der Ausbau und die Weiterentwicklung spezialisierter Sprechstunden, etwa in der Kardiologie, Onkologie und Neurologie.

Ambulant in Biel – stationär in Brügg

Der weitere Ausbau des Angebots rund um den Bahnhof Biel sei die logische Folge der deklarierten Zwei-Standorte-Strategie, die für die Zukunft der medizinischen Versorgung – nicht zuletzt aus Kostengründen – eine Aufteilung zwischen stationärer und ambulanter Leistungserbringung vorsehe, heisst es in der Mitteilung.

«Sie ist im Übrigen auch bereits integraler Bestandteil der Brügger Neubauplanung. Während in Biel an zentraler Lage die immer stärker nachgefragten ambulanten Leistungen bereitgestellt werden, wird die Tätigkeit im geplanten Brügger Spitalneubau vorwiegend auf Akutmedizin und stationäre Leistungserbringung ausgerichtet sein.»

Als «Rosine» des ambulanten Gesundheitsclusters am Bahnhof Biel schliesslich gelte das an der Aar­bergstrasse 72 geplante, von einer privaten Investorin gebaute «Maison de la santé et de la prévention», in dem die SZB AG ab 2026 gemeinsam mit Partnern aus dem Gesundheits- und Sozialsektor ein Kompetenzzentrum rund um chronische oder komplexe Erkrankungen eröffnen werde.

Das Spitalzentrum Biel Das Spitalzentrum Biel ist das öffentliche Zentrumsspital für die Bevölkerung der Region Biel–Seeland–Berner Jura. Jedes Jahr werden hier über 90'000 Patientinnen und Patienten medizinisch versorgt. Als Akutspital bietet es die gesamte Palette der erweiterten medizinischen Grundversorgung sowie ein umfassendes Angebot in den wichtigsten spezialisierten Leistungsbereichen der modernen Medizin. Das SZB beschäftigt rund 1900 Mitarbeitende.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen