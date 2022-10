«Zäme go laufe» auch in Grenchen erfolgreich gestartet

Nach der ersten erfolgreichen Multiplikationsphase im Kanton Zürich soll «Zäme go laufe» mit Unterstützung und aktiver Mitarbeit der Beisheim-Stiftung, die sich unter anderem bei Projekten in den Bereichen Bildung und Forschung, Gesundheit und Prävention engagiert, in den nächsten Jahren erfolgreich schweizweit skaliert werden. Dazu wurde der Verein Zäme go laufe (ZGL) gegründet.

Die positiven Erfahrungen aus der Pilotstadt Wetzikon haben das Team der Universität Zürich dazu bewogen, «Zäme go laufe» an zwei weiteren Standorten im Kanton Zürich aufzubauen. Für eine weitere Verbreitung wurde «Zäme go laufe» an das «Netzwerk für Bewegung und Begegnung» übergeben, das sich als Kompetenzzentrum für die Umsetzung von langfristigen Gesundheitsmassnahmen versteht. Das Projekt wird von einem Expertenbeirat mitgetragen, bestehend aus Vertretern der Universität Zürich und Delegierten der Zielgruppe.

Quelle: zaemegolaufe.ch