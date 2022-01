Geschichte: Als Grenchen vom grossen Dorf zur kleinen Stadt wurde

Geschichte Wie Grenchen vom grossen Dorf zur kleinen Stadt wurde In der ersten Hälfte der 1930er-Jahre überschritt Grenchen einwohnerinnen- und einwohnermässig die Grenze zur Stadt. Es war eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Grenchen ein rasantes Wachstum. Durch die Lage auf den terrassierten Moränenzügen des Rhonegletschers unmittelbar am steilen Anstieg zur ersten Jurakette war Grenchen schon lange ein bevorzugtes Wohn- und Arbeitsgebiet genau in der Mitte zwischen Solothurn und Biel. Bereits Ende 1796 wurden rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt. Aber nach dem Jahr 1900 schnellte die Einwohnerzahl nach oben: In nur 30 Jahren verdoppelte sie sich von rund 5000 auf 10'000. Grenchen wurde in nur etwas über einer Generation vom grossen Dorf zur kleinen Stadt.

Eine Kleinstadt, der es von Beginn weg an Selbstbewusstsein nicht fehlte. So wurde 1931 der Flugplatz gegründet sowie die Reithalle im Däderiz gebaut. Der FC Grenchen spielte in der obersten Liga und sprach jeweils bei der Schweizer Meisterschaft und dem Schweizer Cup ein gewichtiges Wort mit.

Ein Projekt des damaligen Bauverwalters

So erstaunt es nicht, dass die Grenchner Behörden die aufstrebende Stadt auch einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen wollten. 1934 wurde unter dem Titel «Führer von Grenchen» eine Monografie geschaffen. Treibende Kraft hinter der reich illustrierten Broschüre war der damalige Bauverwalter Ernst Brunner.

Auf 90 Seiten gibt die Schrift einen umfassenden Einblick in das Grenchner Leben in der ersten Hälfte der 1930er-Jahre. Herausgegeben wurde sie vom Verkehrsverein Grenchen (heute Grenchen Tourismus) sowie von der Einwohnergemeinde. Gedruckt wurde sie bei Vogt-Schild in Solothurn, also jenem Verlagshaus, welches die «Solothurner Zeitung» und später auch das «Grenchner Tagblatt» herausgab.

Relativ kurze Kapitel zeigen auf, was den Grenchnern damals wichtig war. Eingeleitet wird die Broschüre über die geografische Lage der Stadt und mit einem Abriss der Geschichte. Drei eigene Kapitel sind der Land-, Forst- und Alpwirtschaft gewidmet. Die Verwaltung und Organisation der Einwohnergemeinde werden vorgestellt samt der Wasserversorgung, des Gaswerks und des Elektrizitätswerks, die damals noch eigenständige städtische Abteilungen waren. Die bauliche Entwicklung kommt zu Wort wie auch das Verkehrswesen.

Firmenverzeichnis und Inserenten

Nicht fehlen dürfen die Industrien, zu der schon die Flugzeugfabrikation gezählt wird, obwohl sie nur ein Jahr zuvor gegründet worden war. Auch die Schulen, das Kulturleben sowie der Sport – inklusive Skigebiet Grenchenberg – werden beleuchtet. Ein Anhang zu den Inserenten und ein Firmenverzeichnis geben einen spannenden Überblick über die damals existierenden Unternehmen in Gewerbe, Dienstleistung und Industrie.

Im Geleitwort von Stadtpräsident (damals Gemeindeammann) Adolf Furrer (1897–1978) spürt man das Wohlwollen, das der in Derendingen geborene Lehrer und Politiker «seinem» Grenchen entgegenbrachte. 1933, also ein Jahr vor dem Erscheinen der Broschüre, hatte Furrer die Nachfolge des überraschend im Amt verstorbenen Arthur Stämpfli angetreten. In seiner bis 1960 dauernden Amtszeit sollten so bedeutende Bauten wie das Parktheater, das Spital, das Schwimmbad, der Bahnhof Süd und der – inzwischen auch wieder abgerissenen – neuen Post entstehen.

So schreibt Adolf Furrer, dass sich bei der Lektüre der Monografie wohl kaum einer des Eindrucks erwehren könne, «dass das Völklein, das sich am Südfusse des waldumrauschten Jura mit seltener Tatkraft und zäher Energie eine Heimat geschaffen hat, nicht auch eines besonderen Interesses wert wäre». Und er fährt fort, dass «die Leistungen, die es auf fast allen Gebieten menschlicher Tätigkeit vollbracht hat», sich sehen lassen dürften, «und es lässt sich in uns die Vermutung nicht verdrängen, dass das Gefühl der Achtung vor dieser Tat in dem berühmten ‹Vo Gränche bigott› seinen volkstümlichen und nachhaltigsten Ausdruck gefunden hat».

Die erste Werbeschrift für Grenchen stammt aus dem Jahr 1934 und hatte 64 Seiten plus Inserate und ein Firmenverzeichnis. Bild: Peter Brotschi

Die erste Werbeschrift der Stadt Grenchen wurde in einer wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeit herausgegeben. Die Arbeitslosigkeit grassierte unter den Uhrenarbeitern und in Deutschland waren seit über einem Jahr die Nationalsozialisten an der Macht. Adolf Furrer schrieb sein Geleitwort am 15. Juni 1934.

Nur zwei Wochen später fand beispielsweise am 30. Juni/1. Juli ein Ereignis statt, das heute unter dem Namen «Röhm-Putsch» bekannt ist: Die Führung der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler liessen in der «Nacht der langen Messer» die Führung der Sturmabteilung (SA) samt Stabschef Ernst Röhm ermorden. Nach diesen Morden verlor die SA ihre politische Bedeutung, die SS wurde selbstständig und nahm an Bedeutung zu.

Arbeitslosigkeit und Nationalsozialismus

Furrer war sich bei der Niederschrift des Vorworts den Trübungen der Zeit bewusst. Er hoffte, dass der «schöpferische Unternehmergeist unserem Volke erhalten bleibe und es über die schweren Tage der Gegenwart hinweg einer besseren Zukunft entgegenführe». Damit dürfte der sozialdemokratische Politiker nicht nur die Misere der Arbeitslosigkeit, sondern wohl auch den Aufstieg der Nationalsozialisten gemeint haben.

Fast 90 Jahre sind seit der Publikation der Werbebroschüre vergangen. Eine lange Zeit. Vieles, was damals wichtig war, berührt die Grenchnerinnen und Grenchner von heute kaum mehr. Umgekehrt existierte vieles noch nicht, was heute von Bedeutung ist. Die Veränderungen sind im Alltag kaum wahrnehmbar.

Zum Glück entschieden sich die Grenchner Behörden damals für die Herausgabe der Werbebroschüre. Dadurch ist der Wandel in kurzer Zeit erfassbar – und gleichzeitig kann festgestellt werden, was aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis zum heutigen Tag bestehen geblieben ist.

Als Grenchen zur Stadt wurde In einer Serie blicken wir auf die erste Hälfte der 1930er-Jahre zurück, als Grenchen die Marke von 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten hatte. Somit war die Gemeinde nach dem in der Schweiz geltenden Begriff eben zur Stadt geworden. Gleichzeitig bot Grenchen damals neben den Fabrikgebäuden und Wohnbauten mit vielen Bauernhäusern und grossen unbebauten Flächen noch ein ländlich geprägtes Bild. Grundlage für die einzelnen Beiträge bildet die 1934 veröffentlichte Werbeschrift «Führer von Grenchen».

